«Челси» сделал «МЮ» два предложения об аренде Санчо – с правом и обязательством выкупа. Контракт с вингером согласован
У «Манчестер Юнайтед» есть два предложения по Джейдону Санчо от «Челси».
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что «синие» предложили манкунианцам два варианта аренды вингера: одно предусматривает право выкупа, другое – обязательство. Суммы при этом разные.
Лондонцы в полном объеме согласовали условия контракта с 24-летним футболистом. Сейчас все зависит от «МЮ».
Маразм
Челси: Ни слова больше, берем
Гвардиола конечно великий тренер, но не надо приписывать ему в заслуги то, чего не было)
У Стерлинга 16млн.