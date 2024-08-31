«Арсенал» и «Челси» договорились об аренде Стерлинга
Рахим Стерлинг близок к переходу в «Арсенал».
«Канониры» согласовали с «Челси» переход 29-летнего вингера на правах аренды, сообщает Мигель Дилэйни из The Independent.
Изначально журналист написал, что клубам осталось только подписать документы, но позднее перефразировал свой твит: «Окончательные детали проверяются, но есть общее согласие. Должно произойти что-то крайне серьезное, чтобы сделка не состоялась».
В прошлом сезоне Стерлинг забил 8 голов в 31 матче АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.