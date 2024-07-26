Чистяков о Соболеве в «Зените»: «У болельщиков будет отвращение, наверное. В драке он некрасиво поступил, есть осадок. Но время покажет»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Дмитрий Чистяков Вильмар Барриос Александр Соболев Футбол

Дмитрий Чистяков рассказал, как в «Зените» примут Александра Соболева.

В ноябре 2022 года Соболев поучаствовал в массовой драке между игроками «Зенита» и «Спартака» в Фонбет Кубке России. Александр, на тот момент уже замененный, бил руками Вильмара Барриоса.

– Были моменты, когда Соболев нехорошо Барриоса ударил, исподтишка. Приходит такой чувак, у вас с ним был конфликт. Как ты будешь с ним общаться?

– Время покажет. У меня есть друг. Когда мы с ним познакомились, у меня такое отвращение было к этому человеку, я думал – не мой человек. А сейчас мы дружим. Поэтому загадывать что-то не вижу смысла.

Наверное, у болельщиков будет отвращение. Некрасиво он поступил [в драке с игроками «Зенита»]. Есть какой-то осадок. Но, повторюсь, время покажет, – сказал защитник «Зенита» в выпуске ютуб-канала «СБГ Шоу».

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54 комментария
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Соболев - мерзкий тип и этим все сказано.
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Очень надеюсь, что Соболева в Зените все-таки не будет.
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Соболь дрался, чтоб получить респект типа защищает честь Спартака в драке.
В итоге будет извиняться перед Барриосом по приезду в Зенит.
Хотя надеюсь что этого не состоиться, и дельфина кинут все.
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Если этот переход состоится, то все стороны будут проигравшими: Спартак потеряет потенциально одного из лучших паспортистов РПЛ, Зенит получит игрока с не самым приятным характером, а Соболев будет получать негатив на каждом стадионе, в т.ч. от фанатов Зенита.
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Не некрасиво, а как крыса. Со спины напал и начал бить.
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Ответ Павел Ермаков
Комментарий скрыт
Скорее отхватит и под лавку его загонят. Тогда и станет шелковым.
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Ответ Rundatgame
Уже за одно только выбегание со скамейки с целью подраться Дельфину и Селихову должны были больше накинуть, чем остальным. Но таков знаменитый зенитовский админресурс, своеобразный.
а про Малкома чего молчим или это другое ?
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Ответ 4p5cf5yqyw
Очень надеюсь, что Соболева в Зените все-таки не будет.
уникальный игрок, все надеются, что он у них не будет
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Уже за одно только выбегание со скамейки с целью подраться Дельфину и Селихову должны были больше накинуть, чем остальным. Но таков знаменитый зенитовский админресурс, своеобразный.
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Сколько эта санта-барбара с его приходом в Зенит будет продолжаться ? Он здесь как пятое колесо в телеге и на фиг не нужен, как со спортивной стороны так и с этической.
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Отталкивающий своей внешностью и характером игрок. И хейтеров у него будет не меньше, чем у Дзюбы в своё время.
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Лучше и не скажешь
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Ответ укротитель троллей
а про Малкома чего молчим или это другое ?
Окей, не другое, хотя подзатыльник от Малкома Промесу и был нанесен уже под конец заварушки и не стал ключевым эпизодом. Кстати, насчёт Промеса - нормально, что у него 0 матчей дисквы?
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На что только не пойдешь ради денег)
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Ответ 2vdhrvmmzf
Дзюба ваш тоже негатив получал поначалу, потом стал любимцем питерской публики, тоже самое будет))
Дзюба вообще рядом не стоит с этим персонажем. Дзюба в первую очередь был классный футболист. А, тут кривой дельфин какой-то некрасивый. И тогда, когда Дзюба переходил у него косяки были только - длинный язык и недоказанное обвинение в краже кошелька такого же штриха Быстрова. Это потом, Артём дополнил свой образ не только голевыми свершениями, но и костюмом дедпула, мастурбацией и неуважением к тренеру, который так долго его терпел.
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Ответ Rundatgame
Окей, не другое, хотя подзатыльник от Малкома Промесу и был нанесен уже под конец заварушки и не стал ключевым эпизодом. Кстати, насчёт Промеса - нормально, что у него 0 матчей дисквы?
Норм) несколько лет впаяют, за наркоту и поножовщину, тогда и простим)
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Если возвращаться к этой потасовке, то там роль Соболева была не так уж велика. Три момента повлияли на некрасивое завершение основного времени - фол Барриоса, игровой но грубоватый, хамское поведение Промеса когда хватал Барриоса за горло, и главное неумение судьи погасить инцидент.
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Ответ Алексей Магоев
Мало Саня вломил зенитовским копытным.
так копытные же у нас спартак цска и краснодар... других нет!
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Ответ Игорь М.
Если этот переход состоится, то все стороны будут проигравшими: Спартак потеряет потенциально одного из лучших паспортистов РПЛ, Зенит получит игрока с не самым приятным характером, а Соболев будет получать негатив на каждом стадионе, в т.ч. от фанатов Зенита.
На кой Зениту делать огромное одолжение Спартаку, да ещё и платить за не самый хороший и очень токсичный актив - огромный вопрос)
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Ответ dreamstep
Соболь дрался, чтоб получить респект типа защищает честь Спартака в драке. В итоге будет извиняться перед Барриосом по приезду в Зенит. Хотя надеюсь что этого не состоиться, и дельфина кинут все.
Набить морду кому то из зенита всегда приятно . Команда договорняк
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Эти? Эти примут всё. Для них и Манька Фернандес не подлец,и на Дзюбу дзюбили,и все принципы похерили..
Какие принципы могут быть у адептов франшизы? Федунизмом заразились? Последователи Петтая, кабинетных технологий и Еремы первыми вещают о "принципах".
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Эх, а был сезон, что я прям кайфовал от его игры и самоотдачи, казалось - метит в легенды) но, увы…(
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вообще не о том...играть он не умеет.
Найдите на Кипре местечко, это мина замедленного действия.
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Да, согласен, сначала будет отвращение, а потом тошнота.
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Ответ Glukinho
уникальный игрок, все надеются, что он у них не будет
Реально, общались с друзьями спартачами, почти все хотят чтобы он свалил. Причём как по мне вообще неважно куда
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Ответ Artem Voloshin
Соболев - мерзкий тип и этим все сказано.
Зенит умеет из строптивых и непослушных наемников сколотить крутую банду. Как говорится, ничего личного, нам заплатили (с).
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ох, смотрите там в шнурках не запутайтесь)
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Ответ dreamstep
Соболь дрался, чтоб получить респект типа защищает честь Спартака в драке. В итоге будет извиняться перед Барриосом по приезду в Зенит. Хотя надеюсь что этого не состоиться, и дельфина кинут все.
Барриос не производит впечатление человека прощающего подобные выходки, школа жизни у него была пожёстче чем у "дельфина".
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Только в пензенский Зенит теперь дорога
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Ответ Игорь М.
Если этот переход состоится, то все стороны будут проигравшими: Спартак потеряет потенциально одного из лучших паспортистов РПЛ, Зенит получит игрока с не самым приятным характером, а Соболев будет получать негатив на каждом стадионе, в т.ч. от фанатов Зенита.
Год будет жилы рвать и доказывать болелам что достоин играть в Зените! Так было с Быстровым и другими.
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