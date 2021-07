«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Санчо из «Боруссии»

Вингер Джейдон Санчо официально стал игроком . Английский клуб объявил о переходе футболиста «Боруссии».

Срок контракт «МЮ» с Санчо рассчитан до 2026 года. В соглашении есть опция продления еще на сезон. Сумма трансфера оценивалась в 85 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Санчо будет зарабатывать в английском клубе более 250 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов.

За четыре сезона в «Боруссии» англичанин забил 50 голов и сделал 64 результативные передачи.

