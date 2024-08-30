Зарема о Соболеве и «Зените»: «Дельфины не живут в мутной воде и не боятся конкуренции с кабанами. «Спартак» без Александра стал травоядным»
Зарема Салихова высказалась об ожидаемом переходе Александра Соболева в «Зенит».
«Во-первых, дельфины не живут в мутной воде. Во-вторых, обладают хорошим слухом. В-третьих, не боятся конкуренции с кабанами.
А если серьезно, то при Федуне Соболев продолжал бы раздавать тумаки игрокам «Зенита» за то, что те обидеть пытались Промеса.
Без Соболева «Спартак» стал травоядным. Есть еще остренькие зубки у команды, но, увы, без клыков», – сказала супруга экс-владельца московского клуба Леонида Федуна.
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А что сказать хотела-то?
1 раз как крысеныш ударил Барриоса в спину когда тот с несколькими махался, потом один хрен его Барриос вшатал
Да, вполне возможно по игровым качествам Соболев мог бы еще что-то дать Спартаку, но по поведению и отношению к делу - уже нет.
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Я сделал для вас расшифровку и ребус его сообщения😎
бгг