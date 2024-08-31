Рахимов о пенальти «Спартака» в ворота «Рубина»: «Рожкову что делать в этой ситуации? Он же не может убрать руку. Трактовок очень много, они поменялись?»

Теги Спартак Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Матч ТВ Хесус Медина Илья Рожков Футбол

Рашид Рахимов высказался об эпизоде с пенальти в ворота «Рубина».

Казанский клуб в гостях уступил «Спартаку» (0:1) в 7-м туре Мир РПЛ. На 69-й минуте мяч после удара Хесуса Медины отскочил в руку защитника «Рубина» Ильи Рожкова. Главный судья Сергей Карасев назначил пенальти, который реализовал Эсекиэль Барко.

Понимаете, почему поставили пенальти?

– У нас столько трактовок сейчас. Это не был прямой удар, что [Илье Рожкову] делать в этой ситуации? Он же не может убрать [руку].

Я только могу спросить, поменялись ли трактовки? У нас их очень много. Но стопроцентного момента у «Спартака» не было.

Много шума из‑за того, что на этот тур был назначен арбитр Сергей Карасев

– А чего шуметь. Мы знаем, что он один из лучших арбитров в России. Но все люди ошибаются. Кому‑то становится хуже от этих ошибок. Но жизнь построена на ошибках, – сказал главный тренер «Рубина».

Рахимов о конфликте с Барко: «Он что‑то мне показал, я по‑испански ему сказал: «Ротик закрой и играй». В таких случаях хочется выйти на поле, тогда бы против него мелких фолов не было»

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31 комментарий
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Как вариант, блокировать удар до штрафной) а не автобус внутри штрафной ставить
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А Рахимов что может сделать, чтобы команда не путала футбол с вольной борьбой?
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Рашид Маматкулович, Карасёв уж очень долго вёл душещипательные беседы и либеральничал с вашими игроками, абсолютно забыв про жёлтые.
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Если игрок летит блокировать удар в максимально открытой позиции, с вытянутой ногой и расставленными руками, то всегда есть шанс, что мяч найдет руку. Правила сейчас таковы, что даже попадание после рикошета - считается. Это как с подкатом сзади: есть шанс, что сыграешь в мяч, но, скорее всего, заработаешь фол и карточку
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Литвинов показал позже куда руки девать надо.
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Ответ heathen
Комментарий скрыт
В ворота Спартака кучу подобных ставили.
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У нас почему то существуют двойные стандарты за игру рукой в штрафной? Вот пример В игре на кубок Краснодар-Цска 1:0, в конце игры при передачи мяча в штрафную игроком Цска мяч попадает в руку игроку Краснодара ударившись об газон. Судья Любимов пенальти не назначает но повод для этого был, так как шла нацеленная передача на игрока ЦСКА который набегал на эту передачу в штрафную. В игре Спартак-Рубин игрок Спартака Медина бьет с угла штрафной по воротам ,мяч попадает в ногу игроку Рубина а после нее ударяется об газон и попадает в руку. Тут уже нет прямого удара по воротам или передачи игроку Спартака, но судья Карасев ставит пенальти. Но самое интересное даже не это, а то,что при явном нарушение игрока Спартака в своей штрафной ( подножка) игроку Рубина, судья Карасев не увидел пенальти). Вот так счет вместо 0:1, стал 1:0. Карасев убил Рубин, как убил неделю назад Динамо в игре против Краснодара ,когда в конце игры не назначил 100% пенальти в ворота гостей за задержку рукой игрока Динамо в штрафной площади ворот.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Невозможно приземлиться солдатиком на жопу и держать руки по швам. Пенальти есть, но правила тупейшие.
Ну они хотя бы одинаковые для всех.
В матче Зенит-Динамо ставят.
Тут тоже надо ставят. Если бы сегодня не поставили, то вопросов было бы еще больше.
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Ответ Ничего Смешного
Учитесь накрывать мяч, зависит от движения, но это был откровенный волейбол. Давайте так, если это не рикошет, а мяч шел в ворота, то Рахимов тоже сетовал на естественное положение?
Давайте лучше так: защитник Рубина - это Кукурелья. Нафига придумывать то, чего не было?
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Держать руку в естественном положение
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Ответ heathen
Например?
когда от бедра Денисова мяч полетел в руку, помнишь? конечно нет, это же другое
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Ответ murzzzzzilka
В ворота Спартака кучу подобных ставили.
Например?
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Ответ superbro
Держать руку в естественном положение
Невозможно приземлиться солдатиком на жопу и держать руки по швам. Пенальти есть, но правила тупейшие.
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Такие ставят везде, хотя на мой взгляд, делать этого не стоит, опасности какой-то, этот удар уже не представлял,да еще после рикошета,да и реально,куда руки девать,не прямое же попадание в руку
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Да, есть разные трактовки, но по мне так в первом тайме, когда на скорости падал Медина, там был пенальти. Касание было, скорость большая. На скорости достаточно любого касания.

Этот пенальти, я бы возможно и не ставил, если бы поставил первый. Но, есть правила, и конкретно по ним пенка была.

Хотя опять же, если трактовать только спортивную составляющую, то первый эпизод, был что ли честнее в плане назначения пенки. Но, правила нынче такие.
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Когда команда не играет в футбол,а стоит в штрафной -то все что угодно может случиться в пользу атакующих.
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Ошибки бывают у всех, но у судьи Карасева все эти ошибки системные и делают результат в пользу богатых команд) И они у него системные! Почему на это закрывают глаза наш судейский комитет большой вопрос!
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Ответ Caniball
Ну они хотя бы одинаковые для всех. В матче Зенит-Динамо ставят. Тут тоже надо ставят. Если бы сегодня не поставили, то вопросов было бы еще больше.
Да это понятно. Но уверен, что будет много ситуаций в сезоне, когда за подобное не поставят. Формулировка естественное и неестественное положение руки очень уж неопределённая. В данном случае защитник блокирует удар и далее выставляет руку, пытаясь сгруппироваться и смягчить приземление.Это естественный рефлекс, который невозможно контролировать, речь идет о долях секунды. Лучше назначать тогда пенальти за любую руку в штрафной, которая не прижата к корпусу.
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Я болел против спартака,но пеналь 100% и игрок кл.ун редкостный он еще до удара руками размахивал как лебедь,хотя должен был их держать прижатыми к телу
Ему должны навтыкать и объяснить как должен играть защитник
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Ответ heathen
Комментарий скрыт
В ворота Спартака и не такое ставили.
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Сколько раз игроки Рубина сзади рубили игроков Спартака и сколько карточек за это получили? Карасев просто прощал их, а удар акцентированный в лицо Угальде, так это вообще к красной ближе. Весь матч ломали игроков Спартака
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Ответ Мир_КБ_1922
когда от бедра Денисова мяч полетел в руку, помнишь? конечно нет, это же другое
Что за матч ?
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Ответ artem11+and
А что? таких не было когда Денисову мяч попал в лицо а потом в руку скажите что не поставили ?
Один пишет от бедра Денисова, второй пишет от лица))) ещё будут варианты? )))
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Ответ heathen
Например?
А от лица в руку того же Денисова не ставили ?
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Начнём с того, что этот футболист к данной минуте не должен был находиться на поле, но у Карася на этот счёт имелось другое мнение
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