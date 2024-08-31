Рахимов о пенальти «Спартака» в ворота «Рубина»: «Рожкову что делать в этой ситуации? Он же не может убрать руку. Трактовок очень много, они поменялись?»
Рашид Рахимов высказался об эпизоде с пенальти в ворота «Рубина».
Казанский клуб в гостях уступил «Спартаку» (0:1) в 7-м туре Мир РПЛ. На 69-й минуте мяч после удара Хесуса Медины отскочил в руку защитника «Рубина» Ильи Рожкова. Главный судья Сергей Карасев назначил пенальти, который реализовал Эсекиэль Барко.
– Понимаете, почему поставили пенальти?
– У нас столько трактовок сейчас. Это не был прямой удар, что [Илье Рожкову] делать в этой ситуации? Он же не может убрать [руку].
Я только могу спросить, поменялись ли трактовки? У нас их очень много. Но стопроцентного момента у «Спартака» не было.
– Много шума из‑за того, что на этот тур был назначен арбитр Сергей Карасев…
– А чего шуметь. Мы знаем, что он один из лучших арбитров в России. Но все люди ошибаются. Кому‑то становится хуже от этих ошибок. Но жизнь построена на ошибках, – сказал главный тренер «Рубина».
Рахимов о конфликте с Барко: «Он что‑то мне показал, я по‑испански ему сказал: «Ротик закрой и играй». В таких случаях хочется выйти на поле, тогда бы против него мелких фолов не было»
В матче Зенит-Динамо ставят.
Тут тоже надо ставят. Если бы сегодня не поставили, то вопросов было бы еще больше.
Этот пенальти, я бы возможно и не ставил, если бы поставил первый. Но, есть правила, и конкретно по ним пенка была.
Хотя опять же, если трактовать только спортивную составляющую, то первый эпизод, был что ли честнее в плане назначения пенки. Но, правила нынче такие.
Ему должны навтыкать и объяснить как должен играть защитник