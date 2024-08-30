Орлов о Соболеве в «Зените»: «В «Спартаке» он играл эпизодами, иногда выключался, а теперь придется работать все 90 минут. Но у него есть характер, а футбол любит наглецов»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак Деян Станкович премьер-лига Россия Геннадий Орлов Зелимхан Бакаев Матео Кассьерра Александр Соболев Иван Сергеев Спорт-Экспресс Лусиано Гонду Футбол

Геннадий Орлов высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».

– Вы же скептически относились к его возможному переходу в «Зенит».

– Да. Но сейчас хочется сказать о другом. Риски действительно есть. Но Сергей Богданыч Семак мне говорил, что ему нужен силовой форвард. Наверняка он внимательно следил за Соболевым, собирал данные.

При этом, конечно, Соболеву еще надо пробиться в основной состав. Есть же Кассьерра, аргентинец [Лусиано Гонду], Сергеев. Что ж, будет интересно. Соболев пришел доказать, что он достоин быть игроком стартового состава. Время покажет.

– Кто-то считает, что «Зенит», купив Соболева, все-таки ослабил «Спартак».

– Да нет, не согласен. «Спартак» и без Соболева хорош. Станкович строит футбол без него, делает ставку на быстрых, небольших исполнителей. Тренер красно-белых не видит его в своих схемах, а Семак – видит (улыбается.)

Дай бог, чтобы выиграли от этого перехода и те, и другие. Повторюсь, «Зенит» идет на определенный риск. Соболев все-таки не так хорошо отрабатывает в обороне. Но в новом клубе его могут заставить это делать.

Мне кажется, что в «Спартаке» он все-таки играл эпизодами, иногда выключался, а теперь придется работать все 90 минут. Думаю, сам Соболев это прекрасно понимает.

Знаете, когда «Зенит» брал Бакаева, у меня возникли сомнения. Задавался вопросом: ну как он может заменить Малкома? Маловато мастерства.

– У Соболева его побольше?

– Во-первых, у него есть характер! Это сразу чувствуется. Забивать он умеет. И конечно, Соболев по-футбольному наглый! А футбол любит наглецов. От этого никуда не деться. В спорте свои законы, – сказал футбольный комментатор. 

Давайте отбросим эмоции: Соболев – топ-трансфер «Зенита»

Соболеву давно нечего ловить в «Спартаке»

46 комментариев
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А ха ха ха Гена флюгер сколько его не оскорблял и уже как все 😊
+96
-2
+94
рлов о Соболеве: «Выродок какой-то, я такого еще не видел. Его должны удалять в каждом матче, просто судьи жалеют»

Геннадий Орлов резко высказался о непристойном жесте Александра Соболева в игре с ЦСКА.

«Я всю жизнь в футболе: играл, комментировал и до сих пор веду всевозможные экспертизы. Но я не видел, чтобы так себя вел футболист, как Соболев. Какой-то вообще выродок, понимаете?😜💦💦💦💦
+90
-1
+89
В таком возрасте переобувка в воздухе - это мощно)
+46
-1
+45
Ответ T622222
рлов о Соболеве: «Выродок какой-то, я такого еще не видел. Его должны удалять в каждом матче, просто судьи жалеют» Геннадий Орлов резко высказался о непристойном жесте Александра Соболева в игре с ЦСКА. «Я всю жизнь в футболе: играл, комментировал и до сих пор веду всевозможные экспертизы. Но я не видел, чтобы так себя вел футболист, как Соболев. Какой-то вообще выродок, понимаете?😜💦💦💦💦
Прям акки зенита на спортсе
+20
-2
+18
– Вы же скептически относились к его возможному переходу в «Зенит».

– Да. Но сейчас ..
——————————————
...поступила команда сверху
+17
-2
+15
Орлов , - "Да , я называл Соболева выродком , но если он перешел в Зенит , то я ошибался в своих оценках " .
+13
0
+13
Ответ Алексей Игоревич
Комментарий удален пользователем
100%
+11
-1
+10
Ответ T622222
рлов о Соболеве: «Выродок какой-то, я такого еще не видел. Его должны удалять в каждом матче, просто судьи жалеют» Геннадий Орлов резко высказался о непристойном жесте Александра Соболева в игре с ЦСКА. «Я всю жизнь в футболе: играл, комментировал и до сих пор веду всевозможные экспертизы. Но я не видел, чтобы так себя вел футболист, как Соболев. Какой-то вообще выродок, понимаете?😜💦💦💦💦
Блин, я уже часов пять плюсы не могу ставить) В первый раз такое))
+10
0
+10
Ответ serginn
В таком возрасте переобувка в воздухе - это мощно)
Это его жизнь )
+8
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+7
Самый презираемый всеми футбольный флюгер орлов, снова начал изворачиваться и вилять задом - лишь бы миллер не наказал за антирекламу, хеъехехе. Хотя такой же баярский, такая же мерзость
+7
-1
+6
Первый в переобувании - сын Соболева.
Геннадий - второй главный.
Стар и млад как говорится.
+4
-1
+3
Это кто в трусливом Зените Семака играет 90мин?)) сидят в обороне как трусы пол матча, ожидая что соперник подарии оллы от страха, что бюджет и зп меньше в 10 раз
+6
-3
+3
Очередное переобувание в полете от Гены - классика, на самом деле))) Геннадий Сергеевич, ты лучший!
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+3
Ответ T622222
А ха ха ха Гена флюгер сколько его не оскорблял и уже как все 😊
Искусство переобувания освоено
+3
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+3
Ответ Caniball
Первый в переобувании - сын Соболева. Геннадий - второй главный. Стар и млад как говорится.
сын не причем, он просто делает то, что говорит батя )
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Геннадий вчера и сегодня - два разных человека. Классический вариант продажного журналиста.
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Опа! Питерский Байден переобувается!
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Деменция-штука серьезная
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Переобувка. Начало. ч1
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Ответ T622222
А ха ха ха Гена флюгер сколько его не оскорблял и уже как все 😊
Комментарий удален пользователем
ГСО - лицемер
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Господин Орлов не надо путать божий дар и яичницу! Соболев хам, а не наглец! А это две большие разницы и хамов не любят нигде!
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Ответ Геннадий
Орлов , - "Да , я называл Соболева выродком , но если он перешел в Зенит , то я ошибался в своих оценках " .
Интересно, а что ему стоило сказать, что он не в восторге от перехода Соболева, что мир перевернулся бы если бы он не переобулся?
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Ответ serginn
В таком возрасте переобувка в воздухе - это мощно)
Деменция забывает когда покакал чего уж там о высказываниях
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Ответ serginn
В таком возрасте переобувка в воздухе - это мощно)
хватит вам, это не переобувка. это смесь старческого склероза и альцгеймера. дедушка не помнит, что говорил вчера, и не понимает, что говорит сейчас.
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Ответ Jimmifloyd
Блин, я уже часов пять плюсы не могу ставить) В первый раз такое))
Соболев достаточно оригинальный футболист, с такими же оригинальными поступками)))
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Ответ Alex Chernov
Не думаю, это не Дзюба.. Но если косякнет, а он обязательно косякнет то спрос тройной, чего греха то таить 🙃
Значительно слабее Дзюбы, а пообвыкнется хамить начнет
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орлов : я такое говорил ?
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а теперь придется работать все 90 минут...на скамейке запасных... Я его понимаю, играть надо меньше, платят больше, вот счастье подвалило.
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“ а футбол любит наглецов и флюгеров как я.»
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