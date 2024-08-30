«Арсенал» обсудил с «Челси» аренду Стерлинга. Переговоров с вингером еще не было

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Рахим Стерлинг Футбол

«Арсенал» и «Челси» обсуждают трансфер Рахима Стерлинга.

Клубы провели переговоры о возможном переходе вингера в состав «канониров» на правах аренды, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Прямых контактов между «Арсеналом» и Стерлингом еще не было. Футболист открыт к переходу, но на данный момент неясно, будет ли сделка оформлена до закрытия трансферного окна. 

В прошлом сезоне АПЛ Рахим провел 31 матч, забив 8 голов и отдав 8 результативных передач. Его статистика – здесь

26 комментариев
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Обсудили
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Закрывайте окно скорее
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С нормальным тренером и партнёрами станет боеспособным. Как обычно 😁
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Помню, как весь Челси на него играл, а он мазал, промахивался, не попадал из матча в матч. И в глазах игроков был такой трэш в сторону этого уголька )))
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Ответ Noken
Через два года будут пытаться сливать Санчо и Осимхена точно так же
Как минимум одного из них сольют уже через год(если возьмут в аренду без обязательного выкупа) а с другим как повезёт. Всё будет зависеть от нового тренера в следующем году)
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Учитывая его зарплату - брать можно буду только в бесплатную аренду, тем более что игроком старта он наверняка не будет(если не случится чудо)
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Комментарий удален пользователем
Через два года будут пытаться сливать Санчо и Осимхена точно так же
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У Стерлинга карьера по накатанной пошла конечно
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До чего у Арсенала короткая и некачественная скамейка в атаке, что я буду рад подписанию Стерлинга. Не образца сезонов 17/18 — 19/20, а нынешнего
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Вот это поворот. Но вряд-ли успеют.
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Ответ Дмитрий Мужанов
Учитывая его зарплату - брать можно буду только в бесплатную аренду, тем более что игроком старта он наверняка не будет(если не случится чудо)
как знать, слева Мартинелли что-то не особо пока
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Ответ udod
как знать, слева Мартинелли что-то не особо пока
Тросард неплохо смотрится, да и сам Стерлинг не впечатлял в прошлом сезоне. Мартинели был тогда лучше. Что будет в этом году посмотрим.
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Ответ N89
Комментарий удален пользователем
Норм так Жезус и Зина доигрывать решили в 25 лет
Какая же глупость:)
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Ответ N89
Комментарий удален пользователем
Стерлинг - это КПР. Причем тут Сити? Сити лишь этап в его карьере, как Ливерпуль и Челси. Хотя Ливерпуль стал первым его клубом АПЛ и сделал ему имя
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Ответ Den-is
Столько вариантов было, а в итоге Стерлинг)))) Эду, ну что за?
Будет одним из лучших в Арсенале
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Ответ #SharkTeam
там он играл с лузерами, а в Сити стал великим чемпионом. Артета хочет бустануть духовитость, собирая обладателей медалей АПЛ
В Ливерпуле Стерлинг со Старриджем был в огне. В Сити уже не тот был
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Ответ Den-is
В Ливерпуле Стерлинг со Старриджем был в огне. В Сити уже не тот был
посмотри его результативность за ливер и за Сити
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Ответ Den-is
В Ливерпуле Стерлинг со Старриджем был в огне. В Сити уже не тот был
чего? в Ливере лучший результат - 16 (9+7)
в Сити - 33 (18+15), и 20 голов забивал, и футболистом года признавался
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