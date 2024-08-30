«Челси» сделал официальное предложение «МЮ» по аренде Санчо – больше, чем «Ювентус». Вингер готов перейти

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Джейдон Санчо Фабрицио Романо Футбол

«Челси» намерен подписать Джейдона Санчо.

Лондонцы направили «МЮ» официальное предложение по английскому вингеру, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Условия аренды схожи с теми, что ранее предлагал «Ювентус», но общая сумма выше.

Санчо заинтересован в переходе в «Челси», но решение остается за «МЮ».

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31 комментарий
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Наверное, логику трансферов Челси не понимают уже даже сами фанаты Челси. Справа только разыгрался Мадуэке, еще это удобная позиция для Палмера, но они еще зачем-то хотят Санчо с огромной зарплатой даже по аренды, там 50% будет выше большинства контрактов в команде. При этом пытаются избавиться от Стерлинга по той же причине. И так уже "усилили" атаку Гиу и Феликсом, остановитесь.
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Ответ Cearvm
Наверное, логику трансферов Челси не понимают уже даже сами фанаты Челси. Справа только разыгрался Мадуэке, еще это удобная позиция для Палмера, но они еще зачем-то хотят Санчо с огромной зарплатой даже по аренды, там 50% будет выше большинства контрактов в команде. При этом пытаются избавиться от Стерлинга по той же причине. И так уже "усилили" атаку Гиу и Феликсом, остановитесь.
Всё очень просто на самом деле. Санчо предпочитает играть на левом фланге. В Боруссии он играл большую часть времени там. Это в МЮ по какой-то причине решили, что он будет хорошим усилением для правого фланга
+16
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100 млн + Палмер. Что там думать?
+19
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Как можно быть заинтересованным в переходе в нынешний Челси будучи на большом окладе в МЮ и после примирения с тренером? Зачем это Челси?
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Ответ rain23
Как можно быть заинтересованным в переходе в нынешний Челси будучи на большом окладе в МЮ и после примирения с тренером? Зачем это Челси?
Похоже, Санчо снова поругался с тренером после "блестящего" пенальти в Суперкубке, уже два матча пропустил)
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+3
Ответ S1rAlex
100 млн + Палмер. Что там думать?
Челси берет игроками, а не деньгами)
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Ну и нехай. У Юве фланги и так укомплектованы.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Всё очень просто на самом деле. Санчо предпочитает играть на левом фланге. В Боруссии он играл большую часть времени там. Это в МЮ по какой-то причине решили, что он будет хорошим усилением для правого фланга
Потому что на левом Рэш играл/играет.
Но Сульшер верил, что Санчо так обрадуется кооперации с норвежцем, что с удовольствием сыграет справа :)
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
МЮ хочет усилить прямого конкурента ? ......
Скорее ослабить :)
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Ответ Cearvm
Похоже, Санчо снова поругался с тренером после "блестящего" пенальти в Суперкубке, уже два матча пропустил)
Пропустил эти матчи, потому что его готовят на продажу, вдруг травму схватит.
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Если они спихнут Стерлинга - хорошо, можно попробовать. Если ещё и Мудрика сдадут в аренду - вообще замечательно. Санчо не выглядел плохо в Боруссии, а по МЮ вообще судить не возьмусь. Шилдс его знает, Мареска его знает. Это может быть успешным трансфером.
Речь об аренде а не трансфере
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Комментарий удален пользователем
Ответ Алексей Гусев
за что ты так об МЮ?
🤡
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Ответ Трент Резнор
Комментарий удален пользователем
Я и не сомневался) здаров.
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Ответ Алексей Гусев
за что ты так об МЮ?
Комментарий удален пользователем
Ответ Трент Резнор
Комментарий удален пользователем
за что ты так об МЮ?
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Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
МЮ хочет усилить прямого конкурента ? ......
Хаха, усилить)) у него зарплата выше чем у Гризмана, а играть не хочет. Этот приставочник развратит все Челси))
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Ответ Трент Резнор
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Ответ Cearvm
Наверное, логику трансферов Челси не понимают уже даже сами фанаты Челси. Справа только разыгрался Мадуэке, еще это удобная позиция для Палмера, но они еще зачем-то хотят Санчо с огромной зарплатой даже по аренды, там 50% будет выше большинства контрактов в команде. При этом пытаются избавиться от Стерлинга по той же причине. И так уже "усилили" атаку Гиу и Феликсом, остановитесь.
Наоборот, он у шмелей играл слева. Слева как раз политпроект лажает, вот вместо него.
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Ответ DavidRobertJosephBeckham
Пропустил эти матчи, потому что его готовят на продажу, вдруг травму схватит.
Но при это ТХ почему то рискнул Мактомом, когда выпустил его на замену.
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МЮ, нужно его отдавать,потом будет поздно.Одним тяжеловозов,будет меньше. Ничего личного
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В аренду на 8 лет?
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А что, будут Нету и Санчо, в принципе два игрока на позицию всяко нужны. А Мудрика отправить в аренду в Бундес, его там научат в футбол играть, а не просто бегать туда сюда.
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❗️Апдейт от Орнштейна. «Челси» предложил аренду с обязательным выкупом, клубы обсуждают сумму.
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Очевидно, что Стерлинг больше не будет играть, равно как и то, что Мудрик не тянет основу. На левом фланге нужен стабильный игрок. Санчо для этой роли подходит. Потянет или нет, мы можем только гадать. Кто думал, что Азар и Маунт провалятся, перейдя в другие клубы? И таких примеров немало, как и примеров наоборот. Игроки, которые железно заиграют в любом клубе-штучный товар, и стоят они уже далеко за сто лямов.
Лично я хотел Санчо в Челси несколько лет назад, когда он считался восходящим футбольным талантом. За прошедшее время определились его изъяны, которые и вызывают сомнение у наших болельщиков.
Резюмирую! Это не самый худший трансфер при Боули и Ко)
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В Аренду можно попробовать, вдруг заиграет...)
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Ну тут выбор без выбора. любой клуб Более предпочтительный чем ю-ус
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Так вы же купили Педро Нето. Есть и Мудрик для количества, хоть он и не совсем футболист. Куда ещё одного? Брать Санчо только чтоб слить Стерлинга или у менеджеров Челси какой-то гениальный план, который никто не понимает 😄
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Санчо если уйдёт в Челси, то угробит карьеру. Уж лучше Ювентус.
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