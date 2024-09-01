Привозы Лантратова уничтожили «Локо». Кордоба забил, заработал пенальти и удалился

«Краснодар» все еще не проигрывает.

Две ошибки Ильи Лантратова прибили «Локомотив» в матче с «Краснодаром» (0:3). И во всех ярких моментах участвовал Джон Кордоба.

Мяч «Локомотива» отменили из-за крошечного офсайда. Не везло во всем

«Локомотив» сразу начал с курьеза: Лантратов уже на 5-й минуте врезался в Кордобу, выронил мяч из рук за вратарской – и Виктор Са вывел гостей вперед.

Кордоба был статичен, не фолил против вратаря – Лантратов просто ошибся. Са забивает второму гранду подряд, до этого вонзил победный «Динамо» (1:0).

На 36-й «Локомотиву» снова не повезло – теперь с отмененным голом. Алексей Батраков выдал уже фирменную подачу со штрафного, а Евгений Морозов замкнул в сетку.

Главный арбитр матча Владислав Безбородов сначала засчитал гол, но ВАР усмотрел офсайд – совсем минимальный. Непростой эпизод разбирали почти пять минут. В итоге гол отменили, шестой ассист Батракова – тоже.

В конце тайма Лантратов допустил вторую ошибку – и «Краснодар» вновь наказал. Илья получил пас от защитника, слишком далеко отпустил мяч – и сшиб Кордобу в штрафной.

Эдуард Сперцян аккуратно закатил в сетку с пенальти – его первый гол в сезоне-2024/25. Сперцян – первый воспитанник «Краснодара» с 30 голами за клуб в чемпионате России. Ранее эту отметку преодолевали только Федор Смолов, Ари, Вандерсон, Джон Кордоба и Виктор Классон.

Лантратов в прошлом сезоне провел все матчи без замен: 8 сухих из 30. Был в топ-4 по сэйвам, в том числе из штрафной. И вместе с Акинфеевым он лучший по отраженным пенальти – 2 отбитых. В позапрошлом сезоне Илья с отрывом был лучшим вратарем лиги по соотношению ожидаемых и пропущенных (спас от 5,63 гола).

Но даже у топ-вратарей бывают провалы – у Лантратова такой выдался с «Краснодаром».

Во втором тайме «Краснодар» довел до разгрома: Са свободно вошел в штрафную, покатил под удар, Кордоба забил с линии вратарской – 3:0, худший матч «Локомотива» в сезоне.

В конце матча Кордоба внес последний штрих, на этот раз негативный – опасно прыгнул в вышедшего на замену Вадима Ракова, и вторая желтая трансформировалась в удаление.

«Краснодар» обогнал «Локо». И все еще не проигрывает

Москвичи влетели после семи побед в Кубке и РПЛ – сразу откатились на третье место, а «Краснодар» теперь идет за «Зенитом». Петербуржцы в этом туре разгромили «Пари НН» (3:0) и вернули лидерство в РПЛ.

«Краснодар» по-прежнему не проигрывает, если не считать упущенный Суперкубок на старте сезона: 4 победы и 3 ничьих в РПЛ. Наладили игру в обороне: всего три пропущенных в семи матчах.

Побьются с «Зенитом»?

«Выдумки жалких ничтожных людишек. С такими в чистом поле срать не сяду». Реакция Медведева на инсайд про Соболева 🤯

Спасение на 90+5, автогол, разнос от Лички – безумная ничья «Динамо» с «Оренбургом»

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов