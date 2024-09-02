Сафонов приедет в сборную России, несмотря на болезнь

Матвей Сафонов прибудет в расположение сборной России, несмотря на болезнь.

Ранее голкипер « » не попал в заявку на матч Лиги 1 с «Лиллем» (3:1). Сообщалось, что вратарь пропустил матч из-за вируса. По этой же причине не участвовал в тренировке перед игрой.

проводит сентябрьский сбор в Новогорске. 5 сентября команда под руководством Валерия Карпина проведет товарищеский матч против Вьетнама, а 7-го сыграет с Таиландом. Оба матча состоятся в Ханое.