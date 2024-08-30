«Арсенал» и Стерлинг согласовали условия контракта. Идут переговоры с «Челси»
Рахим Стерлинг готов перейти в «Арсенал».
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «канониры» согласовали с вингером условия контракта на тот случай, если удастся договориться о его трансфере с «Челси». 29-летний англичанин хочет присоединиться к вице-чемпионам.
Отмечается, что переговоры с «синими» идут, стороны занимаются поиском решения.
В прошлом сезоне Стерлинг забил 8 голов в 31 матче АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Поздравляю Арсенал с отличным приобретением шикарного игрока.
Жоржиньо плохой трансфер?) куда ему до ваших бездарей в центре поля
И как ловко ты забыл о трансфере Кая, который просто лучше каждого ноунейма негра
И никакущий трансфер для Арсенала. У тебя из доказательств, что это хороший трансфер будет только что-нибудь с буквой «х» в начале, так что даже не начинай.
2. Хочешь ловко вспомню Кая?
Кай Хаверц в Арсенале: 25 лет, 53 матча, 15 голов, 8 голевых, 0 трофеев, 75 миллионов евро - шикарный тупо-топ трансфер, гений, миллионер, плейбой.
Николас Джексон в Челси: 23 года, 47 матчей, 18 голов, 7 голевых, 0 трофеев, 35 миллионов евро - негр, неудачник, ноунейм, негр, косяпор, негр.
Я не вспомнил Кая ровно потому, что он ещё здесь. Так что я подожду.
3. Особенно лучше ноунейма негра по имени Коул Палмер, ага.
Уверен, что с такой памятью можно вспомнить значение слова «сарказм».
P.S Хотя может и полноценный трансфер, пишут Стерлинг согласен на понижение зп
Жоржиньо плохой трансфер?) куда ему до ваших бездарей в центре поля
И как ловко ты забыл о трансфере Кая, который просто лучше каждого ноунейма негра