Галактионов о голах «Краснодара» после ошибок Лантратова: «Были игры, где он приносил «Локо» победу. Ни в коем случае никого не обвиняем, все бились и старались»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Илья Лантратов Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов не стал публично критиковать Илью Лантратова после поражения.

Ошибки голкипера «Локомотива» позволили «Краснодару» забить два из трех голов в матче 7-го тура Мир РПЛ.

«Бывают такие матчи. Были игры, где он нам приносил победу. Я сейчас сказал ребятам, что такие встречи бывают, нужно поддержать. Все могло сложиться по‑другому, если бы наш мяч при счете 0:1 был бы засчитан.

Да, мы ошиблись, соперник в каких‑то эпизодах выглядел мощнее. Нам нужно это принять, ни в коем случае никого не обвиняем.

Ребята все старались, бились, старались забить свой момент, ошибки бывают у всех. Нужно понять, в чем суть ошибок, и дальше их исправить», – сказал главный тренер «Локомотива».

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36 комментариев
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Да, всех собак на Лантратова спускать не правильно, просто в целом не наш день, ничего не получалось.
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+39
Минуты до 15 команды не было на поле, затем начали добавлять, забили гол.(Засчитай его, думаю сильно вопросов у Краснодара не было бы, какие-то миллиметры)Просмотр занял не меньше 5 минут, сбили темп.Да,Илья конечно сегодня привез. Во втором тайме раскрылись, но боролись, пропустив 3-ий, сели психологически.
Будь счет 1-1, игра была бы другой.
Непонятно почему вышел Тимофеев, а не Карапукас, видимо из-за игры в кубке.
Воробьева от игры к игре становиться всё меньше и меньше.Да и заменами нет усиление, Пиняев однообразен, Раков пока не может показывать каждую качественную игру.
Нужно конечно усиление в атаку, хорошее усиление, ну и хотя бы Севикяна забирайте, да и Миранчук вернется видимо, 4 дня осталось(
+23
-1
+22
Не припомню чтобы Лантратов когда то так ошибался, если честно
Если откинуть эти 2 ошибки Ильи, то матч вполне равный был. Краснодар на 3-0 то тоже не наиграл, будем честны, тотальной доминации не было. Локо после 0-2 играть не бросил, да и после 0-3 пытались забить.
Такие матчи случаются, бывает. Еще 23 тура впереди, надо забыть этот матч и идти дальше
+24
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+22
Ответ Tatykirr
Вратаришка в одно рыло лишил команду шансов хотя бы на ничью.
Вратаришка вывел до этого клуб на первое место...
+18
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+15
Сегодня прям стало грустно за Ланратова - так накосячить... Надеюсь, его это не надломит. По идее, любой сильный вратарь за карьеру должен хоть один раз так набуерачить ;) Возможно, это необходимо для закалки характера.
+12
-2
+10
Локо я всё равно аплодирую. Ожидали, что они там чуть ли не распродажу устроят, будут в середине болтаться. А по итогу разочарование, что первое место не удержали на первом отрезке. Будет интересно.
+8
-1
+7
Не вешать нос!
Есть над чем подумать.
+6
0
+6
У быков в команде есть Кордоба, топ форвард. У Локо никого нет подобного в нападении. Практически в одиночку вытащил на плечах Краснодар, который ничего не создал. Даже все ошибки Лантратова, это включённость и нацеленность Кордобы. Нашу защиту в одиночку изрядно напрягал. Часто переигрывал Ньямси и Морозова.
Локо нужен топовый нап. Сегодняшний матч яркий пример того, что значит топовый нап в команде
+7
-1
+6
Нормально высказался, ничего страшного, бывает, нужно поддержать.
+5
-1
+4
Ответ Максим Трощенков
Минуты до 15 команды не было на поле, затем начали добавлять, забили гол.(Засчитай его, думаю сильно вопросов у Краснодара не было бы, какие-то миллиметры)Просмотр занял не меньше 5 минут, сбили темп.Да,Илья конечно сегодня привез. Во втором тайме раскрылись, но боролись, пропустив 3-ий, сели психологически. Будь счет 1-1, игра была бы другой. Непонятно почему вышел Тимофеев, а не Карапукас, видимо из-за игры в кубке. Воробьева от игры к игре становиться всё меньше и меньше.Да и заменами нет усиление, Пиняев однообразен, Раков пока не может показывать каждую качественную игру. Нужно конечно усиление в атаку, хорошее усиление, ну и хотя бы Севикяна забирайте, да и Миранчук вернется видимо, 4 дня осталось(
Карпукас не играл, потому что в кубке выйдя на замену он сдох задолго до конца матча
+4
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+4
Ответ Никита Новосельцев
Не припомню чтобы Лантратов когда то так ошибался, если честно Если откинуть эти 2 ошибки Ильи, то матч вполне равный был. Краснодар на 3-0 то тоже не наиграл, будем честны, тотальной доминации не было. Локо после 0-2 играть не бросил, да и после 0-3 пытались забить. Такие матчи случаются, бывает. Еще 23 тура впереди, надо забыть этот матч и идти дальше
