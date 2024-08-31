Лапочкин о падении Зотова в штрафной «Спартака»: «Пенальти должен быть, Медина попадает по опорной ноге. Мажича это устраивает, пусть объяснят, почему так происходит»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Александр Зотов Сергей Лапочкин Милорад Мажич Матч ТВ Хесус Медина ЭСК РФС Футбол

Сергей Лапочкин считает, что в ворота «Спартака» должны были поставить пенальти.

Красно-белые обыграли «Рубин» со счетом 1:0 в 7-м туре Мир РПЛ

На 8‑й минуте полузащитник «Спартака» Хесус Медина столкнулся в штрафной площади москвичей с Александром Зотовым. Главный судья Сергей Карасев после обсуждения эпизода с ВАР принял решение не назначать 11-метровый удар.

– Зотов находится впереди, и Медина чуть раньше попадает ему по опорной ноге. Это ключевое. Этот момент очень тяжело увидеть на поле, но на видео видим, кто первый нарушает. Это Медина. Поэтому должен был быть назначен пенальти. Это исключительно видеомомент.

Получается, опять на те же грабли?

– Мажича это устраивает, пускай нам объяснят, почему так происходит.

Что касается травмы Вуячича, то это несчастный случай, потому что Денисов не видел выбегающего Вуячича. Да, это безрассудство, но не больше. Ни о какой красной здесь нельзя говорить, – сказал бывший арбитр ФИФА.

