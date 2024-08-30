«Арсенал» обсудил с «Челси» аренду Стерлинга. Переговоров с вингером еще не было

«Арсенал» и «Челси» обсуждают трансфер Рахима Стерлинга.

Клубы провели переговоры о возможном переходе вингера в состав «канониров» на правах аренды, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Прямых контактов между « » и еще не было. Футболист открыт к переходу, но на данный момент неясно, будет ли сделка оформлена до закрытия трансферного окна.

В прошлом сезоне АПЛ Рахим провел 31 матч, забив 8 голов и отдав 8 результативных передач. Его статистика – здесь.