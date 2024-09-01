Слот о 3:0 с «МЮ»: «Заслуженная победа «Ливерпуля», хотя Алиссон делал важные сэйвы»

Арне Слот считает заслуженной победу «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» (3:0).

« » начал матч очень агрессивно, нам пришлось нащупывать свою игру в этот период, но, отправляясь на «Олд Траффорд», ты знаешь, что тебя ждут сложные отрезки. Мы сумели их преодолеть.

Мне понравилось, что после отмены нашего прекрасного гола мы продолжили играть так же, как до него. В итоге мы забили хорошие мячи, а Алиссон во втором тайме сделал несколько важных сэйвов, однако победа заслуженная.

Сегодня мы часто видели, как наши форварды агрессивно возвращались назад, и для победы в подобных матчах именно это и необходимо», – отметил главный тренер « ».