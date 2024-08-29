«Арсеналу» предложили Стерлинга и Комана. У Артеты хорошие отношения с вингером «Челси», Рахим заинтересован в переходе (The Independent)
«Арсенал» может подписать Рахима Стерлинга или Кингсли Комана.
Лондонскому клубу предложили услуги этих игроков. «Канониры» рассматривают возможность осуществления сделки, сообщает The Independent.
Отмечается, что вингер «Атлетика» Нико Уильямс, являвшийся основной целью «Арсенала» для укрепления атаки, хочет остаться в Испании. В связи с этим лондонцы рассматривают альтернативные варианты.
Любая сделка по Стерлингу потребует того, чтобы «Челси» продолжал выплачивать ему часть зарплаты. Сам футболист заинтересован в переходе в «Арсенал» – у него хорошие отношения с Микелем Артетой. Тренеру «канониров» нравится характер игрока, он убежден, что Рахим может оказать хорошее влияние на команду.
«Арсенал» хочет найти игрока на подмену Букайо Сака – клуб и тренер хотят снизить нагрузку на 22-летнего футболиста, учитывая напряженный календарь.
Ради перехода Стерлингу придется согласиться на снижение зарплаты – в «Челси» он зарабатывает 325 000 фунтов в неделю, «Арсенал» может предложить не более 150 000.
Интерес к 29-летнему англичанину также проявляет «Манчестер Юнайтед» – спортивный директор клуба Дэн Эшуорт является его давним поклонником.
Что касается вингера «Баварии» Комана, то его услуги предложили не только «Арсеналу», но и другим европейским клубам.
Стерлингу лишь 29, а такое ощущение что он Роналду вместе играл))
Сменщик Сака конечно нужен, но явно кто-то поинтереснее.