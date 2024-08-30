«Челси» сделал «МЮ» два предложения об аренде Санчо – с правом и обязательством выкупа. Контракт с вингером согласован

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Джейдон Санчо Фабрицио Романо Футбол

У «Манчестер Юнайтед» есть два предложения по Джейдону Санчо от «Челси».

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что «синие» предложили манкунианцам два варианта аренды вингера: одно предусматривает право выкупа, другое – обязательство. Суммы при этом разные.

Лондонцы в полном объеме согласовали условия контракта с 24-летним футболистом. Сейчас все зависит от «МЮ».

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24 комментария
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Пеп про Санчо давно все понял, выперев из Сити. Удивляет, количество желающих наступить на те же грабли
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Ответ Esu
Я не знаю но по мне Санчо хороший игрок.
Но в АПЛ как-то не раскрылся. Меня больше смущало всегда, что его Сити сравнительно легко в Боруссию отпустил. Как будто что-то знали
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И чем же по стилю Санчо отличается от Стерлинга ?😅😅😅😅😅
Маразм
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куда челси столько игроков ....))
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Под Лигу Конференций усиливаются..
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Я не знаю но по мне Санчо хороший игрок.
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Кто-то: Есть один футболист

Челси: Ни слова больше, берем
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Ответ Chistian Jadson
И чем же по стилю Санчо отличается от Стерлинга ?😅😅😅😅😅 Маразм
Мне кажется что стерлинг будет по лучше Санчо. Его покупка изначально было проваленной
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Ответ ibar
Пеп про Санчо давно все понял, выперев из Сити. Удивляет, количество желающих наступить на те же грабли
Так его вообще как бы не Пеп выпер, а Санчо сам захотел уйти за игровым временем. Пеп даже личную встречу проводил с Санчо чтобы попробовать оставить его.
Гвардиола конечно великий тренер, но не надо приписывать ему в заслуги то, чего не было)
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Ответ Mekanych Red Devil
И поэтому хотят купить Осимхена и Санчо?)) Наверняка же они мечтают присоединиться к Челси на 60к в неделю) Не стоит пытаться найти логику в действиях Челси. Они убирают игроков не из-за их зарплат, а потому что тренеру эти игроки не нужны от слова совсем. Он открытым текстом это сказал, вот и пытаются избавиться.
Ты думаешь Челси даст Джейдону 18 млн, как Мю? Осимхену предлагают 150к. У Челси состав укомплектован, что Джейдона , что Осимхена хотят взять в аренду
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Ответ Mekanych Red Devil
Нет, у Стерлинга больше. Сегодня читал на ВВС, что у него зп больше 300к в неделю
У Санчо 13+5,2млн бонусами.
У Стерлинга 16млн.
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Ответ Фанат спорта01
Средняя ЗП в Челси 90к, и Санчо получает даже больше Стерлинга.
Нет, у Стерлинга больше. Сегодня читал на ВВС, что у него зп больше 300к в неделю
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Ответ Born is the King
Отличается тем что средняя зарплата в Челси 60к в неделю и Стерлинг со своей конской зарплатой не подходит под стиль
Средняя ЗП в Челси 90к, и Санчо получает даже больше Стерлинга.
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Ответ Chistian Jadson
И чем же по стилю Санчо отличается от Стерлинга ?😅😅😅😅😅 Маразм
Отличается тем что средняя зарплата в Челси 60к в неделю и Стерлинг со своей конской зарплатой не подходит под стиль
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Ответ Andrew Kolevatykh
Но в АПЛ как-то не раскрылся. Меня больше смущало всегда, что его Сити сравнительно легко в Боруссию отпустил. Как будто что-то знали
Он играл в Испании?
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Может быть у Челси план просто купить всех футболистов.. и потом к ним будут все приходитьи покупать за дорого
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Надеюсь это окно скоро закроется и Боули будет 4 месяца на дикой ломке
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Хоспади купите его кто нибудь!!!
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вот не пойму,куда еще и он им
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Челси мало одного Санчо, нужно сразу два, игроков на стартовый состав не хватает
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