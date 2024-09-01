Салах не исключил ухода из «Ливерпуля» следующим летом: «Со мной никто не говорил о новом контракте. Отыграю этот сезон как последний – хочу насладиться им, не думая об этом»

Мохамед Салах не исключает ухода из «Ливерпуля» в конце сезона.

– Я хорошо провел лето, и у меня было много свободного времени, чтобы постараться сохранить позитивный настрой, потому что, как вы знаете, это мой последний год в клубе. Я просто хочу наслаждаться им и не думать об этом. Я чувствую, что могу свободно играть в футбол – посмотрим, что будет в следующем году.

– Это могла быть ваша последняя игра на « »?

– Я выходил на сегодняшнюю игру, думая, что она может быть последней. В клубе еще никто не говорил со мной о новом контракте, так что я просто отыграю этот сезон как последний, а потом посмотрим, что будет в конце.

Я пока не знаю, в каком клубе [я буду играть], но на сегодняшний день это моя последняя игра здесь за «Ливерпуль». Это зависит не от меня, но никто не говорит со мной о контракте. Посмотрим, – сказал вингер « » после матча с « » (3:0).