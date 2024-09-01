Салах не исключил ухода из «Ливерпуля» следующим летом: «Со мной никто не говорил о новом контракте. Отыграю этот сезон как последний – хочу насладиться им, не думая об этом»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Ливерпуль премьер-лига Англия Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах не исключает ухода из «Ливерпуля» в конце сезона.

– Я хорошо провел лето, и у меня было много свободного времени, чтобы постараться сохранить позитивный настрой, потому что, как вы знаете, это мой последний год в клубе. Я просто хочу наслаждаться им и не думать об этом. Я чувствую, что могу свободно играть в футбол – посмотрим, что будет в следующем году.

– Это могла быть ваша последняя игра на «Олд Траффорд»?

– Я выходил на сегодняшнюю игру, думая, что она может быть последней. В клубе еще никто не говорил со мной о новом контракте, так что я просто отыграю этот сезон как последний, а потом посмотрим, что будет в конце.

Я пока не знаю, в каком клубе [я буду играть], но на сегодняшний день это моя последняя игра здесь за «Ливерпуль». Это зависит не от меня, но никто не говорит со мной о контракте. Посмотрим, – сказал вингер «Ливерпуля» после матча с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

20 комментариев
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Его точно надо продлевать до 35-36 лет. Да, на меньшие деньги, но надо. Он живой символ, имеет огромный авторитет, идеальный спортсмен и модель для подражания для молодёжи. Имеет смысл отойти от манибола в этом случае.
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Со стороны Ливерпуля это глупо. Либо надо было продать его этим летом за 100-тню другую миллионов, либо продлить года на 2 чтобы потом продать арабам за столько же, либо объявить о том, что Салах уходит и чтобы все были довольны. А так в словах Мо уже чувствуется обида. С ним не говорят о будущем и он для себя всё решил. Да, он стареет, но он легенда и к нему должны относится в соответствии с этим статусом.
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Салах одно из самых удачных приобретений Ливера. Топ игрок безо всяких «но»
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Ответ Amalfitano
Лучше продать его на пике и запомнить как героя чем видеть как он угасает и перестаёт приносить пользу.
Уже третий сезон Салах угасает и уже его сливать надо, а в итоге лучший игрок команды
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Ответ Dvin
Салах одно из самых удачных приобретений Ливера. Топ игрок безо всяких «но»
В эпоху Клопа таких приобретений будет несколько, но Салах без сомнений самый-самый. Он по моему уже побил рекорд по голам для иностранцев в АПЛ.
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Ответ Дмитрий Воробьев
Его точно надо продлевать до 35-36 лет. Да, на меньшие деньги, но надо. Он живой символ, имеет огромный авторитет, идеальный спортсмен и модель для подражания для молодёжи. Имеет смысл отойти от манибола в этом случае.
Не согласится он на понижение. Перед ним светит такой контракт в СА, что никому не снилось. Его обожают же не только в Египте, он "свой" для всему ближнему востоку. Думаю отсыпят ему при бесплатном трансфере так, что он не будет думать даже. Праправнуки будут жить не бедно
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Салах, на данный момент, опора команды во всех отношениях, заменить такую личность сложно
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Если бы игра состоялось два дня назад и результат был тот ж, то за Угарте псж попросил 100 лямов вместо 50)))
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Ответ Давид Agabekyan
Уже третий сезон Салах угасает и уже его сливать надо, а в итоге лучший игрок команды
Ну фиг знает что это за угасание когда он забивает по 20 голов и отдаёт по 10 голевых пасов за сезон. И так 8-й год подряд в АПЛ. Это высочайший уровень. В нынешней АПЛ на такое способен разве что Холланд.
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Ответ Alex Sarus
С какого перепугу на меньшие деньги
На меньшие, потому что сейчас он самый высокооплачиваемый игрок, контракт заканчивается. Тогда, например, 2 года или так же или улучшение, а потом понижение. Играть так как сейчас он, скорее всего, не сможет, поэтому. Хотя и есть пример Варди.
Ну или как раз тогда отпустить в СА. Но точно не сейчас.
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Хорошо, надо уже давно начинать давить на клуб, тем более когда так круто начал сезон.
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В Ливерпуле есть три звезды - Салах, Алиссон и Ван Дейк. На них держится команда. Пересматриваю моменты с трио Мане - Фирмино - Салах, сейчас, конечно, класс нападения снизился, хотя людей больше. С учетом того, как Салах поддерживает физическую форму, можно его продлить еще на пару сезонов. Поскольку замены нет. Даже не знаю, кого можно было бы подписать с такой стабильностью и эффективностью игры, техничностью. Нет таких правых вингеров.
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Правильно, не надо забивать голову всякой ерундой, зимой видно будет
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Ответ aseroma
Не согласится он на понижение. Перед ним светит такой контракт в СА, что никому не снилось. Его обожают же не только в Египте, он "свой" для всему ближнему востоку. Думаю отсыпят ему при бесплатном трансфере так, что он не будет думать даже. Праправнуки будут жить не бедно
И будет прав в этом. Если есть такая возможность надо воспользоваться ею.
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Ответ Дмитрий Воробьев
Его точно надо продлевать до 35-36 лет. Да, на меньшие деньги, но надо. Он живой символ, имеет огромный авторитет, идеальный спортсмен и модель для подражания для молодёжи. Имеет смысл отойти от манибола в этом случае.
Да наверняка уйдет к Саудитам свободным агентом, полностью это заслужил. Ливерпулю он ничего не должен, этот трансфер просто топище из топов, а захочет поиграть еще в Англии, будь уверен, что с ним договорятся и ни о каком понижении речи не может идти. Сколько попросит столько и дадут, но с Саудитами понятно, что в этом конкурировать не сможет Ливерпуль, поэтому все будет зависеть от желания Мо, конечно для этого надо обязательно попадать в ЛЧ
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Ответ Amalfitano
Ну фиг знает что это за угасание когда он забивает по 20 голов и отдаёт по 10 голевых пасов за сезон. И так 8-й год подряд в АПЛ. Это высочайший уровень. В нынешней АПЛ на такое способен разве что Холланд.
Так и есть. Но каждый год некоторые говорят что его сливать надо. Даже фанаты Ливерпуля такие есть
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Ответ Amalfitano
Со стороны Ливерпуля это глупо. Либо надо было продать его этим летом за 100-тню другую миллионов, либо продлить года на 2 чтобы потом продать арабам за столько же, либо объявить о том, что Салах уходит и чтобы все были довольны. А так в словах Мо уже чувствуется обида. С ним не говорят о будущем и он для себя всё решил. Да, он стареет, но он легенда и к нему должны относится в соответствии с этим статусом.
С другой стороны, клуб окупил трансфер Мо сполна… В любом случае, жаль будет, если уйдет.
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Ответ Amalfitano
Со стороны Ливерпуля это глупо. Либо надо было продать его этим летом за 100-тню другую миллионов, либо продлить года на 2 чтобы потом продать арабам за столько же, либо объявить о том, что Салах уходит и чтобы все были довольны. А так в словах Мо уже чувствуется обида. С ним не говорят о будущем и он для себя всё решил. Да, он стареет, но он легенда и к нему должны относится в соответствии с этим статусом.
Мо, похоже, в Аравию понемногу собирается. И да, вы правы, странно, что его и не продают (хотя те предлагали ведь немалую сумму, емнип), и ничего нового сами не предлагают. Но я бы лично хотел, чтобы он остался в Европе. Салах и правда уже легенда Ливерпуля.
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