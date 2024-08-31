Абаскаль установил антирекорд «Гранады», первым проиграв оба домашних матча на старте сезона в Сегунде

Теги Спартак рекорды Д2 Испания Уэска Гранада Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль установил клубный антирекорд в «Гранаде».

Накануне команда 35-летнего экс-тренера «Спартака» дома уступила «Уэске» со счетом 1:3 в матче 3-го тура Сегунды.

Это поражение стало вторым подряд для «Гранады» на своем поле с начала сезона. В 1-м туре они проиграли «Альбасете» (1:2).

Таким образом, Абаскаль стал первым тренером «Гранады» с двумя домашними поражениями подряд на старте сезона в Сегунде. Клуб проводит 35-й сезон во втором по силе дивизионе Испании.

Команда идет на 12-м месте в турнирной таблице с тремя очками в трех турах. Единственная победа случилась во втором туре на выезде – обыграли «Расинг Ферроль» (1:0).

«Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины». Абаскаль о первом поражении с «Гранадой»

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45 комментариев
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Срочно звоните Мостовому
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А что вы хотели, человек из ниоткуда, мяч видел только в детстве, не играл в футбол на самом высочайшем уровне, даже походка не футбольная, чеканить не умеет, чему он может научить?!
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Ветчину так и не поел Абаскаль
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Ответ Roman
Ветчину так и не поел Абаскаль
Поел в гостях, как и принято) а дома кушает, то что есть…
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Царь, просыпайся!!! Тут такое!!!!
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Ответ superbro
Срочно звоните Мостовому
Подождем вечера, как накатит горькой будет мнение
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Ответ БолельщикСоСтажем
Начинать надо было с чеканки…
С чекушки.
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Начинать надо было с чеканки…
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Багаж Спартака может работать и в обратную сторону. Надо просто почеканить раз 100 и дело пойдёт.
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про адекватность Заремы (чтобы сразу и понятно)

и вот этого чувака, который нигде надолго не задерживался, нигде ничего не выигрывал она позвала руководить Спартаком

а Станкович как тренер выиграл чемпионат Венгрии, и 3 раза выиграл чемпионат Сербии (это уже о новом руководстве)
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У Мостового сегодня неожиданно праздник нарисовался
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Ответ superbro
Срочно звоните Мостовому
Сам объявится
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у Мостового масленица
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Осталось узнать, как там Каррера.
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Ваш выход господин Мостовой)
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Ну что царек, твой выход
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Козлина даже там не могёт
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Мостовой был прав во всём.
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Уэска в прошлом году была близка к зоне вылета. А теперь удачно стартовали. Рано пока оценивать кто есть кто в испанском втор диве.
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Спокойно, Гранада, ветчину за три тура не приготовить, нужно время. От г*вна хоть кайфуйте
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Ответ Юрий Кечко
У них нет чемпионата , только кубок , держу в курсе ))
Спасибо,ну на Кубок будет тренировать,развели Спартак с Абаскалем,это все равно что назначить Черданцева или Журавчля главным тренером так и Абаскаля.
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
Клоун через год,будет тренировать в чемпионате Лихтенштейна
У них нет чемпионата , только кубок , держу в курсе ))
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Ответ Юрий Кечко
Один товарищ в туалете включает фронталку, и записывает видео..
Ты как челобитную подаешь!!!???
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Ответ Зелёный гопник
Видимо ему нравится кушать какашки 👍🏻
просто аллергия на ветчину у человека. Ну че вы пристали в самом деле...
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Ответ giloko
Где то потирает руки один Александр!
руки потирает дзюба, Александр ждет звонка для интервью глядя непрерывно на телефон...
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Ответ Roman
Ветчину так и не поел Абаскаль
где Мостовой?
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Ответ Угараю_с_вас
Поел в гостях, как и принято) а дома кушает, то что есть…
Дома кушает…домашнюю еду 😅
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Звоните Мостовому!
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Ответ Милдронат Бромантанов
А что вы хотели, человек из ниоткуда, мяч видел только в детстве, не играл в футбол на самом высочайшем уровне, даже походка не футбольная, чеканить не умеет, чему он может научить?!
Вот меня всегда удивляло это понятно что утрированное ( ну хотя зная Мостового хз ) « чеканить не умеет «
Абаскаль бы в академии а потом молодежке Барселоны , чеканит я думаю он точно не плохо
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