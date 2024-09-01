Хавбек «Рубина» Кабутов о матче со «Спартаком»: «Есть вопросы по судейству. Больше ничейная игра»

Дмитрий Кабутов из «Рубина» подвел итоги матча со «Спартаком».

Казанский клуб в гостях уступил « » (0:1) в 7-м туре Мир . На 69-й минуте мяч после удара Хесуса Медины отскочил в руку защитника «Рубина» Главный судья Сергей Карасев назначил пенальти, который реализовал Эсекиэль Барко.

– Хорошая игра против «Спартака». Больше ничейная игра. У нас возникали моменты, не меньше, чем у красно-белых. Бывает такое, что при ничейной игре уступаешь.

– Много вопросов по судейству в начале сезона. Игра со «Спартаком» не стала исключением?

– Есть вопросы по судейству, но давайте не будем об этом, – сказал хавбек «Рубина».