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67 комментариев
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Ответ Бонд0077
Комментарий скрыт
Карасев только за первый тайм не дал штуки четыре жёлтых Рубину за срывы атак.
+47
-8
+39
Бонгонда на высокой скорости вбегал в штрафную.С боку защитник зацепил область колена.Падение.Что значит недостаточное касание?При высокой скорости любое касание приводит к изменению траектории бега или падению.Пусть объяснят.
+41
-12
+29
Ответ Павел Ермаков
Бонгонда на высокой скорости вбегал в штрафную.С боку защитник зацепил область колена.Падение.Что значит недостаточное касание?При высокой скорости любое касание приводит к изменению траектории бега или падению.Пусть объяснят.
Ни то ни другое не пенальти
+14
-1
+13
Ответ boiling water
зотов сам вытягивает ноги )
Зотов бежал на ногах. Это не фол.
+16
-4
+12
Ответ Пользователь Huawei
Там скорее на Медине нарушение было. Что за дичь несёт.
Ну неправда ведь. Там однозначно фолил Медина. Зотов был ближе к мячу, контакт инициировал спартаковец. Это 100% пенальти. гораздо более явный и бесспорный чем победный пенальти в обратную сторону.
+14
-7
+7
зотов сам вытягивает ноги )
+13
-6
+7
Ой...
+8
-2
+6
Там скорее на Медине нарушение было. Что за дичь несёт.
+16
-11
+5
Ответ леннорыч-абрамович
Был ручной дельфин, теперь есть ручной карась.
фолы 8 на 25.Карточек нифига нет.Игра срывается умышленно.Конечно,Карасев судил за Спартак.👍😁
+10
-5
+5
А Вуячич, который двинул Угальде в табло сознательно, это прям момент пустой, да?
+12
-8
+4
Судейство ещё хуже стало
+4
-1
+3
Базу выдал.
+3
0
+3
Да там понятно, что Карась закрыл глаза. Столько денег же спортук потратил на трансферы, снова 5-6 место занимать что ли...
+4
-2
+2
Ответ Рамиль Галиахметов
То что там пенальти ленивый не говорит, ладно Карасев. ВАР зачем нужен? Распустить бездарей нафиг
"Ало,реф" адекватно разобрал - это не пенальти. Оба бегут к мячу, он не под контролем.
+11
-9
+2
Ответ Павел Ермаков
Бонгонда на высокой скорости вбегал в штрафную.С боку защитник зацепил область колена.Падение.Что значит недостаточное касание?При высокой скорости любое касание приводит к изменению траектории бега или падению.Пусть объяснят.
Богонда точно не специально падал. В отличии от игрока Динамо в прошлой игре в кубке, где игрок ноги поджал, причем наигранно очень. Но там, конечно другое.
+2
0
+2
Был ручной дельфин, теперь есть ручной карась.
+8
-6
+2
То что там пенальти ленивый не говорит, ладно Карасев. ВАР зачем нужен? Распустить бездарей нафиг
+11
-9
+2
Ответ Павел Ермаков
фолы 8 на 25.Карточек нифига нет.Игра срывается умышленно.Конечно,Карасев судил за Спартак.👍😁
Конечно.
+4
-3
+1
Ответ Pelerin
"Ало,реф" адекватно разобрал - это не пенальти. Оба бегут к мячу, он не под контролем.
Не знаю, откуда минусы, по мне так это правильно
+5
-4
+1
Ответ DeniSM
Рубин конечно Спартак уничтожал. Ломали как могли. Я удивлен что ни одной красной у них и это в первом тайме … Или если Тео и Барко не упали - значит нет нарушений? Лупили как могли. И давно подкат сзади в ноги - не желтая? Как Рябчуку - дал не заморачиваясь, Зотову ровно за такое - устное предупреждение .. И удар Угадьде в лицо .. ну это простите уже за гранью …
На деку тоже не свистнули как минимум 7-8 нарушений... Бабича еще в первом тайме за броски руками не должно было быть на поле... Больше чем дзюба руками играет...
Рябчук играл с целью нанести травму, потому что психанул. А там была борьба за позицию.
+4
-3
+1
Ответ DeniSM
Сам Даку руками поработать тот еще мастер. А Зотов Барко откровенно играл в ноги и без ЖК. Никакой борьбы за позицию. Рябчук - заслужил, без вопросов, но и Зотов должен был получать.
понятно что мастер, только со стороны спины его постоянно держал бабич... и ронял его тоже бабич...
+1
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Ответ Sergio1964
Зенит начал работу с судьями, пока со " сбитыми лётчиками". Спартак, готовь ответный удар, иначе засудят в следующих играх.
И тут приплели спартаковские Зенит, вы наверно без Зенита не можете жить))
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Вообще не увидел в этом матче хоть одного момента за который нужно было давать пенальти
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У нас почему то существуют двойные стандарты за игру рукой в штрафной? Вот пример В игре на кубок Краснодар-Цска 1:0, в конце игры при передачи мяча в штрафную игроком Цска мяч попадает в руку игроку Краснодара ударившись об газон. Судья Любимов пенальти не назначает но повод для этого был, так как шла нацеленная передача на игрока ЦСКА который набегал на эту передачу в штрафную. В игре Спартак-Рубин игрок Спартака Медина бьет с угла штрафной по воротам ,мяч попадает в ногу игроку Рубина а после нее ударяется об газон и попадает в руку. Тут уже нет прямого удара по воротам или передачи игроку Спартака, но судья Карасев ставит пенальти. Но самое интересное даже не это, а то,что при явном нарушение игрока Спартака, Медина в своей штрафной делает подножку Зотову, но судья Карасев не увидел пенальти). Вот так счет вместо 0:1, стал 1:0. Карасев убил Рубин, как убил неделю назад Динамо в игре против Краснодара ,когда в конце игры не назначил 100% пенальти в ворота гостей за задержку рукой игрока Динамо в штрафной площади ворот.
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Ответ seMen_SM
Просто он Рубину очень неохотно карточки давал, так бы точно не доиграли в полном составе. А у нас 6 желтых на 8 нарушений - это так Карасев нам подсуживал?
Конечно, не дал чистейший пенальти и дал в вашу пользу спорный, явное влияние на результат
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Ответ freeman123
И тут приплели спартаковские Зенит, вы наверно без Зенита не можете жить))
В девяностые не было Зенита, и не помню, что были проблемы с судьями.
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Просто тянут спартак.
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0
Рубин конечно Спартак уничтожал. Ломали как могли. Я удивлен что ни одной красной у них и это в первом тайме …
Или если Тео и Барко не упали - значит нет нарушений? Лупили как могли. И давно подкат сзади в ноги - не желтая? Как Рябчуку - дал не заморачиваясь, Зотову ровно за такое - устное предупреждение .. И удар Угадьде в лицо .. ну это простите уже за гранью …
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0
Ответ rom-alexandr
Дододо. Напомню кстати к примеру Что касается контакта Мантуана и Хлусевича в штрафной «Зенита», это абсолютно игровой момент. Оба тянулись к мячу, у обоих было намерение сыграть в него. Контакт в ногах был минимальным. И для меня, и по рекомендациям это не 11-метровый. И неважно, что сначала игрок «Зенита» коснулся ноги соперника. Я не вижу здесь проблем, да и по планке, которую выдерживал Мешков, это просто игровая ситуация», – сказал Федотов
Опять фанат спартака приплетает Зенит в новость о игре с Рубином, но комплексы конечно же у других))
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Ответ Геннадий
Крови не было - пенальти нет .
Так и спартаковца крови не было, а пенальти есть🤔
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