Кафанов о вратарях России на матчи с Вьетнамом и Таиландом: «Одну игру проведет Сафонов, по тайму сыграют Лунев и Латышонок»
Виталий Кафанов высказался о вызове в сборную России трех вратарей.
В ближайшую международную паузу Россия сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Матчи пройдут в Ханое 5 и 7 сентября.
«Перед отъездом во Вьетнам мы проведем всего одну тренировку в Новогорске. В расширенный список команды были включены пять вратарей, и все они достойны вызова в национальную команду. Все ребята хорошо отыграли последний отрезок.
Но в итоговый состав было решено включить трех вратарей. Планируется, что один матч проведет Матвей Сафонов, по одному тайму сыграют Андрей Лунев и Евгений Латышонок.
Лунев проводит первую тренировку в общей группе после повреждения. Тренер вратарей московского «Динамо» Дмитрий Изотов считает, что после сегодняшней тренировки можно будет принимать решение, готов ли Андрей к воскресному матчу с «Оренбургом» или нет.
Евгений Латышонок блестяще проводит начало сезона. Несмотря на то, что Женя перешел в «Зенит» из команды, которая покинула РПЛ, он сразу стал первым номером, что само по себе является определенным достижением во вратарском цехе. И он показывает при этом высокий уровень мастерства», – сказал тренер вратарей сборной России.