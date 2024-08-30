Губерниев о Соболеве в «Зените»: «Должны быть железные яйца, чтобы парировать все внешние удары. Будет обструкция со стороны московских болельщиков и очень серьезный прессинг»
Дмитрий Губерниев отреагировал на переход Александра Соболева в «Зенит».
Сегодня петербургский клуб официально сообщил о переходе 27-летнего нападающего из «Спартака».
«Соболев пройдет через то, что было у Владимира Быстрова. Естественно, будет обструкция со стороны московских болельщиков и очень серьезный прессинг.
Если он с этим справится и влюбит в себя болельщиков всей страны, то ему будет сопутствовать удача. У него должны быть по-настоящему железные яйца, чтобы парировать все внешние удары.
Сейчас «Зенит» немного в зоне турбулентности. Соболев поможет и себе, и команде. Я с радостью буду ждать появления Соболева на поле. Если он покажет незаменимость для «Зенита», то и болельщики подтянутся.
Что касается его поведения, сейчас у Александра чистый лист. Он сам пишет эту картину», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».
Соболев – болельщикам «Зенита»: «Понимаю, что у большинства из вас ко мне негатив. Не прошу поддержать – прошу дать шансик. Постараюсь стать своим»
Бгг....
Даже если он начнет хорошо играть в зените с чего его должны вдруг полюбить болельщики ВСЕЙ страны у нас вся страна в питере заканчивается?
#юба вот забивал и то ему даже свои с трибун кричали.