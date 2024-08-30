«Челси» согласовал с «МЮ» аренду Санчо с обязательным выкупом в 2025-м за 25 млн фунтов
Джейдон Санчо перейдет в «Челси».
The Athletic сообщает, что «синие» согласовали с «Манчестер Юнайтед» трансфер вингера.
Англичанин будет арендован с обязательным выкупом в 2025 году. Следующим летом он подпишет долгосрочный контракт.
По данным Фабрицио Романо, сумма выкупа составим 25 млн фунтов.
Летом 2021 года «МЮ» купил Джейдона у «Боруссии» Дортмунд за 85 миллионов евро. Вторую часть прошлого сезона англичанин провел в аренде за немецкий клуб после конфликта с тренером Эриком тен Хагом.
В этом сезоне Санчо вышел на замену в матче за Суперкубок Англии и больше не играл. Во второй половине прошлого сезона он выступал за «Боруссию».
Статистику вингера можно изучить здесь.
А облигация в следующем около 25-30 млн.
Плюс-минус суммарно около 40 млн, как и хотели.
Спасибо, Боули)
Чтобы вы знали, в контрактах всех игроков Челси теперь есть пункт о том, что на игры и тренировки нужно приходить уже переодетым.
Шах и мат, европейцы 👊
Бытует мнение что АПЛ не его.
Впрочем посмотрим.
Где то в целом половину от одного из самых провальных трансферов, в Юнайтед смогли вернуть.
Скоро точно узнаем.