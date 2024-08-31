Мостовой об антирекорде Абаскаля в «Гранаде»: «Не слежу за людьми, которые в футболе по объявлению. Такие за счет нас и вылезают»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Д2 Испания Гранада Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой отреагировал на антирекорд Гильермо Абаскаля в Испании.

Ранее 35-летний экс-тренер «Спартака» установил антирекорд «Гранады», первым проиграв оба домашних матча на старте сезона в Сегунде.

«Не слежу за людьми, которые в футболе по объявлению. У многих бывает так: у кого-то получается или не получается. «Гранада», кстати, неплохая команда, еще поднимутся. Все равно, будет это с Абаскалем или без него.

Спасибо вам, что напоминаете о таких людях. Они за счет нас и вылезают все!» – сказал бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой.

«Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины». Абаскаль о первом поражении с «Гранадой»

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29 комментариев
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Они в итоге поженятся. Приятного просмотра
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Жаль журналист после фразы "Гранада" - неплохая команда" не попросил Царя назвать хотя бы одного футболиста "Гранады". Было бы смешно
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Не понимаю, почему взрослого человека так бомбит, что у другого есть работа. Хороший футболист не обязательно хороший тренер, получение тренерского образования, практика, стажировка и востребованность -вот главные факторы.
+10
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+10
Ответ Дядя ТУРА
Они в итоге поженятся. Приятного просмотра
Переживаю за их отношения, больше чем за свои 😄
+8
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+8
Ответ Дядя ТУРА
Они в итоге поженятся. Приятного просмотра
Царь захотел испанские владения себе присоединить. Мудро и дальновидно👑
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Ответ Bartez1986
Жаль журналист после фразы "Гранада" - неплохая команда" не попросил Царя назвать хотя бы одного футболиста "Гранады". Было бы смешно
Журналист?
Больше похоже на то что этот шиз каждый раз сам с собой разговаривает, а потом текст отправляет какому то знакомому в газету, иначе его ежедневность я более объяснять не могу
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Ну тут скорее Мостовой за счёт Абаскаля вылезает в новостной ленте.
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Не следил, не слежу и не буду следить)
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Большего фаната у абаскаля чем мостовой нет ,
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Ответ Mihail0910
Не понимаю, почему взрослого человека так бомбит, что у другого есть работа. Хороший футболист не обязательно хороший тренер, получение тренерского образования, практика, стажировка и востребованность -вот главные факторы.
Тренерское образование!? Это же просто бумажка😁
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Не следит он, ага )
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Ответ ruslan_khaibulov
Едедневность вызвана кликами на новости, тем более Бубнов мои Ловчев и прочие Рейнгольд не публикуются давно
Рейнгольду с того света сложновато да
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Абаскаль тренировал Спартак, а чего добился ты ?
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Оп похмелился после пятницы , и тут как тут
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Ответ Dmitry Zhuravlyov
Слабо накинул. Видимо ещё не принял мяч на грудь и не почеканил. Ну ещё не вечер. Ждем.
Мяч то может и нет , но на грудь определённо
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Ответ Глиномес
Журналист? Больше похоже на то что этот шиз каждый раз сам с собой разговаривает, а потом текст отправляет какому то знакомому в газету, иначе его ежедневность я более объяснять не могу
Едедневность вызвана кликами на новости, тем более Бубнов мои Ловчев и прочие Рейнгольд не публикуются давно
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Ответ Юрий Кечко
Рейнгольду с того света сложновато да
Да и Бубнову с таким диагнозом, парин только Сашку дурочка читает!)
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Ответ serg32rus
Да и Бубнову с таким диагнозом, парин только Сашку дурочка читает!)
А я не помню что с ним , но знаю что уже не первый год болен тяжело , что то типо деменции вроде
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Не следит а результат каждой игры команды абаскаля знает 😀
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Абаскаль пока не в курсе.но,Мостовой пациент настойчивый.
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Мостовой использует Абаскаля как куклу Вуду я уверен
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пройдет лет 20, а у Мостового так же ради заголовка будут спрашивать об Абаскале
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А он, человек футбола, когда возглавит хоть что то? Покажи уже свои умения, пока из скиллов только несвязное умение говорить
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Позвоните уже Абаскалю, для порядка:)))
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Царёк завидуй молча🤡
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Завидуй молча Царёк
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Слабо накинул. Видимо ещё не принял мяч на грудь и не почеканил. Ну ещё не вечер. Ждем.
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Такое ощущение, что он сам звонит всем после матчей
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