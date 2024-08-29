Мостовой о заявке России: «Какая разница, каким составом обыгрывать курортные сборные? Уровень соперников известен»
Александр Мостовой не стал оценивать состав сборной России на ближайшие матчи.
Сегодня был опубликована заявка сборной России на матчи с командами Вьетнама и Таиланда, которые пройдут 5 и 7 сентября.
«Карпин вызвал того-сего – это разговоры ни о чем. У сборной России никаких задач нет, уровень соперников на ближайшие матчи известен.
Так что какая разница, каким составом обыгрывать курортные сборные? Не стал бы акцентировать как-то на этом внимание, сейчас состав особого значения не имеет», – сказал бывший полузащитник сборной России.
К разговору о "слабых" сборных. А ведь то был не товарняк
Мостовому вообще в кайф - постоянно есть желающие слушать про его проблемы с Абаскалем. Психолог на халяву. По-царски устроился. Еще и мальца бабла халявного на кафешки небось подкидывают и царь по-отечески не отказывается. Все всем довольны в создавшейся ситуации.
У Карпина штаб 15 человек, включая его самого. Всем им РФС неплохие деньги платит
Там одних испанцев пять человек. Физиотерапевты, ассистенты, аналитики,... Это тоже все благодарные Карпину люди.
Есть три тренера, кроме знаменитого Кафанова - Онопко, Писарев, Никифоров - каждый из которых сам сборную тренировать может не хуже Карпина.
Врачи, массажисты... Ну о чем говорить - 15 человек, полный состав с четырьмя заменами..
А на работу можно и не ходить ))