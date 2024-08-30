«Арсенал» обсудил с «Челси» аренду Стерлинга. Переговоров с вингером еще не было
«Арсенал» и «Челси» обсуждают трансфер Рахима Стерлинга.
Клубы провели переговоры о возможном переходе вингера в состав «канониров» на правах аренды, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Прямых контактов между «Арсеналом» и Стерлингом еще не было. Футболист открыт к переходу, но на данный момент неясно, будет ли сделка оформлена до закрытия трансферного окна.
В прошлом сезоне АПЛ Рахим провел 31 матч, забив 8 голов и отдав 8 результативных передач. Его статистика – здесь.
— Нет
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Какая же глупость:)
в Сити - 33 (18+15), и 20 голов забивал, и футболистом года признавался