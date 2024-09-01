Ньямси об ошибках Лантратова: «Поддержали его в раздевалке, мы все люди и можем ошибаться. Важно, как ты переваришь это»

Жерзино Ньямси заявил, что игроки «Локомотива» поддержали Илью Лантратова.

Сегодня «Локомотив» дома проиграл « » со счетом 0:3 в матче 7-го тура Мир . Два из трех голов «быки» забили из-за ошибок голкипера железнодорожников.

– Что сейчас говорят о в раздевалке?

– Это одна игра. Одна ошибка. Его поддержали. Мы все люди и все можем ошибаться. Важно то, как ты переработаешь и переваришь эти ошибки. Любой может совершить подобное. Просто нужно идти дальше, – сказал защитник « ».