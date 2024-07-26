Чистяков о Соболеве в «Зените»: «У болельщиков будет отвращение, наверное. В драке он некрасиво поступил, есть осадок. Но время покажет»

Дмитрий Чистяков рассказал, как в «Зените» примут Александра Соболева.

В ноябре 2022 года Соболев поучаствовал в массовой драке между игроками «Зенита» и « » в Фонбет Кубке России. Александр, на тот момент уже замененный, бил руками Вильмара Барриоса.

– Были моменты, когда Соболев нехорошо Барриоса ударил, исподтишка. Приходит такой чувак, у вас с ним был конфликт. Как ты будешь с ним общаться?

– Время покажет. У меня есть друг. Когда мы с ним познакомились, у меня такое отвращение было к этому человеку, я думал – не мой человек. А сейчас мы дружим. Поэтому загадывать что-то не вижу смысла.

Наверное, у болельщиков будет отвращение. Некрасиво он поступил [в драке с игроками «Зенита»]. Есть какой-то осадок. Но, повторюсь, время покажет, – сказал защитник « » в выпуске ютуб-канала «СБГ Шоу».

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