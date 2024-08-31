Мостовой об антирекорде Абаскаля в «Гранаде»: «Не слежу за людьми, которые в футболе по объявлению. Такие за счет нас и вылезают»

Александр Мостовой отреагировал на антирекорд Гильермо Абаскаля в Испании.

Ранее 35-летний экс-тренер «Спартака» установил антирекорд «Гранады», первым проиграв оба домашних матча на старте сезона в Сегунде.

«Не слежу за людьми, которые в футболе по объявлению. У многих бывает так: у кого-то получается или не получается. «Гранада», кстати, неплохая команда, еще поднимутся. Все равно, будет это с Абаскалем или без него.

Спасибо вам, что напоминаете о таких людях. Они за счет нас и вылезают все!» – сказал бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой.

«Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины». Абаскаль о первом поражении с «Гранадой»