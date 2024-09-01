Тен Хаг про 0:3: «Ливерпуль» заслужил победу, стоит признать. «МЮ» пропустил все голы из-за индивидуальных ошибок»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» проиграл «Ливерпулю» из-за индивидуальных ошибок.

В матче 3-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил со счетом 0:3.

– Мы допускали ошибки, и соперник были очень точен при завершении [атак]. Они здорово действовали.

– Нападающие «Ливерпуля» легко проходили оборону «МЮ»?

– Мне так не кажется. Глядя на моменты, в которых мы пропускали, я не думаю, что произошло именно это. Мы допускали ошибки. Все это были индивидуальные ошибки. Возможно, в последнем [пропущенном голе] можно поспорить о том, где была наша опорная зона... «Ливерпуль» выступил блестяще, но мы не ожидали, что пропустим столько голов.

Очевидно, «Ливерпуль» заслужил победу. Нам стоит принять это и улучшить нашу игру, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

Ужасные ляпы Каземиро – и «МЮ» влетает «Ливерпулю» (0:3)

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99 комментариев
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«Чувствую себя преданным из-за того, как со мной обошлись в «Манчестер Юнайтед». Я раздражен тем, что меня сделали козлом отпущения, которого обвиняют во всем, что пошло не так в клубе, а сейчас меня активно вытесняют. Некоторые люди не хотят, чтобы я был здесь. Не только в этом году, но и в прошлом сезоне».

Ну и об общей ситуации в клубе: «Я думаю, что фанаты должны знать правду. Я хочу лучшего для клуба. Вот почему я перешел в «Манчестер Юнайтед». С тех пор как сэр Алекс Фергюсон ушел, я не вижу никакого прогресса в клубе. Ничего не изменилось. Я люблю «Манчестер Юнайтед», я люблю болельщиков, они всегда на моей стороне. Но если в клубе хотят сделать что-то по-другому, им нужно многое изменить. Не изменилось ничего — не только джакузи и бассейн, даже тренажерный зал. Все это замерло во времени, и это меня удивило. Я думал, увижу другие технологии и инфраструктуру, но тут многое осталось тем же, что я видел в 21, 22 и 23 года. Некоторые вещи внутри клуба мешают нам достичь того же уровня, что «Ман Сити», «Ливерпуль», а сейчас и «Арсенал». Клуб калибра «МЮ» должен быть в топ-3. Как говорил Пикассо, сперва нужно разрушить все и затем выстроить заново. И если начнут с меня, это не проблема». Всё по полочкам разложил тогда Рон, прошло время и он во всём оказался прав.
+162
-29
+133
А когда он признаёт что проиграли из за тренерской ошибки ?
+86
-1
+85
Индивидуальная ошибка по имени Тен Хаг
+48
-2
+46
Ответ Cristiano Ronaldo
«Чувствую себя преданным из-за того, как со мной обошлись в «Манчестер Юнайтед». Я раздражен тем, что меня сделали козлом отпущения, которого обвиняют во всем, что пошло не так в клубе, а сейчас меня активно вытесняют. Некоторые люди не хотят, чтобы я был здесь. Не только в этом году, но и в прошлом сезоне». Ну и об общей ситуации в клубе: «Я думаю, что фанаты должны знать правду. Я хочу лучшего для клуба. Вот почему я перешел в «Манчестер Юнайтед». С тех пор как сэр Алекс Фергюсон ушел, я не вижу никакого прогресса в клубе. Ничего не изменилось. Я люблю «Манчестер Юнайтед», я люблю болельщиков, они всегда на моей стороне. Но если в клубе хотят сделать что-то по-другому, им нужно многое изменить. Не изменилось ничего — не только джакузи и бассейн, даже тренажерный зал. Все это замерло во времени, и это меня удивило. Я думал, увижу другие технологии и инфраструктуру, но тут многое осталось тем же, что я видел в 21, 22 и 23 года. Некоторые вещи внутри клуба мешают нам достичь того же уровня, что «Ман Сити», «Ливерпуль», а сейчас и «Арсенал». Клуб калибра «МЮ» должен быть в топ-3. Как говорил Пикассо, сперва нужно разрушить все и затем выстроить заново. И если начнут с меня, это не проблема». Всё по полочкам разложил тогда Рон, прошло время и он во всём оказался прав.
Да там вообще дельное интервью было , но все повторяют пару фразочек , которое как по мне сделало интервью живым
+48
-9
+39
Ответ MarshalJukov
А когда он признаёт что проиграли из за тренерской ошибки ?
Он ошибся. Он может ошибиться?
+37
-2
+35
Ответ Любезный Коссутий
Оле регулярно драл и Клоппа и Пепа, и у только у команды Тен Хага коленки трясутся перед ними. сращу возникают непонятные ошибки и обрезы, а игроки выглядят так, как будто вчера познакомились друг с другом.
ну да 0-5 0-4 в одном сезоне помним
+30
-4
+26
Обратите внимание поклонники Хага молчат и только минусы ставят, стыдно видимо защищать Эрика днаря Хага
+24
0
+24
Лавинка ещё не пробегал?
Сообщите мне плиз когда он появится ))
+18
-1
+17
Тен Хаг скоро будет цитировать мистера Фримена:

