Невилл об «МЮ»: «Были времена, когда они годами не выигрывали трофеи. Фергюсону потребовалось 6 или 7 лет, чтобы взять АПЛ, Клоппу – 5-6»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Алекс Фергюсон Ливерпуль Микель Артета Юрген Клопп Арсенал Футбол

Гари Невилл высказался о нынешнем состоянии «МЮ».

Манкунианцы дома уступили «Ливерпулю» (0:3) в 3-м туре АПЛ.

«Они [владельцы «Манчестер Юнайтед»] открыто говорили о том, что искали тренера на замену Эрику тен Хагу, но не смогли его найти.

Эрик тен Хаг выигрывает Кубок Англии, это шокирует всех, и они думают: «Хорошо, мы продолжим искать по всей Европе, может, найдем тренера». Но они не смогли найти тренера, который, по их мнению, смог бы лучше продвигать клуб вперед, чем тен Хаг. Поэтому он сохранил работу.

Не стоит преуменьшать значение того, что две победы в кубках за два года внезапно стали считаться плохим результатом. Восьмое место в лиге неприемлемо, но они выиграли два трофея за два сезона.

В истории «Манчестер Юнайтед» были времена, когда они годами не выигрывали трофеи. Сэру Алексу потребовалось шесть или семь лет, чтобы выиграть Премьер-лигу. Это требует времени, Клоппу потребовалось пять или шесть лет, и Артета тоже находится в процессе», – сказал бывший защитник «МЮ».

Кин о 0:3: «МЮ» сыграл ужасно, каждый раз, когда «Ливерпуль» шел вперед, казалось – забьют. Я разочарован, команда не явилась на игру» 

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8 комментариев
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Правильно, надо дать Тен Хагу доработать весь контракт - только так наконец-то до людей дойдет что не будет нового Фергюсона, и что проблема не в том, что тренерам в МЮ не дают времени поработать.
Если его уволят, опять начнутся разговоры что ему не дали времени, и что новому тренеру обязательно надо дать 5-6 сезонов, даже если он будет ещё хуже Тен Хага.
Невилл взял три примера - и судит по ним, хотя примеров когда уволили тренера и новый сразу дал результаты гораздо больше
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Смешно читать про клоппа и артету. Они набирали столько очков, что раньше спокойно становились бы чемпионами. Раньше не было такой гонки в АПЛ. А что мю показывает? Да ничего.
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+3
Ответ Dred
Невероятно что Невилл защищает ТХ. Обычно он главный критик
обычно он главный флюгер
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Конте потребовался 1 сезон,
Раньери - 1;
Мауру - 1
Манчини - 2;
Гвардиоле -2;
И?) Хагу хоть ещё 5 лет дай, ничего он не выиграет. Только дальше будет свой Аякс обогащать баблом Юнайтед
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Невероятно что Невилл защищает ТХ.
Обычно он главный критик
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согласен. сафа терпели 7 сезонов - все знают чем закончилось. за топаря сульшера мю вообще нужно было в шип отправить, но так и быть - пусть хотя бы 7хагу дадут 7 сезонов, он ведь фундамент уже заложил
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Интересно, а у Манчестера Фергюсона,были такие возможности как у Тен Хага?
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можно и нужно находиться в процессе, только для топ-клуба этот процесс должен быть с прогрессом, пусть небольшим, но должен быть, должна быть внятная игра, должны приходить игроки, которые лучше текущих и делают игроков вокруг сильнее, и так далее. Это было у Клоппа, сейчас это успешно делает Артета, но у Тен Хага ничего не поменялось в лучшую сторону, ни один аспект игры, и пара внутренних кубков ничего не меняют в общем плане
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