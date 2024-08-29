Кафанов о вратарях России на матчи с Вьетнамом и Таиландом: «Одну игру проведет Сафонов, по тайму сыграют Лунев и Латышонок»

Виталий Кафанов высказался о вызове в сборную России трех вратарей.

В ближайшую международную паузу Россия сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Матчи пройдут в Ханое 5 и 7 сентября.

«Перед отъездом во Вьетнам мы проведем всего одну тренировку в Новогорске. В расширенный список команды были включены пять вратарей, и все они достойны вызова в национальную команду. Все ребята хорошо отыграли последний отрезок.

Но в итоговый состав было решено включить трех вратарей. Планируется, что один матч проведет , по одному тайму сыграют и Евгений Латышонок.

Лунев проводит первую тренировку в общей группе после повреждения. Тренер вратарей московского « » Дмитрий Изотов считает, что после сегодняшней тренировки можно будет принимать решение, готов ли Андрей к воскресному матчу с «Оренбургом» или нет.

блестяще проводит начало сезона. Несмотря на то, что Женя перешел в «Зенит» из команды, которая покинула , он сразу стал первым номером, что само по себе является определенным достижением во вратарском цехе. И он показывает при этом высокий уровень мастерства», – сказал тренер вратарей сборной России.