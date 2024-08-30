Терехин о Соболеве: «Где деньги, там и родина. Ощущение, что у «Зенита» 50 игроков, а им все мало, берут и берут»
Олег Терехин думает, что переход Александра Соболева в «Зенит» связан с деньгами.
– Соболев в «Зените» – это усиление питерского клуба?
– Это ослабление «Спартака».
– Почему? Соболев же не играл больше месяца.
– Поэтому «Спартак» и не забивал в последних матчах – 0:0 и 0:1. Усиление для питерцев или не усиление? Такое ощущение, что у них там в команде 50 футболистов, а «Зениту» их все мало.
Берут, берут, берут новых игроков – а все равно постоянно дефицит. Там купили, того купили – но три тура прошло, и они попереломались. Тогда еще футболистов надо брать.
– По словам Семака, Кассьерра чуть подседает.
– Написал же Семак, что им большой нападающий нужен. И вот Соболев – российский футболист. Усиление, да, конечно.
– А со стороны болельщиков «Спартака» и «Зенита» какое отношение будет к Соболеву?
– Это нормально, если ты переходишь из одной команды в другую. Ну и что, раз в пределах одной страны?
Это раньше между такими клубами обычно не переходили, а сейчас все проще. Где больше, туда и идешь. Где деньги, там и родина, – сказал бывший форвард «Динамо».
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аскер-заде,_Наиля_Вагиф_кызы
- Зенит - 6 новичков
- Спартак - 7 новичков
И это при том, что один провинциальный клуб из столицы уже отметил свой 100-летний юбилей 10 местом.
Если бы закон был нарушен, тогда имело бы смысл брюжжать. Но для брюжжания много не нужно. Покупают иностранцев - плохо, потому что нужно русским давать шанс. Покупают русских - плохо, потому что "грабят" лигу. Покупают молодых игроков - плохо, потому что губят таланты. Покупают зрелых игроков - плохо, потому что делают соперников слабее.
Думаю, что единственный вариант, при котором все будут довольны - это если Зенит будет играть только футболистами дубля и молодёжной команды. Ну и, очевидно, будут в нижней части таблицы.
Но москвичи, конечно, будут возмущаться исключительно Зенитом, ну не собой же возмущаться, в самом деле.
Пришли: Глушенков, Соболев, Латышонок, Горшков, Волков, Гонду и Дркушич, который уже в аренде.
Сергеев тоже его клиент