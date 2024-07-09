Быстров о Соболеве и «Зените»: «Наши переходы нельзя сравнивать. Разница в том, что Александр не был лидером «Спартака»

Владимир Быстров не стал сравнивать переход Соболева в «Зенит» со своим.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев близок к переходу в петербургский клуб. Быстров, воспитанник «Зенита», в ходе карьеры перешел из «Зенита» в «Спартак», а затем вернулся к сине-бело-голубым.

«Давайте подождем официального заявления о переходе в «Зенит» и суммы трансфера – это очень важно в данной ситуации.

У меня была совершенно другая ситуация. Разница в том, что Соболев не был лидером « » – вот и все.

Наши переходы нельзя сравнивать – каждый трансфер индивидуален», – сказал .

Смотрите фильм «Давка-82» – документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках.