Ньямси об ошибках Лантратова: «Поддержали его в раздевалке, мы все люди и можем ошибаться. Важно, как ты переваришь это»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Краснодар Илья Лантратов Матч ТВ Жерзино Ньямси Футбол

Жерзино Ньямси заявил, что игроки «Локомотива» поддержали Илью Лантратова.

Сегодня «Локомотив» дома проиграл «Краснодару» со счетом 0:3 в матче 7-го тура Мир РПЛ. Два из трех голов «быки» забили из-за ошибок голкипера железнодорожников.

Что сейчас говорят о Лантратове в раздевалке?

– Это одна игра. Одна ошибка. Его поддержали. Мы все люди и все можем ошибаться. Важно то, как ты переработаешь и переваришь эти ошибки. Любой может совершить подобное. Просто нужно идти дальше, – сказал защитник «Локомотива».

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9 комментариев
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Ответ Jovana Jovii
Ньямси и Морозов как никто другой знают, что они могут ошибаться
Ньямси крутой цз. Сейчас топ
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Всё-таки топовый вратарь определяется не количеством сумасшедших сейвов, а надежной игрой и отсутствием привозов в больших/решающих матчах. Лантратов, к сожалению, не топ, а просто хороший вратарь
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Надо ребятам не в сборную ехать, а тренироваться!
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Это хорошо, но первый гол полностью его вина, он просто бросил мяч. Надо играть, а не вести себя как девочка.
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Научите его ногами играть. Отпустил мяч на полкилометра.
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Какие-то идиотские вопросы на которые как можно ответить по другому? Били его с четырёх сторон и пинали ногами? Неужели спросить больше нечего? Чем думают эти вот, которые себя журналистами считают?
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Ответ Antony Klestoff
Всё-таки топовый вратарь определяется не количеством сумасшедших сейвов, а надежной игрой и отсутствием привозов в больших/решающих матчах. Лантратов, к сожалению, не топ, а просто хороший вратарь
Не слежу за Локо и тем более Лантратовым персонально, но игры которые его видел , а их все таки не мало , таких привозов сходу и не вспомню
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Ответ Antony Klestoff
Всё-таки топовый вратарь определяется не количеством сумасшедших сейвов, а надежной игрой и отсутствием привозов в больших/решающих матчах. Лантратов, к сожалению, не топ, а просто хороший вратарь
Чуть ли не первый провальный матч Лантратова с момента перехода в Локо, даже трудно вспомнить хотя бы гол, где он откровенно привез, кроме двух в этом матче
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