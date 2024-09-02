Кавазашвили об ошибках Лантратова: «Вратари не умеют играть ногами, как полевые. Он попал под чары европейского новшества, это нервирует и убивает уверенность»

Анзор Кавазашвили оценил игру Ильи Лантратова в матче против «Краснодара».

Вчера « » дома проиграл « » со счетом 0:3 в матче 7-го тура Мир . Два из трех голов «быки» забили из-за ошибок голкипера железнодорожников. Сначала он выронил мяч из рук, чем воспользовался Джон Кордоба, ассистировавший Жоао Виктору. В другом эпизоде Лантратов плохо обработал мяч и сфолил на Кордобе, заработав пенальти, который реализовал Эдуард Сперцян.

«От ошибок никто не застрахован. Случилось то, чего не должно было быть, но я все это списываю на состояние души . Что-то его вчера подкосило, и это был не мандраж. Это подчеркивает то, о чем я уже давно говорю и пишу: оставьте вратарей в покое, как разыгрывающих в поле. Вратари не умеют играть ногами, как полевые, они ошибаются при передаче мяча, при его остановке, а мы сплошь и рядом ищем приключения на одно место. Защитники бы повернулись спиной к вратарю и делали передачу вперед или поперек, но не назад! Они должны ускорять атакующие действия своей команды. Что это за игра такая? Как можно так выиграть?

Понимаю, если команда ведет в счете 2:0 и начинает держать мяч. Но и здесь нужно понимать, что команда сильна тогда, когда владеет мячом и все время атакует. Бразильцы чем превосходили все команды Европы? Тем, что любой игрок мог взять мяч, обыграть, сделать рывок и отдать пас. А у нас это все делается, чтобы спалить вратаря. Этим занимались и Сафонов, и . Почему я все время и предупреждал . И так делают многие вратари, но этого делать нельзя.

Причем понять это нужно тренерам. Что они берут у Европы хорошего? Для вратаря это нехорошее. Это нервирует игру защитников, нервирует болельщиков и убивает уверенность у самого вратаря. Они допускают ошибки, из-за которых забивают. Лантратов попал под чары этого европейского новшества», – сказал бывший вратарь сборной СССР.