Кин о 0:3: «МЮ» сыграл ужасно, каждый раз, когда «Ливерпуль» шел вперед, казалось – забьют. Я разочарован, команда не явилась на игру»
Рой Кин раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы проиграли «Ливерпулю» со счетом 0:3 в 3-м туре АПЛ.
«Это была совсем не равная игра – «Ливерпуль» был очень хорош, они выглядели острее и казались более подготовленными.
Бесполезно приукрашивать, «Манчестер Юнайтед» сыграл ужасно. Каждый раз, когда «Ливерпуль» шел вперед, казалось, что вот-вот забьют – это плохо.
В последнее время было много хорошего пиара о «Юнайтед», о планах на стадион, бла-бла-бла. Сегодня я действительно разочарован, команда не явилась на игру.
Я всегда удивляюсь, если матч заканчивается после 60 минут, когда ты играешь за «Манчестер Юнайтед», – сказал бывший полузащитник «МЮ».
Кстати, поразил один момент в конце матча, когда после атаки Ливерпуля Рашфорд получил мяч на фланге, на него побежали 3 игрока, в числе которых Салах, который отработал в оборону, ни у кого из игроков МЮ такой самоотдачи не увидел, а за некоторых вообще стыдно было
Но, для АПЛ нужен тренер при котором команда будет рвать и метать. В МЮ же постоянно какое-то уныние и катание вдоль и поперек. В МЮ все готовые топы и профи становятся хуже. Кого бы ни брали.
Варан, Каземиро, Эриксен, Бруно, Решфорд. Это ведь очень большие футболисты. Но, все они и другие стали играть хуже как оказались под патронатом Хага. Молодежь как-то хоть выстреливает вопреки всему и ровно потому, что бунтарство из них еще не выбито унынием.
Тех Хаг унылый тренер, который принес уныние и в команду.