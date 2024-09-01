Галактионов о голах «Краснодара» после ошибок Лантратова: «Были игры, где он приносил «Локо» победу. Ни в коем случае никого не обвиняем, все бились и старались»
Михаил Галактионов не стал публично критиковать Илью Лантратова после поражения.
Ошибки голкипера «Локомотива» позволили «Краснодару» забить два из трех голов в матче 7-го тура Мир РПЛ.
«Бывают такие матчи. Были игры, где он нам приносил победу. Я сейчас сказал ребятам, что такие встречи бывают, нужно поддержать. Все могло сложиться по‑другому, если бы наш мяч при счете 0:1 был бы засчитан.
Да, мы ошиблись, соперник в каких‑то эпизодах выглядел мощнее. Нам нужно это принять, ни в коем случае никого не обвиняем.
Ребята все старались, бились, старались забить свой момент, ошибки бывают у всех. Нужно понять, в чем суть ошибок, и дальше их исправить», – сказал главный тренер «Локомотива».
Будь счет 1-1, игра была бы другой.
Непонятно почему вышел Тимофеев, а не Карапукас, видимо из-за игры в кубке.
Воробьева от игры к игре становиться всё меньше и меньше.Да и заменами нет усиление, Пиняев однообразен, Раков пока не может показывать каждую качественную игру.
Нужно конечно усиление в атаку, хорошее усиление, ну и хотя бы Севикяна забирайте, да и Миранчук вернется видимо, 4 дня осталось(
Если откинуть эти 2 ошибки Ильи, то матч вполне равный был. Краснодар на 3-0 то тоже не наиграл, будем честны, тотальной доминации не было. Локо после 0-2 играть не бросил, да и после 0-3 пытались забить.
Такие матчи случаются, бывает. Еще 23 тура впереди, надо забыть этот матч и идти дальше
Есть над чем подумать.
Локо нужен топовый нап. Сегодняшний матч яркий пример того, что значит топовый нап в команде
Работать дальше! Вперёд, Локо!