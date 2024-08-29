Кафанов о вратарях России на матчи с Вьетнамом и Таиландом: «Одну игру проведет Сафонов, по тайму сыграют Лунев и Латышонок»

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Виталий Кафанов высказался о вызове в сборную России трех вратарей.

В ближайшую международную паузу Россия сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Матчи пройдут в Ханое 5 и 7 сентября.

«Перед отъездом во Вьетнам мы проведем всего одну тренировку в Новогорске. В расширенный список команды были включены пять вратарей, и все они достойны вызова в национальную команду. Все ребята хорошо отыграли последний отрезок.

Но в итоговый состав было решено включить трех вратарей. Планируется, что один матч проведет Матвей Сафонов, по одному тайму сыграют Андрей Лунев и Евгений Латышонок.

Лунев проводит первую тренировку в общей группе после повреждения. Тренер вратарей московского «Динамо» Дмитрий Изотов считает, что после сегодняшней тренировки можно будет принимать решение, готов ли Андрей к воскресному матчу с «Оренбургом» или нет. 

Евгений Латышонок блестяще проводит начало сезона. Несмотря на то, что Женя перешел в «Зенит» из команды, которая покинула РПЛ, он сразу стал первым номером, что само по себе является определенным достижением во вратарском цехе. И он показывает при этом высокий уровень мастерства», – сказал тренер вратарей сборной России.

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8 комментариев
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Кафанов мог бы и сам сыграть. Одно дело быть смешным на словах, другое - доказать это))
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Да, Сафонову надо игровую практику дать, ну и Лунева подтянуть, он же теперь за Динамо играет, офигенно выбирают народ в сборную;)
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Матвей Сафонов, Андрей Лунев, Евгений Латышонок. И Лев Данг - за Вьетнам
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Правильно. Сафонову практика нужна. Можно было ему оба матча отдать
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«в сборную вызываются только те, кто имеет постоянную игровую практику»😂😂😂
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Ответ Maxim Ivanov
Да, Сафонову надо игровую практику дать, ну и Лунева подтянуть, он же теперь за Динамо играет, офигенно выбирают народ в сборную;)
Тем более Лунев после удара в голову… точно должен сыграть этот тайм… Максименко/Агкацев/Лантратов не справятся с данной задачей
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Ответ gustavo1097
«в сборную вызываются только те, кто имеет постоянную игровую практику»😂😂😂
🤣😇🥸
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