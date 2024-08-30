«Арсенал» и Стерлинг согласовали условия контракта. Идут переговоры с «Челси»

Рахим Стерлинг готов перейти в «Арсенал».

По сведениям инсайдера , «канониры» согласовали с вингером условия контракта на тот случай, если удастся договориться о его трансфере с « ». 29-летний англичанин хочет присоединиться к вице-чемпионам.

Отмечается, что переговоры с «синими» идут, стороны занимаются поиском решения.

В прошлом сезоне забил 8 голов в 31 матче . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.