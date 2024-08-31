«Эвертон» арендовал Брою у «Челси» с опцией выкупа

Армандо Броя перешел из «Челси» в «Эвертон».

«Ириски» арендовали нападающего на сезон-2024/25. В соглашении между клубами оговорена опция, дающая «Эвертону» возможность оформить полноценный трансфер игрока сборной Албании летом следующего года.

Сейчас форвард не может играть вследствие травмы ноги. Медицинский штаб « » займется работой над восстановлением футболиста.

В прошлом сезоне выступал в Премьер-лиге за « » и «Фулхэм», в общей сложности форвард провел 21 матч в чемпионате, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Подробную статистику нападающего, которому в сентябре исполнится 23 года, можно посмотреть здесь.

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