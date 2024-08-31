Экс-президент «Локо» Наумов: «Если Семак был против Соболева, то поступал очень мудро. «Зенит» – футбольный кашалот. Кит загребает все в рот, а потом выплевывает ненужное»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов сравнил «Зенит» с кашалотом.

«Если Семак выступал против трансфера , то он поступал очень мудро. «Зенит» сегодня – это футбольный кашалот. Кит питается так, что загребает все подряд в свой рот, а потом выплевывает все, что не нужно, а нужное заглатывает.

Так и работает сегодня «Зенит». Сколько «Зенит» погубил футболистов? Почему-то никто об этом не говорит, а об этом надо говорить! Ведь это люди, но их «Зенит» поманил хорошей зарплатой, статусом и тем, что ты станешь чемпионом. Поэтому футболисты идут в этот клуб.

, , , , Ахметов… Можно назвать больше 20 футболистов, которые испортили свою карьеру при переходе в «Зенит». А клуб, пользуясь своими неограниченными финансовыми возможностями, берет всех скопом. Сейчас Волков будет сидеть на лавке до скончания века и Горшкова тоже посадят.

– это приятное исключение, потому что у него высокий уровень и он сумел доказать, что способен играть в «Зените». Все другие российские футболисты в «Зените» не прижились.

«Зенит» очень часто берет дорогих иностранных футболистов. Мы часто слышим в прессе, и часто говорит: если ты приходишь в «Зенит», то ты должен конкурировать и соответствовать уровню клуба. Пришел Ахметов, и он совсем никакой.

Но дело в том, что Семаку покупают 15 бразильцев с аргентинцами за большие деньги. Поэтому ему говорят, что они должны играть и не должны сидеть на лавке, а русские ребята посидят. В «Зените» происходит неравнозначный размен, и мне не нравится вектор развития питерского клуба, он не полезен российскому футболу», – сказал .

Отметим, что кашалот является крупнейшим представителем зубатых китов. Он питается преимущественно головоногими моллюсками, в том числе гигантскими кальмарами.

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