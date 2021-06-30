«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Санчо из «Боруссии»

Вингер Джейдон Санчо официально стал игроком «Манчестер Юнайтед». Английский клуб объявил о переходе футболиста «Боруссии».
Срок контракт «МЮ» с Санчо рассчитан до 2026 года. В соглашении есть опция продления еще на сезон. Сумма трансфера оценивалась в 85 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Санчо будет зарабатывать в английском клубе более 250 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов.
За четыре сезона в «Боруссии» англичанин забил 50 голов и сделал 64 результативные передачи.
This is his home.— Manchester United (@ManUtd) July 23, 2021
This is where he belongs.
Jadon Sancho is 𝗨𝗡𝗜𝗧𝗘𝗗.#MUFC x @Sanchooo10 pic.twitter.com/LAIBn7ie7V