Мостовой о заявке России: «Какая разница, каким составом обыгрывать курортные сборные? Уровень соперников известен»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Александр Мостовой не стал оценивать состав сборной России на ближайшие матчи.

Сегодня был опубликована заявка сборной России на матчи с командами Вьетнама и Таиланда, которые пройдут 5 и 7 сентября.

«Карпин вызвал того-сего – это разговоры ни о чем. У сборной России никаких задач нет, уровень соперников на ближайшие матчи известен.

Так что какая разница, каким составом обыгрывать курортные сборные? Не стал бы акцентировать как-то на этом внимание, сейчас состав особого значения не имеет», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

16 комментариев
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Санчоус, помнишь, как наша могучая дружина выступила в Исландии в 1998? Так кстати играл некий Мостовой, однофамилец, наверное.

К разговору о "слабых" сборных. А ведь то был не товарняк
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Достал этот токсик. И тот кто ему названивает тоже.
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Вообще не факт, что обыгрывать
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Если проиграем, у Сашки в этот день/ночь телефон будет недоступен.
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Ответ Rurik Gislasson
чтобы днржаться на виду, все таки как товарищеские матчи это не плохо,но и патлатый наваривается на зп тренера сборной.
На виду у кого? Эти матчи никто не смотрит
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Ответ Клирик
Достал этот токсик. И тот кто ему названивает тоже.
Думаю, местные журналисты борятся за право звонков Мостовому - это же золотая жила и постоянные премии от руководства.
Мостовому вообще в кайф - постоянно есть желающие слушать про его проблемы с Абаскалем. Психолог на халяву. По-царски устроился. Еще и мальца бабла халявного на кафешки небось подкидывают и царь по-отечески не отказывается. Все всем довольны в создавшейся ситуации.
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Какая удобная позиция, а если кому-то проиграют всегда можно сказать что собрали колхоз, а не сборную)))
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Опять началось, Тайланд и Вьетнам не такие уж и слабые сборные да и других вроде нету.
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Это да, согласен. Очередной распил, а на верх наверно отчитываются о том, что сборная здравствует в изоляции
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Ответ Benjamin
Зачем вообще эти матчи?
Валера хочет в Таиланд без жены
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Ответ Benjamin
На виду у кого? Эти матчи никто не смотрит
На виду у РФС. Это связи и деньги. Благодаря связям и ЗМС получил. У Мостового нет связей - нет и ЗМС.

У Карпина штаб 15 человек, включая его самого. Всем им РФС неплохие деньги платит

Там одних испанцев пять человек. Физиотерапевты, ассистенты, аналитики,... Это тоже все благодарные Карпину люди.
Есть три тренера, кроме знаменитого Кафанова - Онопко, Писарев, Никифоров - каждый из которых сам сборную тренировать может не хуже Карпина.

Врачи, массажисты... Ну о чем говорить - 15 человек, полный состав с четырьмя заменами..
А на работу можно и не ходить ))
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Ответ Badmurza
Санчоус, помнишь, как наша могучая дружина выступила в Исландии в 1998? Так кстати играл некий Мостовой, однофамилец, наверное. К разговору о "слабых" сборных. А ведь то был не товарняк
Так Мостовой приехал курорт отдохнуть - по фану мячик погонял. Показал мастер-класс чеканки. Сходил в кафе за чужой счет и отбыл домой. Все сходится. Что не так?
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