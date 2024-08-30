Давайте отбросим эмоции: Соболев – топ-трансфер «Зенита»

Может повторить тактическую трансформацию Дзюбы.

Самый токсичный трансфер лета завершен: Александр Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит».

Давайте ответим на главные тактические вопросы:

● почему «Зенит» выбирал между Джоном Кордобой и Соболевым, хотя в распоряжении Сергея Семака Матео Кассьерра и Иван Сергеев? И зачем нужен Соболев, если уже подписали Лусиано Гонду?

● чем Соболев похож на Артема Дзюбу в игровом смысле и почему у него классные шансы на старт?

● как Семак совместит всех атакующих звезд?

Рассуждает Илья Васильев.

«Зенит» искал большого нападающего еще зимой

Семак рассказывал, что «Зенит» еще полгода назад искал нападающего: «Мы и зимой смотрели игрока, который играет в штрафной площади и мог бы бороться, забивать, но не получилось никого взять».

Логичный вопрос: зачем? Ведь осенью разрывал Кассьерра, классно помогал Сергеев.

Первая причина – «Зенит» постоянно играл в 4-4-2 и 3-5-2, из-за чего Кассьерра и Сергеев стали безальтернативными. Усиление было специфическим: Александру Ерохину – 34, Вильзон Изидор не убедил, изредка под нападающим оказывался Густаво Мантуан. По сути, только Ерохин подходил для силового давления, но ему уже 34 и он не таргетмен.

Вторая – в «Зените» так и не поняли, как использовать Кассьерру и Сергеева в 4-3-3. К зиме вопрос не стоял так остро, но требовалось учитывать опыт сезона-2022/23, когда оба не забивали с первых минут. Очевидно, что в структуре «Зенита» Кассьерре и Сергееву легче в паре, поэтому требовался автономный нападающий.

Третья – «Зенит» с трудом упрощает игру. Периодически владение около своей штрафной выливалось в проблемы под прессингом или ватокат из-за невозможности забрасывать большому нападающему, потому что Кассьерра и Сергеев цеплялись не так часто.

В итоге интерес к большому нападающему логичен – особенно после провальной в атаке весны-2024.

Соболев предпочтительнее Кордобы из-за возраста и паспорта

Теперь – к возможным кандидатам в рамках РПЛ. Главные в списке – Соболев и Кордоба. Оба стилистически подходят Семаку: столбы с прекрасным продвижением и эффективностью в штрафной.

Трансфер Соболева логичнее.

В «Зените» остр лимитный вопрос: осенью и весной приходилось мудрить с Нуралы Алипом, чтобы интегрировать бразильцев в старт и заменить травмированных россиян. Лидеры РПЛ разобрали всех перспективных паспортистов – у «Зенита» после расторжения с Дзюбой так и не появилась локальной суперзвезды.

Прибавляем возраст: Кордобе – 31, его пик постепенно заканчивается, удержать в Санкт-Петербурге через год-два будет гораздо сложнее, чем 27-летнего Соболева.

Оба универсальны, но явное слабое место Кордобы – реализация явных моментов. Особенно туго с выходами один на один (мяч застревает в ногах, плохо бьет при сближении с вратарем, голова часто опущена) и реализацией пенальти. При этом Соболев очень силен в глубине (об этом – ниже), без слабых мест в штрафной, проигрывает Кордобе только в скорости.

В итоге «Зенит» купил необходимого габаритного форварда, который поможет с выходом из-под прессинга, готов к подвижной роли за штрафной, силен внутри нее, не нуждается во втором нападающем, при этом адаптирован к игре в два.

Соболев – копия Дзюбы

Семак запустил стилистическую революцию Дзюбы. С зимы-2019 Артем раскрылся как плеймейкер – и стал первым игроком в истории РПЛ, выигравшим гонку ассистентов два сезона подряд . Так Дзюба превратился из столба в штрафной в тонкого подыгрывающего: задействовал фланги, отдавал вразрез, умно сбрасывал на ход, раздавал даже в штрафной.

«Если б мы с Азмуном были вдвоем на острие, это не привело бы ни к чему хорошему. Сердар быстрее меня, очень силен в открываниях за спину. Я техничнее и лучше играю в пас.

Теперь при обороне я сажусь очень глубоко, чуть ли не до своей штрафной. Там я должен получать мячи и разгонять атаку. Когда я играл на острие, при атаках соперника играл с центральным защитником. Теперь мне нужно перекрывать опорника.

Нужно стараться получать мячи за опорником – в зоне между ним и центральными защитниками. Это самая трудная зона для получения передач, особенно когда располагаешься спиной к воротам соперника.

Когда начинается наша атака, раньше я был центральным нападающим – теперь располагаюсь либо на левом, либо на правом фланге», – рассказывал Дзюба о смене позиции.

