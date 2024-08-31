«Эвертон» арендовал Брою у «Челси» с опцией выкупа

Теги Челси Эвертон премьер-лига Англия травмы трансферы Армандо Броя Футбол

Армандо Броя перешел из «Челси» в «Эвертон».

«Ириски» арендовали нападающего на сезон-2024/25. В соглашении между клубами оговорена опция, дающая «Эвертону» возможность оформить полноценный трансфер игрока сборной Албании летом следующего года.

Сейчас форвард не может играть вследствие травмы ноги. Медицинский штаб «Эвертона» займется работой над восстановлением футболиста.

В прошлом сезоне Броя выступал в Премьер-лиге за «Челси» и «Фулхэм», в общей сложности форвард провел 21 матч в чемпионате, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Подробную статистику нападающего, которому в сентябре исполнится 23 года, можно посмотреть здесь.

«МЮ» купил Угарте, «Арсенал» арендовал Стерлинга. Онлайн трансферного дедлайна

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Легко представляю, как он забивает 20+, и дубль Челси, не празднуя голы, разумеется :D
+2
0
+2
В этом году всё-таки вылетят в шип, похоже
0
0
0
Ответ Shitnick
Легко представляю, как он забивает 20+, и дубль Челси, не празднуя голы, разумеется :D
у вас богатая фантазия
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий