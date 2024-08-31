«Эвертон» арендовал Брою у «Челси» с опцией выкупа
Армандо Броя перешел из «Челси» в «Эвертон».
«Ириски» арендовали нападающего на сезон-2024/25. В соглашении между клубами оговорена опция, дающая «Эвертону» возможность оформить полноценный трансфер игрока сборной Албании летом следующего года.
Сейчас форвард не может играть вследствие травмы ноги. Медицинский штаб «Эвертона» займется работой над восстановлением футболиста.
В прошлом сезоне Броя выступал в Премьер-лиге за «Челси» и «Фулхэм», в общей сложности форвард провел 21 матч в чемпионате, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Подробную статистику нападающего, которому в сентябре исполнится 23 года, можно посмотреть здесь.
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