Зарема о Соболеве и «Зените»: «Дельфины не живут в мутной воде и не боятся конкуренции с кабанами. «Спартак» без Александра стал травоядным»

Зарема Салихова высказалась об ожидаемом переходе Александра Соболева в «Зенит».

«Во-первых, дельфины не живут в мутной воде. Во-вторых, обладают хорошим слухом. В-третьих, не боятся конкуренции с кабанами.

А если серьезно, то при Федуне Соболев продолжал бы раздавать тумаки игрокам «Зенита» за то, что те обидеть пытались Промеса.

Без Соболева «Спартак» стал травоядным. Есть еще остренькие зубки у команды, но, увы, без клыков», – сказала супруга экс-владельца московского клуба Леонида Федуна.

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