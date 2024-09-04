«Говно, а не тренер». Кержаков шел первым, а его сплавили из «Кайрата»

Продержался три месяца.

Александр Кержаков расторг контракт с «Кайратом», хотя шел первым в чемпионате Казахстана.

Его назначили только в конце мая. Статистика: 12 матчей, 6 побед, 3 ничьи и 3 поражения.

«Вчера утром я подал в отставку, – заявил тренер. – Для меня это непростое решение, потому что хотел продолжать работать здесь. Мы добились серьезного прогресса в игровом плане и показывали хорошие результаты. Впервые за долгое время «Кайрат» стал лидировать в таблице – за шесть туров до конца имеет реальные шансы стать чемпионом.

Но и для меня как тренера есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными в работе. Подробностями делиться не буду, пусть те останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи».

Что произошло?

«Говно, а не тренер». Президент «Кайрата» влетел в раздевалку и обзывал Кержакова

Поворотный момент – конфликт с президентом «Кайрата» Кайратом Боранбаевым.

Как пишет инсайдер Иван Карпов, после поражения от «Астаны» президент ворвался в раздевалку и при игроках стал нецензурно отчитывать Кержакова. Боранбаев сказал, что Александр – «говно, а не тренер», а также усомнился в профессионализме тренерского штаба. Упрекнул Кержакова в том, что тот «ничего не делает».

Александр не стал терпеть такое отношение, подал в отставку на следующий день. Утверждается, что это не первый тренер, при котором происходит «подобная ситуация».

Помимо ссор с президентом «Кайрата», тренер не очень-то ладил с раздевалкой. По данным «СЭ», его решения не нравились игрокам: например, когда Кержаков лично настоял на расставании с Виктором Васиным. Вместо него тренер ставил Александра Мартыновича.

В итоге Васин ушел в июле, сейчас без клуба. После этого Кержаков совсем потерял коммуникацию с игроками. Он был недоволен отношением. «СЭ» пишет, что, по мнению Александра, его «плавили».

Источник «Чемпионата» добавил, что футболисты разделились на группы. Руководство и некоторые игроки считали недостаточным время, что Кержаков уделял команде – иногда тренировки проводил его помощник, а сам тренер в это время мог говорить по телефону.

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После отъезда из «Пари НН» тренерская карьера у Александра пока не складывается.

● В феврале 2023-го Кержаков неожиданно заключил контракт с кипрской «Кармиотиссой», но уже в августе расторг соглашение. В интервью Александру Дорскому тренер объяснил причину:

«На 12-й минуте матча с «Олимпиакосом» из Никосии ко мне подошел спортивный директор: «Нужно сделать такие-то замены». Я ответил: «Давай каждый будет заниматься своим делом, пожалуйста». Спортдир повторил: «Нет, ты должен это сделать, позвонил Пунин, сказал, что этого игрока нужно перевести туда, а этого – заменить».

Уже после матча жена рассказала, что спортивный директор, который обычно сидит на скамейке, поднялся на трибуну, где сидел Пунин с помощником-киприотом. У них состоялся диалог, Пунин ярко жестикулировал. В перерыве Пунин с помощником зашли в раздевалку передо мной и сделали замены. Я захожу, а ребята уже переодеваются: «Нам сказали, что сегодня мы больше не играем». В моем понимании устройства футбола и тренерской профессии такое недопустимо.

Я даже не мог представить, что такое возможно в чемпионате, где четыре команды выступают в еврокубках, при этом довольно неплохо».

● В июне 2023-го Александр поехал в Сербию, возглавил «Спартак Суботица». Но ушел уже в ноябре. Официальная причина: «С целью нахождения выхода из кризисной ситуации». «Спартак» не побеждал месяц, хотя тренер сработался с игроками.

И вот новая неудача – в «Кайрате». Что ждет Кержакова дальше?

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Фото: vk.com/fckairat /Александр Ковпак, Арман Джаксыгулов