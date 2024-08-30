«Челси» сделал официальное предложение «МЮ» по аренде Санчо – больше, чем «Ювентус». Вингер готов перейти

«Челси» намерен подписать Джейдона Санчо.

Лондонцы направили « » официальное предложение по английскому вингеру, об этом сообщает инсайдер .

Условия аренды схожи с теми, что ранее предлагал « », но общая сумма выше.

заинтересован в переходе в « », но решение остается за «МЮ».