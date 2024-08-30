Терехин о Соболеве: «Где деньги, там и родина. Ощущение, что у «Зенита» 50 игроков, а им все мало, берут и берут»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Олег Терехин Матео Кассьерра Александр Соболев деньги Футбол

Олег Терехин думает, что переход Александра Соболева в «Зенит» связан с деньгами.

– Соболев в «Зените» – это усиление питерского клуба?

– Это ослабление «Спартака».

– Почему? Соболев же не играл больше месяца.

– Поэтому «Спартак» и не забивал в последних матчах – 0:0 и 0:1. Усиление для питерцев или не усиление? Такое ощущение, что у них там в команде 50 футболистов, а «Зениту» их все мало.

Берут, берут, берут новых игроков – а все равно постоянно дефицит. Там купили, того купили – но три тура прошло, и они попереломались. Тогда еще футболистов надо брать.

– По словам Семака, Кассьерра чуть подседает.

– Написал же Семак, что им большой нападающий нужен. И вот Соболев – российский футболист. Усиление, да, конечно.

– А со стороны болельщиков «Спартака» и «Зенита» какое отношение будет к Соболеву?

– Это нормально, если ты переходишь из одной команды в другую. Ну и что, раз в пределах одной страны?

Это раньше между такими клубами обычно не переходили, а сейчас все проще. Где больше, туда и идешь. Где деньги, там и родина, – сказал бывший форвард «Динамо».

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37 комментариев
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"Это раньше между такими клубами обычно не переходили", сказал Олег Терехин, поигравший помимо Динамо Мск в клубах Автомобилист, Новатор, Сокол, Локомотив, Кубань, Черноморец, Терек, Динамо Краснодар, Салют-Энергия и Ставрос :) Причем, переходил он из Динамо в Локомотив примерно в те же времена, когда динамовский вратарь Андрей Сметанин переходил в Спартак...
+38
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+26
Ответ snork
Пока есть бабло надо хапать, это ведь не вечно. Закончится и это, не знающее меры.
У Вас в профайле Динамо написано... Погуглите, какое отношение к Динамо имеет государственный банк ВТБ. И какое отношение к банку ВТБ имеет эта молодая симпатичная женщина, тоже погуглите :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аскер-заде,_Наиля_Вагиф_кызы
+9
0
+9
Ответ Liver0910
Боятся, что не выиграют чемпионат в честь столетия, поэтому скупают пачками игроков. В это ТО седьмой трансфер уже, все ржут над Боули и трансферной политикой Челси, а тут один провинциальный клуб из России комплексует.
Алле, гараж! Если не долбить ветку мантрами, а посмотреть на составы команд:
- Зенит - 6 новичков
- Спартак - 7 новичков
И это при том, что один провинциальный клуб из столицы уже отметил свой 100-летний юбилей 10 местом.
+14
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+6
не хило так бомбит столицу, значит Зенит все правильно делает.
+10
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+6
Ну покупает клуб футболистов, и покупает. Кому какое дело?
Если бы закон был нарушен, тогда имело бы смысл брюжжать. Но для брюжжания много не нужно. Покупают иностранцев - плохо, потому что нужно русским давать шанс. Покупают русских - плохо, потому что "грабят" лигу. Покупают молодых игроков - плохо, потому что губят таланты. Покупают зрелых игроков - плохо, потому что делают соперников слабее.

Думаю, что единственный вариант, при котором все будут довольны - это если Зенит будет играть только футболистами дубля и молодёжной команды. Ну и, очевидно, будут в нижней части таблицы.
+11
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+6
Ответ валя_стакан
Ни одного игрока основы не ушло
Тогда за трансфер не считается? Понял, принял
+9
-4
+5
В Химках 33 игрока, в Спартаке, ЦСКА, Зените - по 27.
Но москвичи, конечно, будут возмущаться исключительно Зенитом, ну не собой же возмущаться, в самом деле.
+12
-7
+5
Ответ Циник Петербургский
У Вас в профайле Динамо написано... Погуглите, какое отношение к Динамо имеет государственный банк ВТБ. И какое отношение к банку ВТБ имеет эта молодая симпатичная женщина, тоже погуглите :) https://ru.wikipedia.org/wiki/Аскер-заде,_Наиля_Вагиф_кызы
Они не гуглят. Кидал уже для них ссылки.
+4
0
+4
Боятся, что не выиграют чемпионат в честь столетия, поэтому скупают пачками игроков. В это ТО седьмой трансфер уже, все ржут над Боули и трансферной политикой Челси, а тут один провинциальный клуб из России комплексует.
+14
-11
+3
Ушли: Бакаев, Коваленко, Фернандес, Сутормин, Изидор, Адамов, Васютин.
Пришли: Глушенков, Соболев, Латышонок, Горшков, Волков, Гонду и Дркушич, который уже в аренде.
+13
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+2
Ответ rom-alexandr
каждый год стадо туда сюда из колхоза. Их даже никто не знает. Какой то шлак васютин адамов изидор волков дркушич и тд и тп. Просто сирожа в панике, больше ничего не умеет
Ну вот сегодня как раз один из колхоза приехал
+7
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+2
Расскажите кто-нибудь бывшим игрокам из Москвы , что в заявке на сезон может быть не более 25 человек. У одного, по ощущениям , их 50, у другого 3 состава.
+1
0
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Ответ seMen_SM
Написал чушь и наслаждаешься сам собой? Провинциальный клуб в нас только один и ты это регулярно доказываешь, потому что в столице их априори быть не может. Откуда вас таких набирают по объявлению?
Давно ли столицей стали?) Сколько же у мясных комплексов. Такое ощущение, что все ущемленные в мск болеют за спартак....
+5
-4
+1
Ответ seMen_SM
Написал чушь и наслаждаешься сам собой? Провинциальный клуб в нас только один и ты это регулярно доказываешь, потому что в столице их априори быть не может. Откуда вас таких набирают по объявлению?
Написал чушь Liver0910. У меня не бомбит от нарекания провинцией, потому что мне российская провинция нравится, мила сердцу и душе. Но надо быть совсем неумным человеком, чтобы называть Петербург провинцией. Ответ Виталик Украинский очевиден и понятен, чтобы акцентировать внимание на чуши Liver0910. Но ты вместо того, чтобы лекции читать тому, кто и заварил чушь, решил к Liver0910 присоединиться. Ну-ну.
+2
-1
+1
Ответ ZarvuR2020
Ушли: Бакаев, Коваленко, Фернандес, Сутормин, Изидор, Адамов, Васютин. Пришли: Глушенков, Соболев, Латышонок, Горшков, Волков, Гонду и Дркушич, который уже в аренде.
Паша Андреев усилился мощно, так и в зависимость впасть не долго
Сергеев тоже его клиент
+4
-3
+1
Каша какая-то у него в голове
+6
-5
+1
Ощущение у него))) 🤣
+3
-3
0
То есть, предыдущие матчи, где Спартак забивал много, уже не считаются?:)))))
0
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Ответ SMART789
да причем тут деньги ему никто не повторил бы условия Спартака, ни один клуб, его мотивы ясны, он посрался с лидерами команды и спортивным директором вот и все здесь нет корыстного мотива, а Зениту нет смысла предлагать больше, зачем если игрок сам хочет уйти? это не случай Глушенкова (где деньги зарешали) или Тюкавина (где Динамо перебило по условиям), все же понятно вполне
думаю личка такая же + бонусы за всякие титулы которые здесь выиграть будет проще, но радостно ли от таких титулов вот не знаю
+8
-8
0
Ощущение что Терехин глупый человек
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-11
0
Зачем обобщать?!
+2
-2
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