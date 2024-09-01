Хавбек «Рубина» Кабутов о матче со «Спартаком»: «Есть вопросы по судейству. Больше ничейная игра»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Дмитрий Кабутов Футбол

Дмитрий Кабутов из «Рубина» подвел итоги матча со «Спартаком».

Казанский клуб в гостях уступил «Спартаку» (0:1) в 7-м туре Мир РПЛ. На 69-й минуте мяч после удара Хесуса Медины отскочил в руку защитника «Рубина» Ильи Рожкова. Главный судья Сергей Карасев назначил пенальти, который реализовал Эсекиэль Барко.

– Хорошая игра против «Спартака». Больше ничейная игра. У нас возникали моменты, не меньше, чем у красно-белых. Бывает такое, что при ничейной игре уступаешь.

– Много вопросов по судейству в начале сезона. Игра со «Спартаком» не стала исключением?

– Есть вопросы по судейству, но давайте не будем об этом, – сказал хавбек «Рубина».

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16 комментариев
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какие моменты у вас возникали?) отправляйтесь в фнл, костоломы бездарные
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Есть конечно, почему Карасёв ещё раньше не удалил двух игроков Рубина за аналогичный фол Зобнина?
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У меня тоже вопросы к судейству: почему при 25 фолах у игроков Рубина 3 жк?
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Ничейная игра, простояв весь матч в своей штрафной.
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Самый главный вопрос это почему не был удален Вуячич
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Ответ Владимир Халяпов
Комментарий удален модератором
А что ещё сказать, если человек откровенную ахинею несёт. Тут возникает вопрос о его вменяемости.
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Ответ Mihail0910
Есть конечно, почему Карасёв ещё раньше не удалил двух игроков Рубина за аналогичный фол Зобнина?
А с костоломами Карась в первом тайме только беседы проводил , кабута карточки забыл!
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заболел что ли, статистику то видел?
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Вопросы есть, весь Рубин должен был еще в первом тайме на желтые присесть
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Да, вопросы по судейству, как рубин остался играть в полном составе.
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Есть вопросы по судейству?))
...Карасев в 1-м тайме почему-то настойчиво не давал желтые за тактические фолы игрокам Рубина, не сажая их на карточки за очевидные нарушения в развитии атак. Глядишь бы, и до удаления Зобнина дело не дошло. Как и до пенальти. Размотали бы Рубин к этому времени.
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конечно теперь можно выступать с такими интерьвью.
вчера комментаторы пропиарили его по полной. даже странно что ему ни лучшего дали.
а так показалось что у этого игрока проблемы с психикой.
как сам нарушал жжестко это нормально, в ответку сразу слюни сопли по лицу.
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Ответ CrazyRamm
какие моменты у вас возникали?) отправляйтесь в фнл, костоломы бездарные
Комментарий удален модератором
Ответ Пользователь Huawei
А что ещё сказать, если человек откровенную ахинею несёт. Тут возникает вопрос о его вменяемости.
Кто бы чего не говорил будь выше. Нельзя унижать людей за их мнения 🤷
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Ответ Владимир Халяпов
Кто бы чего не говорил будь выше. Нельзя унижать людей за их мнения 🤷
Если я скажу, что я Цезарь, какое ко мне отношение будет?
В наше время, во дворе таких людей быками называли. Человек, который уперается на своём не правильном мнении.
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Ответ CrazyRamm
какие моменты у вас возникали?) отправляйтесь в фнл, костоломы бездарные
Костоломы? Что-то я не видел, чтобы игроков сраптаки травмировали, а вот вуячича, ключевого игрока рубина, травмировали уже в первом тайме. Надо было сразу красную давать за такие травмы
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