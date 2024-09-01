Невилл об «МЮ»: «Были времена, когда они годами не выигрывали трофеи. Фергюсону потребовалось 6 или 7 лет, чтобы взять АПЛ, Клоппу – 5-6»

Гари Невилл высказался о нынешнем состоянии «МЮ».

Манкунианцы дома уступили «Ливерпулю» (0:3) в 3-м туре АПЛ.

«Они [владельцы «Манчестер Юнайтед»] открыто говорили о том, что искали тренера на замену Эрику тен Хагу, но не смогли его найти.

Эрик тен Хаг выигрывает Кубок Англии, это шокирует всех, и они думают: «Хорошо, мы продолжим искать по всей Европе, может, найдем тренера». Но они не смогли найти тренера, который, по их мнению, смог бы лучше продвигать клуб вперед, чем тен Хаг. Поэтому он сохранил работу.

Не стоит преуменьшать значение того, что две победы в кубках за два года внезапно стали считаться плохим результатом. Восьмое место в лиге неприемлемо, но они выиграли два трофея за два сезона.

В истории « » были времена, когда они годами не выигрывали трофеи. Сэру Алексу потребовалось шесть или семь лет, чтобы выиграть Премьер-лигу. Это требует времени, потребовалось пять или шесть лет, и тоже находится в процессе», – сказал бывший защитник «МЮ».

Кин о 0:3: «МЮ» сыграл ужасно, каждый раз, когда «Ливерпуль» шел вперед, казалось – забьют. Я разочарован, команда не явилась на игру»