Галактионов о голах «Краснодара» после ошибок Лантратова: «Были игры, где он приносил «Локо» победу. Ни в коем случае никого не обвиняем, все бились и старались»

Михаил Галактионов не стал публично критиковать Илью Лантратова после поражения.

Ошибки голкипера «Локомотива» позволили «Краснодару» забить два из трех голов в матче 7-го тура Мир .

«Бывают такие матчи. Были игры, где он нам приносил победу. Я сейчас сказал ребятам, что такие встречи бывают, нужно поддержать. Все могло сложиться по‑другому, если бы наш мяч при счете 0:1 был бы засчитан.

Да, мы ошиблись, соперник в каких‑то эпизодах выглядел мощнее. Нам нужно это принять, ни в коем случае никого не обвиняем.

Ребята все старались, бились, старались забить свой момент, ошибки бывают у всех. Нужно понять, в чем суть ошибок, и дальше их исправить», – сказал главный тренер « ».