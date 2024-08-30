«Челси» сделал официальное предложение «МЮ» по аренде Санчо – больше, чем «Ювентус». Вингер готов перейти
«Челси» намерен подписать Джейдона Санчо.
Лондонцы направили «МЮ» официальное предложение по английскому вингеру, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Условия аренды схожи с теми, что ранее предлагал «Ювентус», но общая сумма выше.
Санчо заинтересован в переходе в «Челси», но решение остается за «МЮ».
Но Сульшер верил, что Санчо так обрадуется кооперации с норвежцем, что с удовольствием сыграет справа :)
Лично я хотел Санчо в Челси несколько лет назад, когда он считался восходящим футбольным талантом. За прошедшее время определились его изъяны, которые и вызывают сомнение у наших болельщиков.
Резюмирую! Это не самый худший трансфер при Боули и Ко)