Губерниев о Соболеве в «Зените»: «Должны быть железные яйца, чтобы парировать все внешние удары. Будет обструкция со стороны московских болельщиков и очень серьезный прессинг»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия болельщики Дмитрий Губерниев Александр Соболев брань Футбол

Дмитрий Губерниев отреагировал на переход Александра Соболева в «Зенит».

Сегодня петербургский клуб официально сообщил о переходе 27-летнего нападающего из «Спартака».

«Соболев пройдет через то, что было у Владимира Быстрова. Естественно, будет обструкция со стороны московских болельщиков и очень серьезный прессинг.

Если он с этим справится и влюбит в себя болельщиков всей страны, то ему будет сопутствовать удача. У него должны быть по-настоящему железные яйца, чтобы парировать все внешние удары.

Сейчас «Зенит» немного в зоне турбулентности. Соболев поможет и себе, и команде. Я с радостью буду ждать появления Соболева на поле. Если он покажет незаменимость для «Зенита», то и болельщики подтянутся.

Что касается его поведения, сейчас у Александра чистый лист. Он сам пишет эту картину», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

Соболев – болельщикам «Зенита»: «Понимаю, что у большинства из вас ко мне негатив. Не прошу поддержать – прошу дать шансик. Постараюсь стать своим»

 

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20 комментариев
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Понял, что я не настолько не люблю зенит, чтобы пожелать им это чудо. Искренне сочувствую адекватным зенитовским болелам, коих много
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Майонез о яйцах. Символично🎅🏿
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Чивоуштам.

Бгг....
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Ответ shin93
Понял, что я не настолько не люблю зенит, чтобы пожелать им это чудо. Искренне сочувствую адекватным зенитовским болелам, коих много
Спасибо.
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Губер не понимает, что болельщики Спартака, сами с радостью восприняли эту новость
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Да причем тут яйца? 🤨 Банальная жадность и отсутствие преданности🤷 Если там и есть «яйца», то протухли давно.
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"...сейчас у Александра чистый лист. Он сам пишет эту картину" - сказал Губерниев и с всхлипом сглотнул большую ложку майонеза.
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Достаточно пустой головы)
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Можно быть просто тупым
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У Александра чистый лист в новой команде, это как у Промеса, в России он же не совершал правонарушений. Вы чего к нему прикопались?!
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Московских??? Ха
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Думаю ему глубоко плевать на обструкции. При зарплате 2 млн евро или сколько там.
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Зениту он не нужен, а ослабить конкурента - святое дело!
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У г..на Губерниева овальные образования, находящиеся в нижней области его тулова, видимо соотвествуют содержимому господина Страшилы из сказки "Волшебник Изумрудного города", но, возможно, оно и ближе к диарее
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Майонезный начал сглаживать, трясется за место на газпромтв.
Даже если он начнет хорошо играть в зените с чего его должны вдруг полюбить болельщики ВСЕЙ страны у нас вся страна в питере заканчивается?
#юба вот забивал и то ему даже свои с трибун кричали.
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Выложите уже, что он там про драку в Кубке наплел - «Промес провокатор, наказывать Спартак надо было куда сильнее.». вот после этого кроме желания плюнуть ему в лицо больше ничего не осталось.
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А этого ещё не посадили
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Ответ shin93
Понял, что я не настолько не люблю зенит, чтобы пожелать им это чудо. Искренне сочувствую адекватным зенитовским болелам, коих много
Спасибо. Понял, что нужно на матче Спартак - Зенит заряжать Соболев - Гондоу. Всеми секторами стадиона.
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