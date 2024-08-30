«Челси» согласовал с «МЮ» аренду Санчо с обязательным выкупом в 2025-м за 25 млн фунтов

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Джейдон Санчо деньги Фабрицио Романо Футбол

Джейдон Санчо перейдет в «Челси».

The Athletic сообщает, что «синие» согласовали с «Манчестер Юнайтед» трансфер вингера.

Англичанин будет арендован с обязательным выкупом в 2025 году. Следующим летом он подпишет долгосрочный контракт.

По данным Фабрицио Романо, сумма выкупа составим 25 млн фунтов.

Летом 2021 года «МЮ» купил Джейдона у «Боруссии» Дортмунд за 85 миллионов евро. Вторую часть прошлого сезона англичанин провел в аренде за немецкий клуб после конфликта с тренером Эриком тен Хагом.

В этом сезоне Санчо вышел на замену в матче за Суперкубок Англии и больше не играл. Во второй половине прошлого сезона он выступал за «Боруссию».

Статистику вингера можно изучить здесь.

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50 комментариев
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Надо было Антони гуталином намазать, ещё и его впарили бы Боули
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+53
Ответ B@SS
Комментарий скрыт
Тен Хаг нянчился с ним как с инвалидом, предоставляя 3 месяца отпуска из-за депрессии и т.д. Хотя бы новости прочекай
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+13
Я так понял что аренда за Санчо в этом сезоне около 10, плюс покрытие зарплаты.
А облигация в следующем около 25-30 млн.
Плюс-минус суммарно около 40 млн, как и хотели.
+8
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Ура! 25 млн за Санчо - это прекрасно. МЮ конечно входит в сезон с очень слабыми вингерами, но его скинули и слава Богу. Допустить, что эта ленивая жопа заиграет где-то в другом месте можно (хоть и сложно, если говорить о стабильности, а о паре ярких вспышек), но из МЮ его с архикосмической личкой и никакущей психикой надо было гнать.
Спасибо, Боули)
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наконец-то спихнули этот дорогущий балласт, со времен Оле. следующий, кто придет после Тен Хага, точно также будет спихивать Антони.
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Вы вот тут острите над руководством Челси, мол пора ещё одну раздевалку открывать. Думаете они это не предусмотрели?!
Чтобы вы знали, в контрактах всех игроков Челси теперь есть пункт о том, что на игры и тренировки нужно приходить уже переодетым.
Шах и мат, европейцы 👊
+6
-4
+2
Ответ ZarvuR2020
Может с одинаковой вероятностью оказаться как топовым трансфером, так и вообще ниочём.
Ну насчет одинаковой вероятности вы конечно перегнули. Санчо поник из-за отсутствия гарантии места в составе и конкуренции с другими игроками МЮ, в Челси же вообще игроков на два батальона, будет большим сюрпризом если он там заиграет, скорее всего уже зимой в аренду уедет куда-нибудь(в Дортмунд).
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Ответ Cristiano Ronaldo
Тоже мечтаю об этом, но будем объективны, никто его не купит в здравом уме, как и Маунта, поэтому надо готовиться к тому, что оба досидят контракт до конца.
Ну только если в Аравию, могут взять для дальнейшей раскрутки лиги, а так да согласен нереально))
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Шикарно! Дожали циркачей и сбагрили фифера!
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Ответ олдовый манк
Надо было Антони гуталином намазать, ещё и его впарили бы Боули
Романо написал, что Бетис его хотел арендовать. Но Антони ни хочет уходить.
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Ответ TiGra
Ура! 25 млн за Санчо - это прекрасно. МЮ конечно входит в сезон с очень слабыми вингерами, но его скинули и слава Богу. Допустить, что эта ленивая жопа заиграет где-то в другом месте можно (хоть и сложно, если говорить о стабильности, а о паре ярких вспышек), но из МЮ его с архикосмической личкой и никакущей психикой надо было гнать. Спасибо, Боули)
Компенсация за травмата Маунта
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У Санчо как мозгов не было так и нет, из одного бардака в другой еще больший перебрался
