«Челси» сделал «МЮ» два предложения об аренде Санчо – с правом и обязательством выкупа. Контракт с вингером согласован

У «Манчестер Юнайтед» есть два предложения по Джейдону Санчо от «Челси».

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что «синие» предложили манкунианцам два варианта аренды вингера: одно предусматривает право выкупа, другое – обязательство. Суммы при этом разные.

Лондонцы в полном объеме согласовали условия контракта с 24-летним футболистом. Сейчас все зависит от « ».