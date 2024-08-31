Экс-президент «Локо» Наумов: «Если Семак был против Соболева, то поступал очень мудро. «Зенит» – футбольный кашалот. Кит загребает все в рот, а потом выплевывает ненужное»

Теги Спартак Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Николай Наумов Дмитрий Полоз Эльмир Набиуллин Иван Новосельцев Ильзат Ахметов животные и спорт Александр Соболев Чемпионат.com Максим Глушенков Юрий Горшков Сергей Волков Александр Коваленко Футбол

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов сравнил «Зенит» с кашалотом.

«Если Семак выступал против трансфера Соболева, то он поступал очень мудро. «Зенит» сегодня – это футбольный кашалот. Кит питается так, что загребает все подряд в свой рот, а потом выплевывает все, что не нужно, а нужное заглатывает.

Так и работает сегодня «Зенит». Сколько «Зенит» погубил футболистов? Почему-то никто об этом не говорит, а об этом надо говорить! Ведь это люди, но их «Зенит» поманил хорошей зарплатой, статусом и тем, что ты станешь чемпионом. Поэтому футболисты идут в этот клуб.

Набиуллин, Полоз, Новосельцев, Коваленко, Ахметов… Можно назвать больше 20 футболистов, которые испортили свою карьеру при переходе в «Зенит». А клуб, пользуясь своими неограниченными финансовыми возможностями, берет всех скопом. Сейчас Волков будет сидеть на лавке до скончания века и Горшкова тоже посадят.

Глушенков – это приятное исключение, потому что у него высокий уровень и он сумел доказать, что способен играть в «Зените». Все другие российские футболисты в «Зените» не прижились.

«Зенит» очень часто берет дорогих иностранных футболистов. Мы часто слышим в прессе, и часто Геннадий Орлов говорит: если ты приходишь в «Зенит», то ты должен конкурировать и соответствовать уровню клуба. Пришел Ахметов, и он совсем никакой.

Но дело в том, что Семаку покупают 15 бразильцев с аргентинцами за большие деньги. Поэтому ему говорят, что они должны играть и не должны сидеть на лавке, а русские ребята посидят. В «Зените» происходит неравнозначный размен, и мне не нравится вектор развития питерского клуба, он не полезен российскому футболу», – сказал Наумов

Отметим, что кашалот является крупнейшим представителем зубатых китов. Он питается преимущественно головоногими моллюсками, в том числе гигантскими кальмарами.

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Давайте отбросим эмоции: Соболев – топ-трансфер «Зенита»

