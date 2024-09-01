Хавбек «Рубина» Кабутов о матче со «Спартаком»: «Есть вопросы по судейству. Больше ничейная игра»
Дмитрий Кабутов из «Рубина» подвел итоги матча со «Спартаком».
Казанский клуб в гостях уступил «Спартаку» (0:1) в 7-м туре Мир РПЛ. На 69-й минуте мяч после удара Хесуса Медины отскочил в руку защитника «Рубина» Ильи Рожкова. Главный судья Сергей Карасев назначил пенальти, который реализовал Эсекиэль Барко.
– Хорошая игра против «Спартака». Больше ничейная игра. У нас возникали моменты, не меньше, чем у красно-белых. Бывает такое, что при ничейной игре уступаешь.
– Много вопросов по судейству в начале сезона. Игра со «Спартаком» не стала исключением?
– Есть вопросы по судейству, но давайте не будем об этом, – сказал хавбек «Рубина».
...Карасев в 1-м тайме почему-то настойчиво не давал желтые за тактические фолы игрокам Рубина, не сажая их на карточки за очевидные нарушения в развитии атак. Глядишь бы, и до удаления Зобнина дело не дошло. Как и до пенальти. Размотали бы Рубин к этому времени.
вчера комментаторы пропиарили его по полной. даже странно что ему ни лучшего дали.
а так показалось что у этого игрока проблемы с психикой.
как сам нарушал жжестко это нормально, в ответку сразу слюни сопли по лицу.
В наше время, во дворе таких людей быками называли. Человек, который уперается на своём не правильном мнении.