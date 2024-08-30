Александр Мостовой: «Всякие Слуцкие, видевшие мяч в детстве, рассказывают ужасы. У меня рекорд по голам в еврокубках за зарубежные клубы. Его кто будет бить?»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой напомнил, что владеет российским рекордом по голам в европейских клубах.

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин провел 51 матч в еврокубках.

Он побил рекорд Александра Мостового по количеству матчей в еврокубках среди россиян за зарубежные клубы. Мостовой сыграл 50 матчей, выступая за такие команды, как «Бенфика», «Страсбур» и «Сельта».

«Если у нас такими темпами будут бить рекорды, то это не очень хорошо.

Тем более у меня еще есть рекорд по голам россиян за зарубежные клубы в еврокубках. Его-то кто будет бить? Двадцать лет тоже никто не может побить!

Зато всякие Слуцкие, которые мяч видели в детстве, рассказывают всякие ужасы», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Мостовой провел 50 матчей в еврокубках за европейские клубы и забил 19 голов, из которых 13 – за «Сельту», 6 – за «Страсбур».

50 комментариев
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Было бы интересно, если бы Аленичев, на это интервью Мостового, сказал что-нибудь в духе:
"Я в своё время два года подряд забивал в финалах Кубка УЕФА и Лиги Чемпионов. Брал два года подряд эти трофеи.
А кому, мастер чеканки мяча, в составе "Сельты" или "Страсбура" забивал свои голы в еврокубках (и, главное - на какой стадии еврокубков)?"
Хотя, Мостовой бы тут же парировал, в духе: "Ты играл в то время в составе команды, которой руководил переводчик Бобби Робсона, который и мяч чеканить не умеет.
Поэтому, те финалы/голы - не считаются".
К счастью, такого диалога не предвидится.
Ибо, Аленичев, скорее всего, умнее.
Багаж оставил и ушёл.
+25
-1
+24
Хорошо Слуцкий прибил Мостового

У него подгорело прям так, что даже намека не оставил на конструктивную критику и что его так задело из высказываний Слуцкого)
+26
-2
+24
ЧСВшник
+23
-2
+21
Дайте ему уже хотя бы кого-то потренировать, не может человек спокойно жить
+12
0
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Слуцкий на тренировках мяч видит каждый день. Когда его последний раз видел Мостовой? В барах мячи не подают.
+11
0
+11
Как же хорош Царь
+11
-3
+8
Слуцкий в топ лигах тренировал, над Мостом там только поржать могут если почитают его опусы про чеканку
+10
-2
+8
Ответ A1190
Дайте ему уже хотя бы кого-то потренировать, не может человек спокойно жить
Так он хочет сразу в Спартак. Зависть к Карпину гложет.
Ну и к Абаскалю немножко
+7
0
+7
Слуцкий 7 кубков за 4 года больше всех тренеров Спартака вместе взятых за 20 лет
+9
-2
+7
Да никто его и не отбирает. Все знают, что раньше Мостовой был ого-го, а сейчас - трепло и посмешище.
+5
0
+5
Ответ #SharkTeam
Так он хочет сразу в Спартак. Зависть к Карпину гложет. Ну и к Абаскалю немножко
Про Тедеско не забываем
+4
0
+4
Да заберите уже у него стакан
+7
-3
+4
/Рекорд по чеканке тоже я так понимаю у Мостового?
+5
-1
+4
Ответ bukvoed33
Да заберите уже у него стакан
Да не норм накидывает, лучше ему ещё налейте
+4
0
+4
Какие "ужасы" Слуцкий рассказывал?! Опять приснилось что то.
+4
-1
+3
Ответ Евгений Сидоров
Какие "ужасы" Слуцкий рассказывал?! Опять приснилось что то.
Ужасы в понимании Мостового - это когда Слуцкий говорит, что его не интересует мнение Мостового.
+2
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+2
его кто будет бить?
+2
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+2
Ответ rigobersong
Зато Слуцкий кота спас!:) Уже жизнь прожита не зря:)
Enjoykin - Зато я спас кота.mp3
+2
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Пашка Погребняк только за один сезон 10 забил
+2
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+2
Да, успокойся ты. Успокойся! Не Абаскаль побил твой рекорд. НЕ Абаскаль.
+3
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Слуцкий единственный российский тренер два раза выводивший команду в плей офф лч
Один этот факт делает его великим российским тренером
+2
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Всякие Слуцкий и Абаскаль!
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сказочный
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Полностью потерял башню.
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Кто на втором и третьем месте по голам?
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Ну, Слуцкий же вроде чеканил, хоть и немного, чего Царь на него свой гнев направил?
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Всякие пенсионеры, видевшие мяч 20 лет назад, рассказывают о своих рекордах.
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Клоун, а что ты выиграл за зарубежный клуб(клубы)??? Кубок Интертото😂
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Дайте потренировать Мостовому сборную Колумбии по баскетболу
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А Саша-дурак - это ругательство ?
Или констатация факта ?
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