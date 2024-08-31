Абаскаль установил антирекорд «Гранады», первым проиграв оба домашних матча на старте сезона в Сегунде

Гильермо Абаскаль установил клубный антирекорд в «Гранаде».

Накануне команда 35-летнего экс-тренера «Спартака» дома уступила «Уэске» со счетом 1:3 в матче 3-го тура Сегунды.

Это поражение стало вторым подряд для «Гранады» на своем поле с начала сезона. В 1-м туре они проиграли «Альбасете» (1:2).

Таким образом, Абаскаль стал первым тренером «Гранады» с двумя домашними поражениями подряд на старте сезона в Сегунде. Клуб проводит 35-й сезон во втором по силе дивизионе Испании.

Команда идет на 12-м месте в турнирной таблице с тремя очками в трех турах. Единственная победа случилась во втором туре на выезде – обыграли «Расинг Ферроль» (1:0).

«Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины». Абаскаль о первом поражении с «Гранадой»