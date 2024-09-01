Слот о 3:0 с «МЮ»: «Заслуженная победа «Ливерпуля», хотя Алиссон делал важные сэйвы»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Арне Слот Алиссон Футбол

Арне Слот считает заслуженной победу «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» (3:0).

«МЮ» начал матч очень агрессивно, нам пришлось нащупывать свою игру в этот период, но, отправляясь на «Олд Траффорд», ты знаешь, что тебя ждут сложные отрезки. Мы сумели их преодолеть.

Мне понравилось, что после отмены нашего прекрасного гола мы продолжили играть так же, как до него. В итоге мы забили хорошие мячи, а Алиссон во втором тайме сделал несколько важных сэйвов, однако победа заслуженная.

Сегодня мы часто видели, как наши форварды агрессивно возвращались назад, и для победы в подобных матчах именно это и необходимо», – отметил главный тренер «Ливерпуля».

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11 комментариев
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Когда Арне Слот приехал в ЛФК, то Ван Дейк подошёл к нему, и по дружески сказал: "Лысый, сходи пописай". Арне Слот дотерпел до матча с МЮ и обоссал их.
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«Ливерпуль» реально был хорош
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Многообещающее начало сезона, Слот сел в кресло как и был тут) очень хорошая комбинационная игра без тупых забросов, Салах наконец задвигался как положено! Едем дальше 💪
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Какой же Слот агрессивный
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Ответ Cruel Snake
«Ливерпуль» реально был хорош
По сравнению с МЮ, однозначно))
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МЮ дно после эпохи САФ.
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Пока у Ливерпуля весьма острая игра, но соперников топ-уровня еще не было.
На фоне дырявой мани - все здорово.
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Очередной владелец Тен Хага, не МЮ, а именно Тен Хага
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Абсолютно заслуженная победа, браво парни 👍
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Аллисон, ты кто?!!!
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дайте тенхагу поработать.
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