«Я Дартаньян, все п#####сы»
+15
-1
+14
Ответ Любезный Коссутий
Оле регулярно драл и Клоппа и Пепа, и у только у команды Тен Хага коленки трясутся перед ними. сращу возникают непонятные ошибки и обрезы, а игроки выглядят так, как будто вчера познакомились друг с другом.
Оле регулярно Пепа драл.
С Клоппо не всегда получалось.
+12
-1
+11
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий удален модератором
Лишь одно светлое пятно во всех его трансферах - это Антони, волшебник
+11
0
+11
Ответ Cristiano Ronaldo
«Чувствую себя преданным из-за того, как со мной обошлись в «Манчестер Юнайтед». Я раздражен тем, что меня сделали козлом отпущения, которого обвиняют во всем, что пошло не так в клубе, а сейчас меня активно вытесняют. Некоторые люди не хотят, чтобы я был здесь. Не только в этом году, но и в прошлом сезоне». Ну и об общей ситуации в клубе: «Я думаю, что фанаты должны знать правду. Я хочу лучшего для клуба. Вот почему я перешел в «Манчестер Юнайтед». С тех пор как сэр Алекс Фергюсон ушел, я не вижу никакого прогресса в клубе. Ничего не изменилось. Я люблю «Манчестер Юнайтед», я люблю болельщиков, они всегда на моей стороне. Но если в клубе хотят сделать что-то по-другому, им нужно многое изменить. Не изменилось ничего — не только джакузи и бассейн, даже тренажерный зал. Все это замерло во времени, и это меня удивило. Я думал, увижу другие технологии и инфраструктуру, но тут многое осталось тем же, что я видел в 21, 22 и 23 года. Некоторые вещи внутри клуба мешают нам достичь того же уровня, что «Ман Сити», «Ливерпуль», а сейчас и «Арсенал». Клуб калибра «МЮ» должен быть в топ-3. Как говорил Пикассо, сперва нужно разрушить все и затем выстроить заново. И если начнут с меня, это не проблема». Всё по полочкам разложил тогда Рон, прошло время и он во всём оказался прав.
Я хз как можно было великого Рона променять на ноунейма
+12
-1
+11
Классный парень. Клуб должен назвать стадион Bald Trafford в его честь.
+11
-1
+10
Ответ Любезный Коссутий
Оле регулярно драл и Клоппа и Пепа, и у только у команды Тен Хага коленки трясутся перед ними. сращу возникают непонятные ошибки и обрезы, а игроки выглядят так, как будто вчера познакомились друг с другом.
0:5 и 2:4 на ОТ было при Сульшере, по моему. 4:0 на Энфилде. На дранье не похоже 🤣
+13
-3
+10
Слил тех, кто якобы допустил индивидуальные ошибки. И так было всегда. Нехороший человек. Но контракт пусть доработает - мы видели ещё не всё.
+11
-1
+10
Ответ Любезный Коссутий
Оле регулярно драл и Клоппа и Пепа, и у только у команды Тен Хага коленки трясутся перед ними. сращу возникают непонятные ошибки и обрезы, а игроки выглядят так, как будто вчера познакомились друг с другом.
Не перебарщивай,от Ливерпуля МЮ при Сульшере знатно получал по трусам.
+6
0
+6
Ответ laudrup
Самая большая индивидуальная ошибка - сам Хаг. За 3 тура, Эриксен, который на Евро был одним из лучших по созданным моментам, сыграл всего 4 минуты. Я понимаю, если был бы результат или хотя бы игра. Но нет ни того, ни другого.
Кстати, об этом. Это же гениальное решение: на 86-й минуте при счете 0-3 и отсутствии каких-либо видимых шансов, выпустить Эриксена. Вместо единственного нападающего. И ведь сработало! Удержали счет.
+6
0
+6
МЮ просто команда намного ниже классом чем Ливерпуль
+7
-2
+5
🤣🤣🤣🤣 фееричный персонаж.
А забить не смогли из за индивидуальной игры игроков Ливера?
+7
-2
+5
Как обычно. Виноваты "кто угодно", но только не Тен Хаг.
+6
-1
+5
600+ потрачено. С приходом Рэдклифа, я думал наконец пришел человек с которого начнет МЮ постепенно прибавлять. Но с продлением контракта Хака было понятно, что безумие продолжается.
+6
-1
+5
Вообще непонятно, как рэдклифф собирается искать нового тренера и кто эти авгиевы конюшни пойдет разгребать, сезон уже начался, думаю, еще 2-3 года надо закладывать, но к тому времени спонсоры уже разбегутся
+4
0
+4
Конечно индивидуальные ошибки игроков. Тренер здесь вообще не при делах.
+4
0
+4
Самая большая индивидуальная ошибка - сам Хаг.
За 3 тура, Эриксен, который на Евро был одним из лучших по созданным моментам, сыграл всего 4 минуты.
Я понимаю, если был бы результат или хотя бы игра. Но нет ни того, ни другого.
+4
-1
+3
Вся АПЛ молится на лысого шарлатана......
Когда его все же снимут (а рано или поздно это случится), болельщики Сити, Арсенала, Ливера и других клубов будут лить горькие слезы и вспоминать те прекрасные годы, когда Эрик гениально руководил Манчестером
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Все понятно. Тренер строит команду и выигрывает кубки, второй по титулам после сити, а игры проигрываются из-за индивидуальных ошибок игроков
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Днарь Хааг, ничего скоро в календаре будет Вулверхэмптон глядишь выиграешь и повылазят глорики и будут рассказывать и он будет говорить какой он супертренер
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Когда уже лысого,отправят в район красных фонарей? Буду непременно счастлив!
+3
0
+3
Рон в том интервью все разложил по полочкам,только неадекваты его обвиняли, как бы он не любил себя,что достаточно нормально,он всегда нереально хорошо относился к МЮ,Ферги и хотел для этого клуба лучшее.
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Только тренер белый и пушистый...
Кстати, по кого состав собирали?
+5
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