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56 комментариев
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Ответ Nogoi89
Ну так можно про все клубы сказать. Просто кто-то питается мелкой рыбой, а кто-то крупной. В плане морали какие вопросы? Есть вопросы в плане логики и отношения к своим болельщикам из-за трансфера Соболева, это да. А, так, почему Локо не должно быть стыдно из-за того, что он пылесосит Самару, а Питеру должно быть, из-за того, что он купил Глушенкова? Если кто-то адекватно может объяснить разницу, молодец.
Локо пылесосит крылья - Пиняев, Глушенков и Сарвели
Зенит НЕ пылесосит Крылья - Глушенков, Сергеев, Коваленко, Соболев, Горшков
+20
-11
+9
перепутал усатых китов и зубатых.Кашалот зубатый-самый сильный хищник в мире одним ударом хвоста убивает косатку
+8
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+7
Пир кашалота во время чумы или кому война, а кому мать родна за народные деньги, к сожалению уже в прямом смысле ...
+14
-9
+5
кашалот не таким способом питается. имхо
+6
-2
+4
Ну так можно про все клубы сказать. Просто кто-то питается мелкой рыбой, а кто-то крупной. В плане морали какие вопросы? Есть вопросы в плане логики и отношения к своим болельщикам из-за трансфера Соболева, это да. А, так, почему Локо не должно быть стыдно из-за того, что он пылесосит Самару, а Питеру должно быть, из-за того, что он купил Глушенкова? Если кто-то адекватно может объяснить разницу, молодец.
+37
-34
+3
Целая операция по обелению Семака запущена как же это противно)))Семак а ты то вроде всегда был нормальный человек самому то не противно
+12
-9
+3
Ответ Santucco
Зениту надо подписать Александра Мостового и у них будет ещё и рыба-пила в составе
рыба Пила - это Смородская
+4
-1
+3
Что делает эта спортивная новость на нашем форуме океанологов?
+6
-3
+3
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
То, что ты написал - максимально ущербно. Но, самое печальное, что ты уже не способен осознать степень своей кринжовости. Будь здоров.
+14
-11
+3
Зениту надо подписать Александра Мостового и у них будет ещё и рыба-пила в составе
+4
-2
+2
Ответ v.shvetc-w
Какой фееричный бред.
В бытность Наумова президентом «Локомотив» не выиграл ни одного титула.
Бывший партийный назначенец , типа Колоскова, но мельче...
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-1
+2
Ответ Santucco
Зениту надо подписать Александра Мостового и у них будет ещё и рыба-пила в составе
Царь это осьминог. Восемь рук, в каждой по телефону, ждёт звонка
+3
-1
+2
Ответ Lada-Greta
Есть клубы - конкуренты, а есть середнячки, ни на что не претендующие. Самара - не конкурент, Самара - поставщик кадров, вернее одно из звеньев, наряду с Чертаново.
Да, что ты говоришь?! То есть Локо можно покупать игроков, а Зениту - нет? Локо Зениту тоже не конкурент после ухода Сёмина. Значит, можно. ЦСКА уводит Кругового из команды - добро делает?! Да!ЦСКА подписывает мертвого Фернандеса из другого клуба, Зенит - злой. Как у вас так получается?
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-9
+2
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
дя дя -это другое ...Ти не понимаешь
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+2
Человек который за время своего президенства в Локомотиве ничего не выиграл...от слова совсем.....сидит критикует руководство Зенита....
+3
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Причем здесь кашалоты, если мы дельфина взяли?
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Ответ Юрий Кечко
Я бы даже сказал футбольный камшот
Вы имели в виду форшмак? Он вкусный,Дельфину понравится....))
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Ответ Виталий Миронов
Семак видимо в Зените для галочки
-для седьмой галочки))
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Ответ Утренняя Аврора
Мне не нравится вектор развития питерского клуба. Слава богу, ты не президент 😎 Зенита. И даже не Миллер. 😁😁😁😁 Из Локо и то поперли. А мы- Чемпионы. Вектор указывает, видимо, верно.
Очень правильный вектор)))
8 легионеров из 11 игроков стартового состава.
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Ответ Redwhite heart
Комментарий удален модератором
А что это за клуб со вторым бюджетом лиги, самой большой поддержкой у судей, что не мешает ему постоянно ныть и журналистов, занимающий регулярно пятые, десятые места?
Придумай лучше для него подходящую аббревиатуру.
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Ответ Александр Васильевич
перепутал усатых китов и зубатых.Кашалот зубатый-самый сильный хищник в мире одним ударом хвоста убивает косатку
Собсна, он и перекусить её запросто может
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Если бы Семак там еще что-то решал
Президент захотел новую деревянную игрушку
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Ответ Roman
Локо пылесосит крылья - Пиняев, Глушенков и Сарвели Зенит НЕ пылесосит Крылья - Глушенков, Сергеев, Коваленко, Соболев, Горшков
Это просто Павел Андреев своим подопечным Россию показывает )
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Как будто в ржд не было провалов с игроками, которые сидели на лавке))
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Какая разница, на выходе из кита все одинаковые.
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Верно сказал . Это как у Неймара в СА: несколько десятков комнат в особняке, столько же машин в гараже . А используются постоянно далеко не все😛😁….Это юмор . А с «живым материалом» все гораздо драматичнее. Люди играть хотят, и этот гештальт бабками на все 100 % не закрыть никак. Зенит реально манипулирует игроками, используя «бездонную финансовую бочку». У многих карьера стоит, деньги идут.
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Ответ Никита Алексеев
Если бы Семак там еще что-то решал Президент захотел новую деревянную игрушку
Он давно там ничего не решает с самого начала тренерства
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Ответ tkt2
Наумов из Фрунзе (Бишкек)
Что не мешает ему быть бывшем жителем Ленинграда.
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Ответ PalPal
Перечисленных, этим бывшем жителем Ленинграда, игроков брали для усиления скамейки запасных, Глушенкова для основы. Так можно любой клуб обвинить, везде 5-6 человек из 25 только тренируются и получают з. п.
Наумов из Фрунзе (Бишкек)
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Ответ Утренняя Аврора
Так вот Соболева взяли. Чтоб наших футболистов было больше на поле. Так опять волна 🌊, просто седьмой вал какой то. Со всех сторон.
Так это не изменит того что вектор немного странный. Но это в целом не только про Зенит, а про всю лигу.
Пока нас везде не пускают хоть бы половину сезона отыграли с 2-3 легионерами, чтобы за это время посмотреть на наших ребят кто что может
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