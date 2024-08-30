«Челси» согласовал с «МЮ» аренду Санчо с обязательным выкупом в 2025-м за 25 млн фунтов

Джейдон Санчо перейдет в «Челси».

The Athletic сообщает, что «синие» согласовали с « » трансфер вингера.

Англичанин будет арендован с обязательным выкупом в 2025 году. Следующим летом он подпишет долгосрочный контракт.

По данным Фабрицио Романо, сумма выкупа составим 25 млн фунтов.

Летом 2021 года «МЮ» купил Джейдона у «Боруссии» Дортмунд за 85 миллионов евро. Вторую часть прошлого сезона англичанин провел в аренде за немецкий клуб после конфликта с тренером Эриком тен Хагом.

В этом сезоне вышел на замену в матче за Суперкубок Англии и больше не играл. Во второй половине прошлого сезона он выступал за «Боруссию».

Статистику вингера можно изучить здесь.