Ньямси об ошибках Лантратова: «Поддержали его в раздевалке, мы все люди и можем ошибаться. Важно, как ты переваришь это»
Жерзино Ньямси заявил, что игроки «Локомотива» поддержали Илью Лантратова.
Сегодня «Локомотив» дома проиграл «Краснодару» со счетом 0:3 в матче 7-го тура Мир РПЛ. Два из трех голов «быки» забили из-за ошибок голкипера железнодорожников.
– Что сейчас говорят о Лантратове в раздевалке?
– Это одна игра. Одна ошибка. Его поддержали. Мы все люди и все можем ошибаться. Важно то, как ты переработаешь и переваришь эти ошибки. Любой может совершить подобное. Просто нужно идти дальше, – сказал защитник «Локомотива».