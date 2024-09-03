Мостовой о Кержакове: «Почему в России тренеров по объявлению берут, а наши работают за границей? Такие, как Мостовой, должны быть в нашем футболе. Проходимцы работают – обидно»
Александр Мостовой высказался касательно ухода Александра Кержакова из «Кайрата».
Российский специалист ранее покинул пост главного тренера казахстанского клуба.
«Удивлен этой новости. «Кайрат» же идет на первом месте в чемпионате Казахстана.
С другой стороны, в футболе таких нелогичных отставок очень много. Жалко, конечно. Но я думаю, что Александр вернется в Россию. Обязательно ему напишу, спрошу.
И опять возвращаемся к вопросу о том, почему в России тренеров по объявлению берут, а наши молодые и талантливые специалисты работают за границей? Потому что футбол превратился в бизнес.
А такие люди, как Мостовой, Кержаков, Колыванов, Канчельскис, Шалимов, должны быть в нашем футболе!
А получается так, что те люди, которые всю жизнь играли на высочайшем уровне и которых в Европе называли лучшими игроками, непонятно где.
А у нас проходимцы работают. Обидно за наших. Но Кержакова ждем в одном из клубов РПЛ», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Да и Колыванов, Шалимов и Канчельскис тоже те еще хламари))
Ну а Керж еще успеет вернуться в РПЛ, как раз Пари НН скоро нужен будет коач)))
Это беспредел чистой воды, где настоящие российские профессионалы?
Кошмар просто, какие-то Абаскали зубы скалят на бровках...