Тен Хаг про 0:3: «Ливерпуль» заслужил победу, стоит признать. «МЮ» пропустил все голы из-за индивидуальных ошибок»

Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» проиграл «Ливерпулю» из-за индивидуальных ошибок.

В матче 3-го тура «Манчестер Юнайтед» уступил со счетом 0:3.

– Мы допускали ошибки, и соперник были очень точен при завершении [атак]. Они здорово действовали.

– Нападающие « » легко проходили оборону «МЮ»?

– Мне так не кажется. Глядя на моменты, в которых мы пропускали, я не думаю, что произошло именно это. Мы допускали ошибки. Все это были индивидуальные ошибки. Возможно, в последнем [пропущенном голе] можно поспорить о том, где была наша опорная зона... «Ливерпуль» выступил блестяще, но мы не ожидали, что пропустим столько голов.

Очевидно, «Ливерпуль» заслужил победу. Нам стоит принять это и улучшить нашу игру, – сказал главный тренер « » в интервью Sky Sports.

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