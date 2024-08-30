Санчо согласился на переход в «Челси». Лондонцы ведут переговоры с «МЮ»
Джейдон Санчо готов перейти в «Челси».
24-летний хавбек выразил готовность присоединиться к лондонскому клубу и дал согласие на переход.
На данный момент «Челси» и «Манчестер Юнайтед» ведут переговоры о трансфере футболиста.
Игроком также интересуется «Ювентус».
Англичанин ранее вернулся в «МЮ» из аренды в дортмундской «Боруссии». В Бундеслиге он провел 14 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
Это очередь в раздевалку Челси, сэр!
Особенно в утренние часы после бессоной ночи :)
А то, что сейчас осталось трое + воротчик Челси U-23, команды в АПЛ-2, половина игроков которой туда и вернулись после летних смотрин Марески... это как?
Но всё может быстро поменятся в последний день.
Если он сказал что сильнее, значит да сильнее :))