Кин о 0:3: «МЮ» сыграл ужасно, каждый раз, когда «Ливерпуль» шел вперед, казалось – забьют. Я разочарован, команда не явилась на игру»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Рой Кин премьер-лига Англия Футбол

Рой Кин раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы проиграли «Ливерпулю» со счетом 0:3 в 3-м туре АПЛ.

«Это была совсем не равная игра – «Ливерпуль» был очень хорош, они выглядели острее и казались более подготовленными.

Бесполезно приукрашивать, «Манчестер Юнайтед» сыграл ужасно. Каждый раз, когда «Ливерпуль» шел вперед, казалось, что вот-вот забьют – это плохо.

В последнее время было много хорошего пиара о «Юнайтед», о планах на стадион, бла-бла-бла. Сегодня я действительно разочарован, команда не явилась на игру.

Я всегда удивляюсь, если матч заканчивается после 60 минут, когда ты играешь за «Манчестер Юнайтед», – сказал бывший полузащитник «МЮ».

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Dred
Сегодня слабая критика от Роя )
Мат не печатают.
+7
0
+7
Сегодня слабая критика от Роя )
+4
0
+4
Тен Хаг Кину скажет что тот неправильно критикует, как Ширеру?
Кстати, поразил один момент в конце матча, когда после атаки Ливерпуля Рашфорд получил мяч на фланге, на него побежали 3 игрока, в числе которых Салах, который отработал в оборону, ни у кого из игроков МЮ такой самоотдачи не увидел, а за некоторых вообще стыдно было
+4
-1
+3
Это трагедия. Ненавистный Ливерпуль вообще не заметил Великого МЮ...
+2
-1
+1
Манчестер Юнайтед: нам тоже надоело плохо играть
+1
-1
0
Ну, пригласите опять с Филом Тен Хага на свое шоу и скажите в глаза все, что думаете.
0
0
0
При Хаге МЮ также бесхребетен как и при Мойесе. Для Эвертона и Аякса, это нормальные, свои в доску дядьки.

Но, для АПЛ нужен тренер при котором команда будет рвать и метать. В МЮ же постоянно какое-то уныние и катание вдоль и поперек. В МЮ все готовые топы и профи становятся хуже. Кого бы ни брали.

Варан, Каземиро, Эриксен, Бруно, Решфорд. Это ведь очень большие футболисты. Но, все они и другие стали играть хуже как оказались под патронатом Хага. Молодежь как-то хоть выстреливает вопреки всему и ровно потому, что бунтарство из них еще не выбито унынием.

Тех Хаг унылый тренер, который принес уныние и в команду.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий