Сафонов не включен в заявку «ПСЖ» на матч с «Лиллем». Вратарь болеет

Теги Лилль ПСЖ лига 1 Франция Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов не включен в заявку «ПСЖ» на матч с «Лиллем».

Вчера сообщалось, что российский вратарь не участвовал в тренировке перед игрой с «Лиллем» из-за вирусного заболевания.

Матч 3-го тура Лиги 1 состоится сегодня, 1 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени. 

Напомним, Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 миллионов евро в июне этого года. 

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13 комментариев
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Вирусная инфекция поразила примерно 25% здоровья.
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Главное, чтобы к матчу с Вьетнамом восстановился
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- температура есть?
- да! Минус 25%!
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Расстроился из-за решения суда по алиментам
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Ответ Alexander Prokofyev
Главное, чтобы к матчу с Вьетнамом восстановился
С этим вирусом во Вьетнам и Таиланд не пускают.
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Ответ Mihail0910
Вирусная инфекция поразила примерно 25% здоровья.
Врачи давали прогноз до 28%, но к счастью пронесло
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Вратарь болеет русским гриппом
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Как же он выстоит в воротах против Вьетконга
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Отмазку для скамейки запасных,надо же было придумать...дай бог две игры за сезон провести.аренда впереди
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Ну а так играл бы конечно, доннарумму бы явно усадил на лавку, если не из-за вируса.

Я тут подумал - Россия, Катар, бессмысленный трансфер, не решали ли таким образом какую-нибудь проблему с платежами между странами?)
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Заболел после того как узнал сколько придется платить по алиментам)
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