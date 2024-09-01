Кин о 0:3: «МЮ» сыграл ужасно, каждый раз, когда «Ливерпуль» шел вперед, казалось – забьют. Я разочарован, команда не явилась на игру»

Рой Кин раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы проиграли «Ливерпулю» со счетом 0:3 в 3-м туре .

«Это была совсем не равная игра – « » был очень хорош, они выглядели острее и казались более подготовленными.

Бесполезно приукрашивать, «Манчестер Юнайтед» сыграл ужасно. Каждый раз, когда «Ливерпуль» шел вперед, казалось, что вот-вот забьют – это плохо.

В последнее время было много хорошего пиара о «Юнайтед», о планах на стадион, бла-бла-бла. Сегодня я действительно разочарован, команда не явилась на игру.

Я всегда удивляюсь, если матч заканчивается после 60 минут, когда ты играешь за « », – сказал бывший полузащитник «МЮ».