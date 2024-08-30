«Арсенал» и Стерлинг согласовали условия контракта. Идут переговоры с «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Рахим Стерлинг Фабрицио Романо Футбол

Рахим Стерлинг готов перейти в «Арсенал».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «канониры» согласовали с вингером условия контракта на тот случай, если удастся договориться о его трансфере с «Челси». 29-летний англичанин хочет присоединиться к вице-чемпионам.

Отмечается, что переговоры с «синими» идут, стороны занимаются поиском решения.

В прошлом сезоне Стерлинг забил 8 голов в 31 матче АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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43 комментария
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Для них это всегда прекрасно работает - Галлас, Лассана, Бенаюн, Чех, Луиз, Виллиан, Жоржиньо.

Поздравляю Арсенал с отличным приобретением шикарного игрока.
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Сомнительное усиление. Свой пик он уже прошел, да и куда его ставить?
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Для них это всегда прекрасно работает - Галлас, Лассана, Бенаюн, Чех, Луиз, Виллиан, Жоржиньо. Поздравляю Арсенал с отличным приобретением шикарного игрока.
Не сказал бы что Луиз и Жоржиньо прекрасно сработали в арсенале
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Для них это всегда прекрасно работает - Галлас, Лассана, Бенаюн, Чех, Луиз, Виллиан, Жоржиньо. Поздравляю Арсенал с отличным приобретением шикарного игрока.
Для них:)
Жоржиньо плохой трансфер?) куда ему до ваших бездарей в центре поля
И как ловко ты забыл о трансфере Кая, который просто лучше каждого ноунейма негра
+9
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Стерлинг может играть левого вингера, центрального нападающего, правого вингера. Адаптирован к АПЛ. Хорошо знает Артету по совместной работе в «Сити». Шикарное усиление для «Арсенала»
+12
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+6
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Для них это всегда прекрасно работает - Галлас, Лассана, Бенаюн, Чех, Луиз, Виллиан, Жоржиньо. Поздравляю Арсенал с отличным приобретением шикарного игрока.
Лассана? 7 матчей за Арсенал? Серьезно?) Виллиан и Луиз приехал с ярмарки, пользы было около нуля. Бенаюн затыкал дырки в период Шамахов и Жервиньо. Чех и Галлас, единственные топы здесь, и Жоржиньо второе дыхание нашел, и то не так уж стабильно, по сравнению с первыми сезонами в челси
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Крайне выгодная сделка для арсенала и стерглинга. Артета получает в свое распоряжение игрока, знакомого с его системой. Стерлинг мало того, что сохранит свою зарплату, так еще и получит регулярную игровую практику в клубе претендующим на все трофеи.
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Ответ Comicsfan323
Для них:) Жоржиньо плохой трансфер?) куда ему до ваших бездарей в центре поля И как ловко ты забыл о трансфере Кая, который просто лучше каждого ноунейма негра
1. Жоржиньо великолепный игрок.
И никакущий трансфер для Арсенала. У тебя из доказательств, что это хороший трансфер будет только что-нибудь с буквой «х» в начале, так что даже не начинай.

2. Хочешь ловко вспомню Кая?
Кай Хаверц в Арсенале: 25 лет, 53 матча, 15 голов, 8 голевых, 0 трофеев, 75 миллионов евро - шикарный тупо-топ трансфер, гений, миллионер, плейбой.

Николас Джексон в Челси: 23 года, 47 матчей, 18 голов, 7 голевых, 0 трофеев, 35 миллионов евро - негр, неудачник, ноунейм, негр, косяпор, негр.

Я не вспомнил Кая ровно потому, что он ещё здесь. Так что я подожду.

3. Особенно лучше ноунейма негра по имени Коул Палмер, ага.
+4
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+3
Ответ Gunner_14
Стерлинг может играть левого вингера, центрального нападающего, правого вингера. Адаптирован к АПЛ. Хорошо знает Артету по совместной работе в «Сити». Шикарное усиление для «Арсенала»
Его пик уже прошел
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Ответ Любезный Коссутий
и нигде лидером не становился, в отличие от..
и 1 финал ЛЧ на двоих.
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Ответ Adamdfdgds
Крайне выгодная сделка для арсенала и стерглинга. Артета получает в свое распоряжение игрока, знакомого с его системой. Стерлинг мало того, что сохранит свою зарплату, так еще и получит регулярную игровую практику в клубе претендующим на все трофеи.
У него зп 300+. Арсенал будет ему такую платить ?
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Ответ pashko
Лассана? 7 матчей за Арсенал? Серьезно?) Виллиан и Луиз приехал с ярмарки, пользы было около нуля. Бенаюн затыкал дырки в период Шамахов и Жервиньо. Чех и Галлас, единственные топы здесь, и Жоржиньо второе дыхание нашел, и то не так уж стабильно, по сравнению с первыми сезонами в челси
Это здорово, что у тебя хорошая память.

Уверен, что с такой памятью можно вспомнить значение слова «сарказм».
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Каким бы капризным и неприятным лично мне не казалсяСтерлинг, при должном отношении и поддержке тренера вполне может быть полезен, особенно для глубины состава.
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для ротации вполне, если зарплата умеренная
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Стерлинг, как Ибрагимович, ходит по всем конкурирующим клубам лиги.
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15-20 можно за него предложить
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Ответ Lavinka
У него зп 300+. Арсенал будет ему такую платить ?
Там аренда

P.S Хотя может и полноценный трансфер, пишут Стерлинг согласен на понижение зп
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Ответ Lavinka
У него зп 300+. Арсенал будет ему такую платить ?
Ну логично, если впрягается в сделку, то может позволить, нет?...
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Для них это всегда прекрасно работает - Галлас, Лассана, Бенаюн, Чех, Луиз, Виллиан, Жоржиньо. Поздравляю Арсенал с отличным приобретением шикарного игрока.
Для них:)
Жоржиньо плохой трансфер?) куда ему до ваших бездарей в центре поля
И как ловко ты забыл о трансфере Кая, который просто лучше каждого ноунейма негра
0
0
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Ответ Гномович!
Стерлинг, как Ибрагимович, ходит по всем конкурирующим клубам лиги.
и нигде лидером не становился, в отличие от..
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Отлично! Ждем подписания Стерлинга 👍
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Ответ Lavinka
Пронесло МЮ !
100%
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Ответ nxvgsh4mfr
Не сказал бы что Луиз и Жоржиньо прекрасно сработали в арсенале
Кхм-кхм…
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Ответ mountain_road
Сомнительное усиление. Свой пик он уже прошел, да и куда его ставить?
Ну а зачем сразу ставить?) сезон длинный, если есть деньги, это уж куда круче ноунеймов
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Ответ mountain_road
Сомнительное усиление. Свой пик он уже прошел, да и куда его ставить?
Сака тоже не железный, тем более с этого года в еврокубке больше матчей + возможно в этом сезоне Артета решился не слиться на ранних стадиях в КА и КАЛ
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Ливерпуль, Сити, Челси и Арсенал. Остались МЮ и ТТХ и всю колоду соберет
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Все серьезные, никто не шутит про лицо Стерлинга....
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стерлинг уже стух, лавка и игры кубки лиги максимум
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Так-то солидно, за карьеру почти во всех Английских топах поиграет, кроме МЮ
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