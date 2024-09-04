«Говно, а не тренер». Кержаков шел первым, а его сплавили из «Кайрата»
Продержался три месяца.
Александр Кержаков расторг контракт с «Кайратом», хотя шел первым в чемпионате Казахстана.
Его назначили только в конце мая. Статистика: 12 матчей, 6 побед, 3 ничьи и 3 поражения.
«Вчера утром я подал в отставку, – заявил тренер. – Для меня это непростое решение, потому что хотел продолжать работать здесь. Мы добились серьезного прогресса в игровом плане и показывали хорошие результаты. Впервые за долгое время «Кайрат» стал лидировать в таблице – за шесть туров до конца имеет реальные шансы стать чемпионом.
Но и для меня как тренера есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными в работе. Подробностями делиться не буду, пусть те останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи».
Что произошло?
«Говно, а не тренер». Президент «Кайрата» влетел в раздевалку и обзывал Кержакова
Поворотный момент – конфликт с президентом «Кайрата» Кайратом Боранбаевым.
Как пишет инсайдер Иван Карпов, после поражения от «Астаны» президент ворвался в раздевалку и при игроках стал нецензурно отчитывать Кержакова. Боранбаев сказал, что Александр – «говно, а не тренер», а также усомнился в профессионализме тренерского штаба. Упрекнул Кержакова в том, что тот «ничего не делает».
Александр не стал терпеть такое отношение, подал в отставку на следующий день. Утверждается, что это не первый тренер, при котором происходит «подобная ситуация».
Помимо ссор с президентом «Кайрата», тренер не очень-то ладил с раздевалкой. По данным «СЭ», его решения не нравились игрокам: например, когда Кержаков лично настоял на расставании с Виктором Васиным. Вместо него тренер ставил Александра Мартыновича.
В итоге Васин ушел в июле, сейчас без клуба. После этого Кержаков совсем потерял коммуникацию с игроками. Он был недоволен отношением. «СЭ» пишет, что, по мнению Александра, его «плавили».
Источник «Чемпионата» добавил, что футболисты разделились на группы. Руководство и некоторые игроки считали недостаточным время, что Кержаков уделял команде – иногда тренировки проводил его помощник, а сам тренер в это время мог говорить по телефону.
Кержаков не может найти клуб. На Кипре тоже мешал президент
После отъезда из «Пари НН» тренерская карьера у Александра пока не складывается.
● В феврале 2023-го Кержаков неожиданно заключил контракт с кипрской «Кармиотиссой», но уже в августе расторг соглашение. В интервью Александру Дорскому тренер объяснил причину:
«На 12-й минуте матча с «Олимпиакосом» из Никосии ко мне подошел спортивный директор: «Нужно сделать такие-то замены». Я ответил: «Давай каждый будет заниматься своим делом, пожалуйста». Спортдир повторил: «Нет, ты должен это сделать, позвонил Пунин, сказал, что этого игрока нужно перевести туда, а этого – заменить».
Уже после матча жена рассказала, что спортивный директор, который обычно сидит на скамейке, поднялся на трибуну, где сидел Пунин с помощником-киприотом. У них состоялся диалог, Пунин ярко жестикулировал. В перерыве Пунин с помощником зашли в раздевалку передо мной и сделали замены. Я захожу, а ребята уже переодеваются: «Нам сказали, что сегодня мы больше не играем». В моем понимании устройства футбола и тренерской профессии такое недопустимо.
Я даже не мог представить, что такое возможно в чемпионате, где четыре команды выступают в еврокубках, при этом довольно неплохо».
● В июне 2023-го Александр поехал в Сербию, возглавил «Спартак Суботица». Но ушел уже в ноябре. Официальная причина: «С целью нахождения выхода из кризисной ситуации». «Спартак» не побеждал месяц, хотя тренер сработался с игроками.
И вот новая неудача – в «Кайрате». Что ждет Кержакова дальше?
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Фото: vk.com/fckairat/Александр Ковпак, Арман Джаксыгулов