Трансформация Соболева похожа: шикарно разыгрывал при Доменико Тедеско и в первые полгода Гильермо Абаскаля. Александру комфортно в оттяжке и без фиксированной позиции.

«Я иногда смещаюсь во фланги, отсюда и пришли голевые передачи. Абаскаль очень четко говорит, в каких моментах куда надо бежать, в какие зоны открываться после определенных перестроений. Например, наша тройка – Промес, Мозес и я – была не особо привязана к позициям. Есть свобода действий, которую дает тренер. Могу оказаться и слева, и справа, и в центре. Меняемся произвольно по ходу матча. Хотя в какие-то моменты, конечно, должны играть по позициям», – рассказывал Соболев о ромбе в начале сезона-2022/23.

За два последних сезона Соболев сделал двенадцать ассистов, одиннадцать из них – из-за пределов штрафной. Такой формат точно пригодится «Зениту»: Семак постоянно просил Кассьерру и Сергеева подыгрывать в глубине, Матео регулярно смещался налево, Соболев же эффективен в разных точках (при Тедеско активничал слева, у Абаскаля – справа), умело катит вразрез, хорошо отыгрывается и тонко комбинирует.

Соболев – гарантированное качество для РПЛ

Трансфер Соболева – стопроцентное попадание «Зенита».

Полезен в борьбе, разнообразен в штрафной, может быть-нападающим-ориентиром и плеймейкером. Он входит в тройку лучших российских нападающих вместе с Константином Тюкавиным и Федором Чаловым, а когда мотивирован, среди главных и самых разнообразных форвардов РПЛ.

Соболев – второй в РПЛ по результативности с сезона-2019/20, уступает по ассистам только Дзюбе и в топ-10 по созданным явным моментам.

Данные перед стартом сезона

У Соболева не так много провальных отрезков:

– тяжело начинал в первые полгода в «Спартаке»-2020 (2+1 за 11 матчей), но уже в сезоне-2020/21 стал ключевым центральным нападающим (14+4) и провел весну-2021 в глубинной роли (9+3 за десять матчей, лидер РПЛ по результативности);

– в турбулентном сезоне при Руе Витории и Паоло Ваноли с отрывом лучший по «гол+пас» (9+4, у второго Квинси Промеса 6+1), тащил в Лиге Европы и помогал в штрафной при кроссах (единственное, что получалось у «Спартака» в том сезоне);

– летом-2022 важная часть ромба Гильермо Абаскаля, затем стал глубинным плеймейкером, после чего полезно выходил даже в роли вингера. Весной «Спартак» деградировал, но Соболев продавливал диким объемом в штрафной;

– прошлый чемпионат не задался из-за конфликта с Абаскалем, но фирменные черты сохранились: 5 ассистов из 6 – из-за штрафной (больше голевых передач только у пятерых), четырежды смял «Динамо» (по два раза в Кубке и РПЛ), шикарно сыграл в подыгрыше с «Крыльями» (3:0).

Семак – мастер адаптаций под лидеров. В пяти сезонах из шести он удачно подстраивался под звезд: придумал связку Азмун – Дзюба, Малком оформил 23+7 за сезон, дал свободу Венделу и Клаудиньо, реанимировал Кассьерру в первой половине прошлого сезона, Сергеев регулярно усилял со скамейки, придумал оптимальные роли Далеру Кузяеву и Ерохину, идеально распоряжался универсализмом Дугласа Сантоса.

На очереди – свобода для Глушенкова и Соболева.

Главная интрига – размещение новых звезд

1. База, которую использует Семак в этом сезоне. Два сильнейших кандидата на позицию центрфорварда

2. В 4-4-2 можно совместить Глушенкова (когда поправится) и Артура, придумать связку Соболева – Глушенкова, но в таком формате потеряется Вендел или Клаудиньо. Даже если сдвинуть одного из них влево, теряются Педро/Мостовой, проблематично с заполнением ширины из-за чрезмерной тяги бразильцев к середине.

И так можно совместить Кассьерру вместе с Соболевым, но тогда выпадет Артур и сохранятся проблемы в центре поля.

3. Переход на тройку защитников в начале сезона маловероятен: пока «Зенит» наигрывает 4-3-3.

С одной стороны, в 3-4-3 возможны разные атакующие опции: например, Сантос – левый центральный защитник ради фланга Педро – Мостовой, но в таком формате у «Зенита» были проблемы в оборонительных переходах, придется что-то решать с Венделом и Клаудиньо, как и в 4-4-2. Их можно разместить в 3-5-2, но в классическом сочетании большинство вингеров останется на лавке.

*** Если отбросить эмоции, Соболев – топ-трансфер для «Зенита». Семак умеет управлять такими игроками, Александр поможет упростить игру и хорош в комбинационном футболе.

Но впереди огромная тактическая перестройка – всех уместить крайне сложно.

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Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Михаил Киреев, Александр Вильф