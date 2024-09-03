Мостовой о Кержакове: «Почему в России тренеров по объявлению берут, а наши работают за границей? Такие, как Мостовой, должны быть в нашем футболе. Проходимцы работают – обидно»

Александр Мостовой высказался касательно ухода Александра Кержакова из «Кайрата».

Российский специалист ранее покинул пост главного тренера казахстанского клуба.

«Удивлен этой новости. « » же идет на первом месте в чемпионате Казахстана.

С другой стороны, в футболе таких нелогичных отставок очень много. Жалко, конечно. Но я думаю, что Александр вернется в Россию. Обязательно ему напишу, спрошу.

И опять возвращаемся к вопросу о том, почему в России тренеров по объявлению берут, а наши молодые и талантливые специалисты работают за границей? Потому что футбол превратился в бизнес.

А такие люди, как Мостовой, Кержаков, , , , должны быть в нашем футболе!

А получается так, что те люди, которые всю жизнь играли на высочайшем уровне и которых в Европе называли лучшими игроками, непонятно где.

А у нас проходимцы работают. Обидно за наших. Но Кержакова ждем в одном из клубов », – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.