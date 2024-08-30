Санчо согласился на переход в «Челси». Лондонцы ведут переговоры с «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ювентус премьер-лига Англия возможные трансферы Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо готов перейти в «Челси».

24-летний хавбек выразил готовность присоединиться к лондонскому клубу и дал согласие на переход.

На данный момент «Челси» и «Манчестер Юнайтед» ведут переговоры о трансфере футболиста.

Игроком также интересуется «Ювентус».

Англичанин ранее вернулся в «МЮ» из аренды в дортмундской «Боруссии». В Бундеслиге он провел 14 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

60 комментариев
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На Стэмфорд Бридж откроют ещё одну раздевалку скоро
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+55
Главное Стерлинга в ответ не купить
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+34
Ответ Cristiano Ronaldo
Он гораздо сильнее Мудриков, Мадуэк и прочих Чуквуэмек, вместе взятых. Будет в старте играть и усилит Челси.
Мадуэке нормальный, остальные согласен особенно мудрик
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А зачем он?
+13
-1
+12
О, Челси может спасти наш Ювентус от этого полена, верим
+13
-4
+9
Как меня смешит это стадо под каждой веткой Челси,которое кричит про 46 игроков в клубе и "смешными" шуточками про 3 раздевалки.Один ляпнул,теперь все повторяют.Вы еще молодёжку посчитайте до кучи,будет игроков 70.В основном составе, работающим с Мареской,22-24 человека,вы хоть состав на сайте Челси откройте и посмотрите,нет,зачем,будем дальше повторять друг за другом одну и ту же чушь как попугаи
+14
-6
+8
Ответ Cristiano Ronaldo
Он гораздо сильнее Мудриков, Мадуэк и прочих Чуквуэмек, вместе взятых. Будет в старте играть и усилит Челси.
Мадуэке? Уверен?
+7
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Отдавайте, и докиньте лямов 5, чтобы не предлагали Стерлинга)
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Ответ Вадим Белозёров
А как же Юве ?
никто не ожидал, что Мбангула такой прогресс покажет. Санчо Ювентусу сейчас вообще не нужен
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Ответ red hikkikomori
Главное Стерлинга в ответ не купить
ага, стерлинг не нужен, лучше еще пару деревяшек из Аякса по оверпрайсу
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-4
+6
Ответ red hikkikomori
Главное Стерлинга в ответ не купить
купят
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А как же Юве ?
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Отберите кто-нибудь кредитную карточку у Боули
+4
-1
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санчо потенциально бист. если удастся обменять его на стерлинга с доплатой от мю или арсенала - будет топ сделка. хотел чтобы он оказался в челси еще после боруссии, где он рассказывал как вырос глядя на игру легенд челси. но этот трансфер будет означать, что мудрику скорее всего укажут на дверь.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Он гораздо сильнее Мудриков, Мадуэк и прочих Чуквуэмек, вместе взятых. Будет в старте играть и усилит Челси.
Чем он сильнее Мадуэке ?
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+3
я уже не могу все эти новости читать, сумасшедший дом
+4
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+3
Ответ Travis Henderson
Как меня смешит это стадо под каждой веткой Челси,которое кричит про 46 игроков в клубе и "смешными" шуточками про 3 раздевалки.Один ляпнул,теперь все повторяют.Вы еще молодёжку посчитайте до кучи,будет игроков 70.В основном составе, работающим с Мареской,22-24 человека,вы хоть состав на сайте Челси откройте и посмотрите,нет,зачем,будем дальше повторять друг за другом одну и ту же чушь как попугаи
Зашёл на сайт, там сейчас 33 игрока. Конечно сильно меньше 46, но и не 22-24.
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Мог бы немного подождать. Дней через 10 Тен Хагу скажут "досвидос"
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Ответ Dmitry Rozanov
На Стэмфорд Бридж откроют ещё одну раздевалку скоро
Боюсь уже скоро бараки строить придется.
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удачи Джейдону в Челси. при удасном стечении обстоятельств, 3-4 раза сыграет, в сезоне. примерно, как и в МЮ
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Отличная новость! Надеюсь лондонцы успеют прикупить до закрытия окна хотя бы ещё 18 игроков
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Ответ Cristiano Ronaldo
Он гораздо сильнее Мудриков, Мадуэк и прочих Чуквуэмек, вместе взятых. Будет в старте играть и усилит Челси.
Чем он сильнее то? Когда он в последний раз показывал эту силу игры, про которую уже несколько лет легенды ходят?
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Сэр, что это за очередь?
Это очередь в раздевалку Челси, сэр!
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Круговорот бревна в природе
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Мог бы немного подождать. Дней через 10 Тен Хагу скажут "досвидос"
Не похоже на нынешнее руководство. Они его продлили выразив своё доверие и сделали под него закупку. Если команда уж совсем не повалится, то доработает до конца сезона.
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Ответ DolJun
санчо потенциально бист. если удастся обменять его на стерлинга с доплатой от мю или арсенала - будет топ сделка. хотел чтобы он оказался в челси еще после боруссии, где он рассказывал как вырос глядя на игру легенд челси. но этот трансфер будет означать, что мудрику скорее всего укажут на дверь.
Он скорее бист в игре на плейстейшн.
Особенно в утренние часы после бессоной ночи :)
+1
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+1
Двигал бы лучше обратно в Дортмунд !!!
+1
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Ответ Travis Henderson
Как меня смешит это стадо под каждой веткой Челси,которое кричит про 46 игроков в клубе и "смешными" шуточками про 3 раздевалки.Один ляпнул,теперь все повторяют.Вы еще молодёжку посчитайте до кучи,будет игроков 70.В основном составе, работающим с Мареской,22-24 человека,вы хоть состав на сайте Челси откройте и посмотрите,нет,зачем,будем дальше повторять друг за другом одну и ту же чушь как попугаи
...два месяцу тут долбали про команду воротчиков.
А то, что сейчас осталось трое + воротчик Челси U-23, команды в АПЛ-2, половина игроков которой туда и вернулись после летних смотрин Марески... это как?
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Ответ Born is the King
Если не в обмен на Стерлинга, то это просто дичайший идиотизм Боули
Пока не похоже на то что да в обмен.
Но всё может быстро поменятся в последний день.
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Ответ Born is the King
Мадуэке? Уверен?
Ну, этот чел главный футбольный эксперт тут )
Если он сказал что сильнее, значит да сильнее :))
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