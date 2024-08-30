Зарема о Соболеве и «Зените»: «Дельфины не живут в мутной воде и не боятся конкуренции с кабанами. «Спартак» без Александра стал травоядным»

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия возможные трансферы животные и спорт Александр Соболев Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась об ожидаемом переходе Александра Соболева в «Зенит».

«Во-первых, дельфины не живут в мутной воде. Во-вторых, обладают хорошим слухом. В-третьих, не боятся конкуренции с кабанами.

А если серьезно, то при Федуне Соболев продолжал бы раздавать тумаки игрокам «Зенита» за то, что те обидеть пытались Промеса.

Без Соболева «Спартак» стал травоядным. Есть еще остренькие зубки у команды, но, увы, без клыков», – сказала супруга экс-владельца московского клуба Леонида Федуна.

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105 комментариев
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Зареме надо сдать тест на наркотики)
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Ответ Tiger Goose
Комментарий удален пользователем
Успехов в бане 🤝
+40
-11
+29
Ответ Tiger Goose
Комментарий удален пользователем
Классика! 🤣
+26
-2
+24
Ответ Tiger Goose
Комментарий удален пользователем
Лайкну, пожалуй, базу, пока не удалили!
+18
-2
+16
Ответ Tiger Goose
Комментарий удален пользователем
Три дня не приговор!
+15
0
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Ответ Tiger Goose
Комментарий удален пользователем
Я бы на месте админов оставил! Это очень смешно)
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Федун ещё более бездарно потерял Дзюбу
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Поэзия и пафос.
А что сказать хотела-то?
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Ответ Tiger Goose
Комментарий удален пользователем
Гигачад среди народа. Мы будем помнить о твоём пророческом слове, даже когда его сотрут из мира!
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Каких тумаков мать?
1 раз как крысеныш ударил Барриоса в спину когда тот с несколькими махался, потом один хрен его Барриос вшатал
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Соболев совсем поплыл без друга Джикии и портил атмосферу в раздевалке. Для команды очень хорошо, что их обоих уже нет.
Да, вполне возможно по игровым качествам Соболев мог бы еще что-то дать Спартаку, но по поведению и отношению к делу - уже нет.
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Уж ты бы лучше бы молчала
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Ответ Tiger Goose
Комментарий удален пользователем
Ну с первым действием как-то можно согласиться, а второе-то зачем тебе?
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+6
Может тебе уже на хрен пойти к своему куколду, если он еще работает. Надоела уже своими высе...ами.
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Теперь спутница бывшего владельца будет открыто топить за Зенит, не стесняясь?
+6
-1
+5
Ответ red-blue-cote
Комментарий удален модератором
У Алиева кукушка давно уехала, это факт общеизвестный.
+7
-3
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Ответ RWMen
Жаль не успел прочесть этот по-видимому шедевр)
#####(ерунду) какую-то написала, лучше бы #####(непарный внутренний половой орган) показала!
___
Я сделал для вас расшифровку и ребус его сообщения😎
+4
0
+4
Ответ Tiger Goose
Комментарий удален пользователем
не видал что ли?
+5
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Ответ Tiger Goose
Комментарий удален пользователем
жжош

бгг
+5
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Ничего не понял.
+3
0
+3
Ответ red-blue-cote
Комментарий удален модератором
К спорту не имеет отношения
+7
-4
+3
Ответ Александр Кожевников
Ну с первым действием как-то можно согласиться, а второе-то зачем тебе?
тут один уже писал этот комент, слово в слово, только с точками, - хайпанул не хило. думаю хочет повторить. а может и правда для него она в диковинку😁
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Ответ mitos
Зареме надо сдать тест на наркотики)
Интересно под чем она?
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Если зарема исходит на говно, значит Спартак все делает правильно!
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Ответ akakiysob10
Интересно под чем она?
Не под чем, а под кем.
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По существу футбольной игры БМП без гороскопа, но со своим "профессиональным" и "авторитетным" мнением на спортсе регулярно.
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Ответ Tiger Goose
Комментарий удален пользователем
Зубки пропали,здесь чистый понос,а травку с собой Соболь унес ! ))
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Скучно и не смешно......
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Не читайте госпожу Салихову. В любое время суток.
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