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Ответ TiGra
Ура! 25 млн за Санчо - это прекрасно. МЮ конечно входит в сезон с очень слабыми вингерами, но его скинули и слава Богу. Допустить, что эта ленивая жопа заиграет где-то в другом месте можно (хоть и сложно, если говорить о стабильности, а о паре ярких вспышек), но из МЮ его с архикосмической личкой и никакущей психикой надо было гнать. Спасибо, Боули)
-75 миллионов за два сезона это прекрасно ?
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Ответ B@SS
Комментарий скрыт
Он и при Сульшере не смог заиграть, да и Пеп его продал.
Бытует мнение что АПЛ не его.
Впрочем посмотрим.
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Ответ Джанлука Нальюка
-75 миллионов за два сезона это прекрасно ?
Ну не минус 75 конечно, ибо часть денег и БД помогла отбить арендой, остальную часть Челси.
Где то в целом половину от одного из самых провальных трансферов, в Юнайтед смогли вернуть.
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Ответ Dred
Я так понял что аренда за Санчо в этом сезоне около 10, плюс покрытие зарплаты. А облигация в следующем около 25-30 млн. Плюс-минус суммарно около 40 млн, как и хотели.
А что уже есть инфа о деталях? Если они и всю зп покрывают, то вообще огонь
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Ответ No Name
А что уже есть инфа о деталях? Если они и всю зп покрывают, то вообще огонь
Пока не полностью и не точно, но такая картинка складывается.
Скоро точно узнаем.
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Ответ Dred
Я так понял что аренда за Санчо в этом сезоне около 10, плюс покрытие зарплаты. А облигация в следующем около 25-30 млн. Плюс-минус суммарно около 40 млн, как и хотели.
откуда инфа про стоимость аренды и покрытие зарплаты?
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Ответ Cristiano Ronaldo
Лучше бы от Спиннера с Депутатом избавились, которые присосались к бюджету клуба, почище любых клещей, а пользы от них вообще нет и не будет.
И до них дойдет очередь, сразу всех за одно ТО не растолкать, первым на выход все равно просился этот неблагодарный лентяй
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Ответ Dred
Компенсация за травмата Маунта
Справедливо)
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Ответ people people
А где он будет играть, если Палмер, Нето и Мадуэке сильнее?
Cлева, в полузащите. Украинская ракета будет бить по скамейке.
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Ответ Prokuror Prokurorov
Cлева, в полузащите. Украинская ракета будет бить по скамейке.
Санчо не лучше украинца слева
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Ответ people people
Санчо не лучше украинца слева
Комментарий удален модератором
Ответ Prokuror Prokurorov
Комментарий удален модератором
Да и в Боруссии кроме одного матча против ПСЖ он был так себе. Даже на привычном ему фланге
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Ответ Travis Henderson
Джексон топ,Феликс,Нкунку,Гиу на подмене,в линии вингеров и атак.полузпщитников вариации на любой вкус
Джексон топ только по упущенным моментам.
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Ответ Максим Черкашин
Романо написал, что Бетис его хотел арендовать. Но Антони ни хочет уходить.
А какой смысл его отпускать сейчас ? Справа останется только Амад, искать замену за сутки до закрытия ТО такое себе , никто в здравом уме не отпустит игрока только по Овер прайсу, понятно что Антони бесполезный на поле, но какая никакая замена Амаду
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Ответ No Name
И до них дойдет очередь, сразу всех за одно ТО не растолкать, первым на выход все равно просился этот неблагодарный лентяй
Их можно икто не возьмёт
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Мареска рвет на себе последние волосы
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Ответ No Name
Комментарий удален модератором
Лучше бы от Спиннера с Депутатом избавились, которые присосались к бюджету клуба, почище любых клещей, а пользы от них вообще нет и не будет.
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Самое смешное - это будущий долгосрочный контракт, конечно
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