Тен Хаг про 0:3: «Ливерпуль» заслужил победу, стоит признать. «МЮ» пропустил все голы из-за индивидуальных ошибок»
Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» проиграл «Ливерпулю» из-за индивидуальных ошибок.
В матче 3-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил со счетом 0:3.
– Мы допускали ошибки, и соперник были очень точен при завершении [атак]. Они здорово действовали.
– Нападающие «Ливерпуля» легко проходили оборону «МЮ»?
– Мне так не кажется. Глядя на моменты, в которых мы пропускали, я не думаю, что произошло именно это. Мы допускали ошибки. Все это были индивидуальные ошибки. Возможно, в последнем [пропущенном голе] можно поспорить о том, где была наша опорная зона... «Ливерпуль» выступил блестяще, но мы не ожидали, что пропустим столько голов.
Очевидно, «Ливерпуль» заслужил победу. Нам стоит принять это и улучшить нашу игру, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.
Ну и об общей ситуации в клубе: «Я думаю, что фанаты должны знать правду. Я хочу лучшего для клуба. Вот почему я перешел в «Манчестер Юнайтед». С тех пор как сэр Алекс Фергюсон ушел, я не вижу никакого прогресса в клубе. Ничего не изменилось. Я люблю «Манчестер Юнайтед», я люблю болельщиков, они всегда на моей стороне. Но если в клубе хотят сделать что-то по-другому, им нужно многое изменить. Не изменилось ничего — не только джакузи и бассейн, даже тренажерный зал. Все это замерло во времени, и это меня удивило. Я думал, увижу другие технологии и инфраструктуру, но тут многое осталось тем же, что я видел в 21, 22 и 23 года. Некоторые вещи внутри клуба мешают нам достичь того же уровня, что «Ман Сити», «Ливерпуль», а сейчас и «Арсенал». Клуб калибра «МЮ» должен быть в топ-3. Как говорил Пикассо, сперва нужно разрушить все и затем выстроить заново. И если начнут с меня, это не проблема». Всё по полочкам разложил тогда Рон, прошло время и он во всём оказался прав.
Сообщите мне плиз когда он появится ))
«Я Дартаньян, все п#####сы»
С Клоппо не всегда получалось.
А забить не смогли из за индивидуальной игры игроков Ливера?
За 3 тура, Эриксен, который на Евро был одним из лучших по созданным моментам, сыграл всего 4 минуты.
Я понимаю, если был бы результат или хотя бы игра. Но нет ни того, ни другого.
Когда его все же снимут (а рано или поздно это случится), болельщики Сити, Арсенала, Ливера и других клубов будут лить горькие слезы и вспоминать те прекрасные годы, когда Эрик гениально руководил Манчестером
Кстати, по кого состав собирали?