Губерниев о Соболеве в «Зените»: «Должны быть железные яйца, чтобы парировать все внешние удары. Будет обструкция со стороны московских болельщиков и очень серьезный прессинг»

Дмитрий Губерниев отреагировал на переход Александра Соболева в «Зенит».

Сегодня петербургский клуб официально сообщил о переходе 27-летнего нападающего из « ».

« пройдет через то, что было у . Естественно, будет обструкция со стороны московских болельщиков и очень серьезный прессинг.

Если он с этим справится и влюбит в себя болельщиков всей страны, то ему будет сопутствовать удача. У него должны быть по-настоящему железные яйца, чтобы парировать все внешние удары.

Сейчас «Зенит» немного в зоне турбулентности. Соболев поможет и себе, и команде. Я с радостью буду ждать появления Соболева на поле. Если он покажет незаменимость для « », то и болельщики подтянутся.

Что касается его поведения, сейчас у Александра чистый лист. Он сам пишет эту картину», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

Соболев – болельщикам «Зенита»: «Понимаю, что у большинства из вас ко мне негатив. Не прошу поддержать – прошу дать шансик. Постараюсь стать своим»