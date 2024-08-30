Александр Мостовой: «Всякие Слуцкие, видевшие мяч в детстве, рассказывают ужасы. У меня рекорд по голам в еврокубках за зарубежные клубы. Его кто будет бить?»
Александр Мостовой напомнил, что владеет российским рекордом по голам в европейских клубах.
Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин провел 51 матч в еврокубках.
Он побил рекорд Александра Мостового по количеству матчей в еврокубках среди россиян за зарубежные клубы. Мостовой сыграл 50 матчей, выступая за такие команды, как «Бенфика», «Страсбур» и «Сельта».
«Если у нас такими темпами будут бить рекорды, то это не очень хорошо.
Тем более у меня еще есть рекорд по голам россиян за зарубежные клубы в еврокубках. Его-то кто будет бить? Двадцать лет тоже никто не может побить!
Зато всякие Слуцкие, которые мяч видели в детстве, рассказывают всякие ужасы», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Мостовой провел 50 матчей в еврокубках за европейские клубы и забил 19 голов, из которых 13 – за «Сельту», 6 – за «Страсбур».
"Я в своё время два года подряд забивал в финалах Кубка УЕФА и Лиги Чемпионов. Брал два года подряд эти трофеи.
А кому, мастер чеканки мяча, в составе "Сельты" или "Страсбура" забивал свои голы в еврокубках (и, главное - на какой стадии еврокубков)?"
Хотя, Мостовой бы тут же парировал, в духе: "Ты играл в то время в составе команды, которой руководил переводчик Бобби Робсона, который и мяч чеканить не умеет.
Поэтому, те финалы/голы - не считаются".
К счастью, такого диалога не предвидится.
Ибо, Аленичев, скорее всего, умнее.
Багаж оставил и ушёл.
У него подгорело прям так, что даже намека не оставил на конструктивную критику и что его так задело из высказываний Слуцкого)
Ну и к Абаскалю немножко
Один этот факт делает его великим российским тренером
Или констатация факта ?