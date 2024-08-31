Лапочкин о падении Зотова в штрафной «Спартака»: «Пенальти должен быть, Медина попадает по опорной ноге. Мажича это устраивает, пусть объяснят, почему так происходит»
Сергей Лапочкин считает, что в ворота «Спартака» должны были поставить пенальти.
Красно-белые обыграли «Рубин» со счетом 1:0 в 7-м туре Мир РПЛ.
На 8‑й минуте полузащитник «Спартака» Хесус Медина столкнулся в штрафной площади москвичей с Александром Зотовым. Главный судья Сергей Карасев после обсуждения эпизода с ВАР принял решение не назначать 11-метровый удар.
– Зотов находится впереди, и Медина чуть раньше попадает ему по опорной ноге. Это ключевое. Этот момент очень тяжело увидеть на поле, но на видео видим, кто первый нарушает. Это Медина. Поэтому должен был быть назначен пенальти. Это исключительно видеомомент.
– Получается, опять на те же грабли?
– Мажича это устраивает, пускай нам объяснят, почему так происходит.
Что касается травмы Вуячича, то это несчастный случай, потому что Денисов не видел выбегающего Вуячича. Да, это безрассудство, но не больше. Ни о какой красной здесь нельзя говорить, – сказал бывший арбитр ФИФА.
Рябчук играл с целью нанести травму, потому что психанул. А там была борьба за позицию.
Или если Тео и Барко не упали - значит нет нарушений? Лупили как могли. И давно подкат сзади в ноги - не желтая? Как Рябчуку - дал не заморачиваясь, Зотову ровно за такое - устное предупреждение .. И удар Угадьде в лицо .. ну это простите уже за гранью …