Ну такое сложно забыть :-)
+3
0
+3
Тимофеев что делал в старте никакого первого паса нет , где Митай вообще
+3
0
+3
Ответ Zavro Rus
Имхо, все просто. Парни внезапно ощутили себя на ПЕРВОМ месте. Поэтому, лично я,первые 20 мин не видел соперника у Краснодара. А дальше больше-воротчик поплыл. Замены в ноль. Видимо, нужно заключить психологов в тренировку.
Дело не парнях, а в дырявом кипере. Ну и ещё чудо-чертильщики абсолютно легитимный гол отменили.
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Ответ radish69
Карпукас не играл, потому что в кубке выйдя на замену он сдох задолго до конца матча
Возможно, но тогда почему Митая даже на замену не выпускают.Как по мне, так очень цепкий игрок, с дриблингом и пасом, но упорно сидит на банке в чемпионате
+2
0
+2
Ответ Максим Трощенков
Минуты до 15 команды не было на поле, затем начали добавлять, забили гол.(Засчитай его, думаю сильно вопросов у Краснодара не было бы, какие-то миллиметры)Просмотр занял не меньше 5 минут, сбили темп.Да,Илья конечно сегодня привез. Во втором тайме раскрылись, но боролись, пропустив 3-ий, сели психологически. Будь счет 1-1, игра была бы другой. Непонятно почему вышел Тимофеев, а не Карапукас, видимо из-за игры в кубке. Воробьева от игры к игре становиться всё меньше и меньше.Да и заменами нет усиление, Пиняев однообразен, Раков пока не может показывать каждую качественную игру. Нужно конечно усиление в атаку, хорошее усиление, ну и хотя бы Севикяна забирайте, да и Миранчук вернется видимо, 4 дня осталось(
А Пиняев бегунок, который врывается в штрафную, побольше бы интеллекта...
+2
0
+2
Имхо, все просто. Парни внезапно ощутили себя на ПЕРВОМ месте. Поэтому, лично я,первые 20 мин не видел соперника у Краснодара. А дальше больше-воротчик поплыл. Замены в ноль. Видимо, нужно заключить психологов в тренировку.
+3
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+2
Согласен лантрантрат тянет много, сегодня что. то не то бывает. ну и подвела реализация очень сольно . Но сегодня вратарь накосячил игра в принципе была сделана после первого тайма. знал что Локо помучиться отыгрываться. Батраков забей свой момент 1:2 и может совсем другая игра.
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У всех бывают плохие матчи. Пусть этот будет самый плохой в карьере. Лантратов часто выручал, и будет выручать!
Работать дальше! Вперёд, Локо!
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Пиняев выглядел очень инородно..
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В футболе справедливости нет, но тут чутка обраточки от судьбы за то, как ’’проводили’’ Гильерме
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"Хищники" мяса переели))
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Да нормально играли, правильно, быстро. Просто иногда бывает, что одни попадают, а другие-нет. Вы поехали с правильной платформы по нужному пути.
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Их вся страна увидела, то что локомотив играть не умеет, мяч контролировать не можете. Надо не в сборную отдавать игроков, а тренироваться в контроль мяча! Лантратова посадить на лавку
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Да просто ГАЛАКТИка не стала звёздами...
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Ответ Максим Трощенков
Минуты до 15 команды не было на поле, затем начали добавлять, забили гол.(Засчитай его, думаю сильно вопросов у Краснодара не было бы, какие-то миллиметры)Просмотр занял не меньше 5 минут, сбили темп.Да,Илья конечно сегодня привез. Во втором тайме раскрылись, но боролись, пропустив 3-ий, сели психологически. Будь счет 1-1, игра была бы другой. Непонятно почему вышел Тимофеев, а не Карапукас, видимо из-за игры в кубке. Воробьева от игры к игре становиться всё меньше и меньше.Да и заменами нет усиление, Пиняев однообразен, Раков пока не может показывать каждую качественную игру. Нужно конечно усиление в атаку, хорошее усиление, ну и хотя бы Севикяна забирайте, да и Миранчук вернется видимо, 4 дня осталось(
вроде до 12 открыто окно у нас, не?
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Ответ Илья Марков
вроде до 12 открыто окно у нас, не?
5 сентября
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Нужно поддержать Илью! Команда молодая, строится, нужно потерпеть.
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Ответ Vladimir Gorlanov
У всех бывают плохие матчи. Пусть этот будет самый плохой в карьере. Лантратов часто выручал, и будет выручать! Работать дальше! Вперёд, Локо!
Вперёд!
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Лантратов напривозил, но ошибки бывают у всех, неправильно делать виноватым только Илью. Пауза очень кстати, будет время сделать выводы. Сегодня у нас совсем ничего не получилось.
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