Санчо согласился на переход в «Челси». Лондонцы ведут переговоры с «МЮ»

Джейдон Санчо готов перейти в «Челси».

24-летний хавбек выразил готовность присоединиться к лондонскому клубу и дал согласие на переход.

На данный момент « » и « » ведут переговоры о трансфере футболиста.

Игроком также интересуется « ».

Англичанин ранее вернулся в «МЮ» из аренды в дортмундской «Боруссии». В Бундеслиге он провел 14 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.