«Арсеналу» предложили Стерлинга и Комана. У Артеты хорошие отношения с вингером «Челси», Рахим заинтересован в переходе (The Independent)

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«Арсенал» может подписать Рахима Стерлинга или Кингсли Комана.

Лондонскому клубу предложили услуги этих игроков. «Канониры» рассматривают возможность осуществления сделки, сообщает The Independent. 

Отмечается, что вингер «Атлетика» Нико Уильямс, являвшийся основной целью «Арсенала» для укрепления атаки, хочет остаться в Испании. В связи с этим лондонцы рассматривают альтернативные варианты. 

Любая сделка по Стерлингу потребует того, чтобы «Челси» продолжал выплачивать ему часть зарплаты. Сам футболист заинтересован в переходе в «Арсенал» – у него хорошие отношения с Микелем Артетой. Тренеру «канониров» нравится характер игрока, он убежден, что Рахим может оказать хорошее влияние на команду.

«Арсенал» хочет найти игрока на подмену Букайо Сака – клуб и тренер хотят снизить нагрузку на 22-летнего футболиста, учитывая напряженный календарь. 

Ради перехода Стерлингу придется согласиться на снижение зарплаты – в «Челси» он зарабатывает 325 000 фунтов в неделю, «Арсенал» может предложить не более 150 000.

Интерес к 29-летнему англичанину также проявляет «Манчестер Юнайтед» – спортивный директор клуба Дэн Эшуорт является его давним поклонником. 

Что касается вингера «Баварии» Комана, то его услуги предложили не только «Арсеналу», но и другим европейским клубам. 

18 комментариев
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Ответ кuraakula belov
Страйкер нужен, нафига ещё одни крайки
Страйкера нет, можем предложить Соню Блэйд
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+18
Ответ кuraakula belov
Страйкер нужен, нафига ещё одни крайки
Уже довольно давно понятно, что играть будем с Хаверцем и Жезусом, Хаверца не зря так долго встраивали в команду, под стандартного наконечника надо полностью перестраивать игру, на такое никто не пойдет, к тому же и Кай и Габи на жирных контрактах. А вот заменить Сака некем, Нельсон пока не тянет, а по прошлом сезону видели немало матчей, где Сака был выдохшийся
+14
0
+14
Ответ Потолковый Лампонюх
Если Стерлинг согласен выходить со скамейки, + Челси платит половину зарплаты, то вэлкам в аренду. Но Коман лучше.
Коман куда? в лазарет? у Стерлинга хоть физуха впорядке
+13
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+13
Ужас
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0
+6
Сбитые летчики…
Стерлингу лишь 29, а такое ощущение что он Роналду вместе играл))
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-1
+6
Ответ Потолковый Лампонюх
Если Стерлинг согласен выходить со скамейки, + Челси платит половину зарплаты, то вэлкам в аренду. Но Коман лучше.
Коман в Англии как бы путь Тиаго не повторил, с таким интенсивным футболом страшно за него)
+4
0
+4
Страйкер нужен, нафига ещё одни крайки
+4
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+3
Краёк реально необходим. Справа просто некому подменять после ухода Виейры. А случае травмы и некому играть просто. Вообще не понимаю, как копеечного по цене Кьезу упустили
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Ответ DolJun
ждем борьбу от арсенала и мю за стерлинга. надеюсь синие смогут выручить не меньше 40 лямов))
зря ждешь
+3
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+2
Как же Арсенал любит собирать барахло из Челси
+1
0
+1
Ответ Любезный Коссутий
надеюсь, Стерлинг останется в любимом клубе.
останется? он с детства за мю, если ты не знал. а санчо, к слову, рос восторгаясь легендами челси. тут пазл складывается
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Пошел по рукам… Без тренерского подхода Стерлинг ничего не будет показывать.
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Глупость какая-то... Если уж действительно искали вингера, тогда нужно было Кьезу быстрее Ливерпуля брать. Он и моложе, и дешевле (причём и в плане цены, и в плане зарплаты). На фиг эти "старики" с явным регрессом в игре??

Сменщик Сака конечно нужен, но явно кто-то поинтереснее.
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Ответ кuraakula belov
Страйкер нужен, нафига ещё одни крайки
Хаверц будет 9кой плюс пришел Марино который сыграет на позиции Джаки, а Хаверц в этот момент может опускаться ниже и давать пространство для рывков с флангов.
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Ответ Любезный Коссутий
зря ждешь
думаешь мю сразу предложат 60?
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