Мостовой о Кержакове: «Почему в России тренеров по объявлению берут, а наши работают за границей? Такие, как Мостовой, должны быть в нашем футболе. Проходимцы работают – обидно»

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков Игорь Шалимов Игорь Колыванов Александр Мостовой Андрей Канчельскис высшая лига Казахстан Кайрат Sports – Казахстан Футбол

Александр Мостовой высказался касательно ухода Александра Кержакова из «Кайрата».

Российский специалист ранее покинул пост главного тренера казахстанского клуба.

«Удивлен этой новости. «Кайрат» же идет на первом месте в чемпионате Казахстана.

С другой стороны, в футболе таких нелогичных отставок очень много. Жалко, конечно. Но я думаю, что Александр вернется в Россию. Обязательно ему напишу, спрошу.

И опять возвращаемся к вопросу о том, почему в России тренеров по объявлению берут, а наши молодые и талантливые специалисты работают за границей? Потому что футбол превратился в бизнес.

А такие люди, как Мостовой, Кержаков, Колыванов, Канчельскис, Шалимов, должны быть в нашем футболе!

А получается так, что те люди, которые всю жизнь играли на высочайшем уровне и которых в Европе называли лучшими игроками, непонятно где.

А у нас проходимцы работают. Обидно за наших. Но Кержакова ждем в одном из клубов РПЛ», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

81 комментарий
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Кто у Саши интервью берет? Или он сам за всеми бегает?)
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Ответ Dexter Morgan
Так Мостовой только сейчас начал образование получать. А до лицензии Pro вообще надо добраться. Ещё и параллельно надо работать в каких-то клубах, тренировать команды разных возрастов. И учиться, сдавать экзамены. За чеканку и футбольную походку его тренером брать?
Да.
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+53
Так Мостовой только сейчас начал образование получать. А до лицензии Pro вообще надо добраться. Ещё и параллельно надо работать в каких-то клубах, тренировать команды разных возрастов. И учиться, сдавать экзамены. За чеканку и футбольную походку его тренером брать?
+31
-2
+29
Ответ LLC TRUST
Кто у Саши интервью берет? Или он сам за всеми бегает?)
Источник — «РБ Спорт»
+23
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+23
Ответ Dexter Morgan
Так Мостовой только сейчас начал образование получать. А до лицензии Pro вообще надо добраться. Ещё и параллельно надо работать в каких-то клубах, тренировать команды разных возрастов. И учиться, сдавать экзамены. За чеканку и футбольную походку его тренером брать?
"Бегал, прыгал, забивал, а учиться рот шатал"
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Ответ Bartez1986
Ну, кроме Мостового все обозначенные и работали. Внимание - вопрос! Почему не работал царь?
Не царское это дело
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Ну, кроме Мостового все обозначенные и работали. Внимание - вопрос! Почему не работал царь?
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как Мостовой тренера Гранады зашифровал) Великий мастер слова и чеканки.
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Мостовой о себе уже в третьем лице говорит. Видимо водка паленая попалась)
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Кстати, Кержу действительно респект, что поехал работать, пусть и во всякие не ахти команды с сопутствующими трудностями, когда мог бы просто торговать лицом на матчтв или раздавать вью
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Проходимцы работают, а балабол - болтает.
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Ответ Bartez1986
Ну, кроме Мостового все обозначенные и работали. Внимание - вопрос! Почему не работал царь?
Элементарно, потому что все боятся моей честности и авторитета.
+11
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Не надо нам столько тренеров. Мостовой одной левой может и 3-4 клуба тренировать
+7
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+7
Вот и выяснилось с кем Мостовой бухает
+6
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Ответ Stan Smith_1116185248
Мостовой о себе уже в третьем лице говорит. Видимо водка паленая попалась)
Ключница водку делала
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Ответ Dexter Morgan
Так Мостовой только сейчас начал образование получать. А до лицензии Pro вообще надо добраться. Ещё и параллельно надо работать в каких-то клубах, тренировать команды разных возрастов. И учиться, сдавать экзамены. За чеканку и футбольную походку его тренером брать?
А как иначе, ты футбол то понимаешь вообще?
+5
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Деян Станкович тот же начинал с ассистенства. Корона не упала.
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Ответ Петр Оскерко
Деян Станкович тот же начинал с ассистенства. Корона не упала.
Зидан тот же начинал с ассистенства. Корона не тоже упала.)))
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Ответ Log in
Видимо да... Увы, из игрока с отличным футбольным прошлым превратился в посмешище, видимо это его устраивает и он это монетизирует.
Посмешище - это когда берут по объявлению тренеров
+5
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Ответ Dexter Morgan
Так Мостовой только сейчас начал образование получать. А до лицензии Pro вообще надо добраться. Ещё и параллельно надо работать в каких-то клубах, тренировать команды разных возрастов. И учиться, сдавать экзамены. За чеканку и футбольную походку его тренером брать?
Если ты не понял, то поясню. Кому нужны твои PRO ? Это для детей во дворе. Определяющий фактор - это чеканка. Ты сам сколько чеканишь ? )
+4
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Ответ Dexter Morgan
Так Мостовой только сейчас начал образование получать. А до лицензии Pro вообще надо добраться. Ещё и параллельно надо работать в каких-то клубах, тренировать команды разных возрастов. И учиться, сдавать экзамены. За чеканку и футбольную походку его тренером брать?
Ну валера карпин просто эмери подсидел и все, без всяких навыков пост гт спартака получил, но на спортсе почему-то об этом стараются не вспоминать. Это ведь не сашку чмырить.
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Царь всё сидит на диване и ждёт звонка
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Если бы такие как Мостовой работали в российском футболе, то он бы окончательно деградировал до первенства водокачки))

Да и Колыванов, Шалимов и Канчельскис тоже те еще хламари))

Ну а Керж еще успеет вернуться в РПЛ, как раз Пари НН скоро нужен будет коач)))
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Ответ Spartakus1984
Отучись сначала на тренера балван
Куда мне еще учиться дубина, если я сам кого хочешь научу чеканить!
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Я буду поднимать этот момент вечно, так долго продолжаться не может!
Это беспредел чистой воды, где настоящие российские профессионалы?

Кошмар просто, какие-то Абаскали зубы скалят на бровках...
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Ответ Ковид 07.10.52
Кремень, твердо держится выбранной линии, не переобувается в угоду каждому новому деянию власти.
Я буду чеканить правду!
+3
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В принципе даже интересно если все 16 клубов возглавят алкаши-собутыльники Мостового, какой физрук победит😀
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Ответ Stan Smith_1116185248
Мостовой о себе уже в третьем лице говорит. Видимо водка паленая попалась)
Не в первый раз
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+3
Ответ Полуэктов Пётр
Источник — «РБ Спорт»
Это многое объясняет.
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Ответ Joker2104
Мостовой: "Такие люди как Мостовой... " О! Начал о себе говорить в третьем лице. Это какая-то новая стадия.
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит.
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