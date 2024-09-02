Кавазашвили об ошибках Лантратова: «Вратари не умеют играть ногами, как полевые. Он попал под чары европейского новшества, это нервирует и убивает уверенность»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Краснодар Илья Лантратов Александр Селихов Матвей Сафонов Футбол

Анзор Кавазашвили оценил игру Ильи Лантратова в матче против «Краснодара».

Вчера «Локомотив» дома проиграл «Краснодару» со счетом 0:3 в матче 7-го тура Мир РПЛ. Два из трех голов «быки» забили из-за ошибок голкипера железнодорожников. Сначала он выронил мяч из рук, чем воспользовался Джон Кордоба, ассистировавший Жоао Виктору. В другом эпизоде Лантратов плохо обработал мяч и сфолил на Кордобе, заработав пенальти, который реализовал Эдуард Сперцян.

«От ошибок никто не застрахован. Случилось то, чего не должно было быть, но я все это списываю на состояние души Ильи. Что-то его вчера подкосило, и это был не мандраж. Это подчеркивает то, о чем я уже давно говорю и пишу: оставьте вратарей в покое, как разыгрывающих в поле. Вратари не умеют играть ногами, как полевые, они ошибаются при передаче мяча, при его остановке, а мы сплошь и рядом ищем приключения на одно место. Защитники бы повернулись спиной к вратарю и делали передачу вперед или поперек, но не назад! Они должны ускорять атакующие действия своей команды. Что это за игра такая? Как можно так выиграть?

Понимаю, если команда ведет в счете 2:0 и начинает держать мяч. Но и здесь нужно понимать, что команда сильна тогда, когда владеет мячом и все время атакует. Бразильцы чем превосходили все команды Европы? Тем, что любой игрок мог взять мяч, обыграть, сделать рывок и отдать пас. А у нас это все делается, чтобы спалить вратаря. Этим занимались и Сафонов, и Селихов. Почему я все время и предупреждал Матвея. И так делают многие вратари, но этого делать нельзя.

Причем понять это нужно тренерам. Что они берут у Европы хорошего? Для вратаря это нехорошее. Это нервирует игру защитников, нервирует болельщиков и убивает уверенность у самого вратаря. Они допускают ошибки, из-за которых забивают. Лантратов попал под чары этого европейского новшества», – сказал бывший вратарь сборной СССР.

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9 комментариев
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Когда тактика заигрывания вратаря активно используется топ клубами, естественно, что все остальные будуть пытаться исполнять так же. Но у топов и вратари топовые и защитники. А в противном случае риски огрести от прессинга конечно не стОят возможных плюсов, кторые данная тактика может дать.
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Удар по ногам Кордобы был очень ужасен
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Комментарий выглядит всë ещë очень субъективно, конечно, но хочется согласиться – это технический минус полевым игрокам, если они реализуют такую ситуацию, в которой приходится отдавать мяч вратарю.
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Второй гол ладно, Илья действительно не очень хорошо играет ногами и защитник не должен был отдавать ему мяч под прессингом Кордобы. В аут лучше лупил бы. Но первый гол чисто вратарский. Надо было кулаком подальше да посильнее выбивать. Ну ладно, станет уроком. Он парень не глупый, выводы сделает.
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Вратарь обязан абсолютно исключить риск, абсолютно, играя ногами! Казалось бы - играй так, как ты уверен на 100%, но нет. Виноват только вратарь. У него всегда же есть выбор - выбить в аут, отдать пас партнеру, выбить на угловой, выбить куда попало, в конце концов!
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Игра вратаря ногами-это навязанный западом стереотип
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Ответ serginn
Когда тактика заигрывания вратаря активно используется топ клубами, естественно, что все остальные будуть пытаться исполнять так же. Но у топов и вратари топовые и защитники. А в противном случае риски огрести от прессинга конечно не стОят возможных плюсов, кторые данная тактика может дать.
Всем верно, это просто баловство сомскуии придумано было Баварией когда они грабили все команды и спокойно могли играть вообще без враппрчнпроврля эксперименты, по факту вообще ни разу не увидел никакой пользы для игры от использования вратаря в качестве полевого игрока. Каждый должен своим делом заниматься, вратарь обороной, защитники своим, у нас придумали мантру про коллективный прессинг. Месси или Роналду должны в обороне пахать для хейтеров, а что вратари нее должны тогда голы забивать как нападающие?) не умеешь играть по прессингом то каждый день играйте в квадрат а не тусуйтесь в клубах, это элементарное упражнение отрабатывается с ДЮСШ. Услодняй задачу игра в квадрат 4 пасуют медок собой , внутри два пытаются прессинговать, и по времени для каждого игрока таймер касания мяча, датчик считыапет, сколько раз коснулся, каждый обязан коснуться за тренировку например по 150 раз. Не выполнил норматив, домой не идёшь
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