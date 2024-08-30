Радимов о Сафонове: «Вызов в сборную – поддержка, чтобы «ПСЖ» тоже имел в виду, что он востребован»

Владислав Радимов высказался о вызове Матвея Сафонова в сборную России.

В четверг тренерский штаб сборной России назвал окончательный состав команды на сентябрьские товарищеские матчи против сборных Вьетнама и Таиланда. В список вошли 27 футболистов.

«В окончательный список вошли все, кто заслужил. Товарищеские матчи нужны, чтобы футболисты показывали себя в российской лиге и попадали в список.

Мотивация играть в сборной России стоит дорогого. Сборная делает очень много для российского чемпионата.

Сафонов сидит в запасе «ПСЖ», вызов в сборную – поддержка, чтобы «ПСЖ» тоже имел в виду, что он востребован», – сказал экс-игрок «Зенита» и сборной России.

В июне Сафонов перешел во французский клуб из «Краснодара», контракт 25‑летнего футболиста рассчитан до 2029 года. Голкипер пока не провел за парижан ни одного официального матча.

Сафонов приедет в сборную России на матчи с Вьетнамом и Таиландом. Голкипер «ПСЖ» пролетит около 20 000 километров