Быстров о Соболеве и «Зените»: «Наши переходы нельзя сравнивать. Разница в том, что Александр не был лидером «Спартака»
Владимир Быстров не стал сравнивать переход Соболева в «Зенит» со своим.
Нападающий «Спартака» Александр Соболев близок к переходу в петербургский клуб. Быстров, воспитанник «Зенита», в ходе карьеры перешел из «Зенита» в «Спартак», а затем вернулся к сине-бело-голубым.
«Давайте подождем официального заявления о переходе Соболева в «Зенит» и суммы трансфера – это очень важно в данной ситуации.
У меня была совершенно другая ситуация. Разница в том, что Соболев не был лидером «Спартака» – вот и все.
Наши переходы нельзя сравнивать – каждый трансфер индивидуален», – сказал Владимир Быстров.
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Быстров нигде не был лидером. Игрок-функция. Бегунок по бровке.
Соболев: ?!
Быстров: Всë, пока.
И да, от Быстрова пользы на поле было гораздо больше, чем от Соболева.
Да что говорить, в том сезоне даже Квинси Обуйся Убейся был похож на футболиста
Именно его потеря во многом повлияла на упущенные золотые медали.
Володька реально в то время был крут.