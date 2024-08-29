Мостовой о заявке России: «Какая разница, каким составом обыгрывать курортные сборные? Уровень соперников известен»

Александр Мостовой не стал оценивать состав сборной России на ближайшие матчи.

Сегодня был опубликована заявка сборной России на матчи с командами и , которые пройдут 5 и 7 сентября.

«Карпин вызвал того-сего – это разговоры ни о чем. У сборной России никаких задач нет, уровень соперников на ближайшие матчи известен.

Так что какая разница, каким составом обыгрывать курортные сборные? Не стал бы акцентировать как-то на этом внимание, сейчас состав особого значения не имеет», – сказал бывший полузащитник сборной России.