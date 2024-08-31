«Арсенал» и «Челси» договорились об аренде Стерлинга

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Рахим Стерлинг Футбол

Рахим Стерлинг близок к переходу в «Арсенал».

«Канониры» согласовали с «Челси» переход 29-летнего вингера на правах аренды, сообщает Мигель Дилэйни из The Independent.

Изначально журналист написал, что клубам осталось только подписать документы, но позднее перефразировал свой твит: «Окончательные детали проверяются, но есть общее согласие. Должно произойти что-то крайне серьезное, чтобы сделка не состоялась». 

В прошлом сезоне Стерлинг забил 8 голов в 31 матче АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

12 комментариев
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В Челси его лишили номера и оставили тренироваться дома, а Рахим теперь пойдет на повышение и будет бороться за чемпионство АПЛ! Шах и мат скейтеры!
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Ответ kokakoka
Сити, Челси, Арсенал. Потом Стерлинг в МЮ?
Он ещё и начинал в Ливерпуле.
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Ответ Burel
Для ротации нормально, если зарплату снизил
А он снизил, больше чем в 2 раза. В Челси получал 325к в неделю, в Арсенале будет 150
+6
-1
+5
Ответ Папа Футбола
В Челси его лишили номера и оставили тренироваться дома, а Рахим теперь пойдет на повышение и будет бороться за чемпионство АПЛ! Шах и мат скейтеры!
Скейтерам особенно обидно
+3
0
+3
Ответ S. A.
А он снизил, больше чем в 2 раза. В Челси получал 325к в неделю, в Арсенале будет 150
Значит есть мотивация играть и побеждать
+2
0
+2
Для ротации нормально, если зарплату снизил
+2
-1
+1
Сити, Челси, Арсенал. Потом Стерлинг в МЮ?
+1
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Не удивлюсь если такого Мартинелли на банку усадит
+1
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Зачем Арсеналу этот токсик? Будет теперь драться за пенку с Сака🤣
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Зачем Стерлинг Арсеналу? Если только под ротацию, или в надежде, что выйдет на свой уровень. Возможно, Артета что-то помнит по МСити.
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Ответ S. A.
А он снизил, больше чем в 2 раза. В Челси получал 325к в неделю, в Арсенале будет 150
Удивил так удивил)
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Ответ леннорыч-абрамович
Он ещё и начинал в Ливерпуле.
Точно) Можно комбо собрать
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