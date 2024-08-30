Александр Мостовой: «Всякие Слуцкие, видевшие мяч в детстве, рассказывают ужасы. У меня рекорд по голам в еврокубках за зарубежные клубы. Его кто будет бить?»

Александр Мостовой напомнил, что владеет российским рекордом по голам в европейских клубах.

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин провел 51 матч в еврокубках.

Он побил рекорд Александра Мостового по количеству матчей в еврокубках среди россиян за зарубежные клубы. Мостовой сыграл 50 матчей, выступая за такие команды, как «Бенфика», «Страсбур» и «Сельта».

«Если у нас такими темпами будут бить рекорды, то это не очень хорошо.

Тем более у меня еще есть рекорд по голам россиян за зарубежные клубы в еврокубках. Его-то кто будет бить? Двадцать лет тоже никто не может побить!

Зато всякие Слуцкие, которые мяч видели в детстве, рассказывают всякие ужасы», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Мостовой провел 50 матчей в еврокубках за европейские клубы и забил 19 голов, из которых 13 – за «Сельту», 6 – за «Страсбур».