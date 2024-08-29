«Арсеналу» предложили Стерлинга и Комана. У Артеты хорошие отношения с вингером «Челси», Рахим заинтересован в переходе (The Independent)

«Арсенал» может подписать Рахима Стерлинга или Кингсли Комана.

Лондонскому клубу предложили услуги этих игроков. «Канониры» рассматривают возможность осуществления сделки, сообщает The Independent.

Отмечается, что вингер « » , являвшийся основной целью « » для укрепления атаки, хочет остаться в . В связи с этим лондонцы рассматривают альтернативные варианты.

Любая сделка по Стерлингу потребует того, чтобы «Челси» продолжал выплачивать ему часть зарплаты. Сам футболист заинтересован в переходе в «Арсенал» – у него хорошие отношения с . Тренеру «канониров» нравится характер игрока, он убежден, что Рахим может оказать хорошее влияние на команду.

«Арсенал» хочет найти игрока на подмену Букайо Сака – клуб и тренер хотят снизить нагрузку на 22-летнего футболиста, учитывая напряженный календарь.

Ради перехода Стерлингу придется согласиться на снижение зарплаты – в «Челси» он зарабатывает 325 000 фунтов в неделю, «Арсенал» может предложить не более 150 000.

Интерес к 29-летнему англичанину также проявляет «Манчестер Юнайтед» – спортивный директор клуба Дэн Эшуорт является его давним поклонником.

Что касается вингера «Баварии» Комана, то его услуги предложили не только «Арсеналу», но и другим европейским клубам.