Сафонов приедет в сборную России, несмотря на болезнь

Теги ПСЖ лига 1 Франция Сборная России по футболу Матвей Сафонов Здоровье Футбол

Матвей Сафонов прибудет в расположение сборной России, несмотря на болезнь.

Ранее голкипер «ПСЖ» не попал в заявку на матч Лиги 1 с «Лиллем» (3:1). Сообщалось, что вратарь пропустил матч из-за вируса. По этой же причине Матвей не участвовал в тренировке перед игрой.

Сборная России проводит сентябрьский сбор в Новогорске. 5 сентября команда под руководством Валерия Карпина проведет товарищеский матч против Вьетнама, а 7-го сыграет с Таиландом. Оба матча состоятся в Ханое.

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3 комментария
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Ну там он не особо нужен может гастролировать
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Золотой ты человек, не бережешь ты себя
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А смысл, болеешь лечись
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