Сафонов не включен в заявку «ПСЖ» на матч с «Лиллем». Вратарь болеет

Матвей Сафонов не включен в заявку «ПСЖ» на матч с «Лиллем».

Вчера сообщалось, что российский вратарь не участвовал в тренировке перед игрой с «Лиллем» из-за вирусного заболевания.

Матч 3-го тура Лиги 1 состоится сегодня, 1 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

Напомним, Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 миллионов евро в июне этого года.