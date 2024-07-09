Быстров о Соболеве и «Зените»: «Наши переходы нельзя сравнивать. Разница в том, что Александр не был лидером «Спартака»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Владимир Быстров не стал сравнивать переход Соболева в «Зенит» со своим.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев близок к переходу в петербургский клуб. Быстров, воспитанник «Зенита», в ходе карьеры перешел из «Зенита» в «Спартак», а затем вернулся к сине-бело-голубым.

«Давайте подождем официального заявления о переходе Соболева в «Зенит» и суммы трансфера – это очень важно в данной ситуации.

У меня была совершенно другая ситуация. Разница в том, что Соболев не был лидером «Спартака» – вот и все.

Наши переходы нельзя сравнивать – каждый трансфер индивидуален», – сказал Владимир Быстров.

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67 комментариев
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Это Быстров был лидером??
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это Быстров был лидером??
игровым конечно. он как сейчас говорят, делал разницу на поле.
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Ответ SMART789
Я не знаю каким местом надо смотреть футбол, если дельфин не лидер, то кто тогда? Мудина? Промес и Соболь лучшие игроки там, ну и Бабич конечно это так очевидно любому кто играет и смотрит футбол
Опа, восхваление дельфина от болельщиков Зенита пошло)))
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А мне нравился Быстрый как игрок. Понятно, что у болельщиков Зенита и Спартака к нему масса негатива, но игрок-то был очень приличного уровня.
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Ответ Алексей Головин
игровым конечно. он как сейчас говорят, делал разницу на поле.
Он делал разницу только тем, что бегал быстро. Игровую разницу делал Алекс, на чьих передачах он и кормился. А до этого Титов.
Быстров нигде не был лидером. Игрок-функция. Бегунок по бровке.
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Сейчас кб, в мифологии которых именно уход Быстрова по звонку из АП лишил их чемпионства, будут столь же убедительно доказывать, что Быстров не имел большого значения в Спартаке ))
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Быстров: Алло, Соболев? Это я, Володька. Я, когда переходил в Зенит, был лидером Спартака, а ты нет.
Соболев: ?!
Быстров: Всë, пока.
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Быстров ушел, после того, как Петржела сказал, что он ему не нужен. Соболев уходит , вероятно, по той же причине.
И да, от Быстрова пользы на поле было гораздо больше, чем от Соболева.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это Быстров был лидером??
В том сезоне, когда Быстров перешел в Зенит, он играл на пике своих возможностей. Быстров, Алекс, Веллитон делали вещи на поле. Значимость Володьки для команды показала вторая половина сезона - останься он, вполне могли обогнать Рубин.
Да что говорить, в том сезоне даже Квинси Обуйся Убейся был похож на футболиста
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это Быстров был лидером??
ну в сравнении с тем, что сейчас да вполне, был в тройке ключевых игроков команды.
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Пока не увижу - не поверю. Звучит просто как откровенный бред даже по меркам Зенита. Зачем он им за 10 мультов? Это только ради понтов перед Спартаком мол мы у вас игрока забрать можем, а так не самый сильный игрок (мягко говоря)
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это Быстров был лидером??
Да, Быстров был лидером.
Именно его потеря во многом повлияла на упущенные золотые медали.
Володька реально в то время был крут.
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Ответ Тренерские конспекты Бормана
Быстров ушел, после того, как Петржела сказал, что он ему не нужен. Соболев уходит , вероятно, по той же причине. И да, от Быстрова пользы на поле было гораздо больше, чем от Соболева.
Соболеву предложили остаться вроде бы? Кто ему сказал, что он не нужен? Это так и про Дзюбу в свое время сказать можно. Дали 5 мультов, а там дали 5,5. Вот и все про ненужность. Скатертью всем дорога.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Он делал разницу только тем, что бегал быстро. Игровую разницу делал Алекс, на чьих передачах он и кормился. А до этого Титов. Быстров нигде не был лидером. Игрок-функция. Бегунок по бровке.
Бегунком был Дима Комбаров.Бестолковым бегунком с бестолковыми навесами.Быстров же был игроком гораздо более высокого уровня.
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Вофка лидер Спартака
+7
-5
+2
Ответ SMART789
Я не знаю каким местом надо смотреть футбол, если дельфин не лидер, то кто тогда? Мудина? Промес и Соболь лучшие игроки там, ну и Бабич конечно это так очевидно любому кто играет и смотрит футбол
В этом сезоне он уже не был лидером даже близко, находясь в запасе большую часть сезона и снизив требования к своей игре тяжело быть лидером.
+3
-1
+2
Иудыч когда у нас лидером был
+3
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+2
Ответ TaR
Опа, восхваление дельфина от болельщиков Зенита пошло)))
Опа, "Саша" стал "дельфином" у болельщиков Спартака.
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Ответ Valentin Kompaneytsev
Не припомню чтобы Быстров был лидером.
В 2009-м - точно был. Собственно, тогда его и забрали обратно в "Зенит". И думаю, что забрали именно поэтому - уж слишком уверенно играл "Спартак".
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Ответ Ковид 07.10.52
А Быстров при Титове был лидером, что они там в Питере курят...
Быстров был лидером в 2009-м году, когда Титов играл уже в Казахстане.
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Ответ Вячеслав Припузов
Да и Быстров не был лидером Спартака никогда ....
Как раз в тот сезон, когда как крыса сбежал, был неплох даже очень. Тянул
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Ответ окечуква
А мне нравился Быстрый как игрок. Понятно, что у болельщиков Зенита и Спартака к нему масса негатива, но игрок-то был очень приличного уровня.
Звучит смешно, но фрагментами он выглядел лучше Халка в своё время. А в сезон до его прихода был чуть ли не главной силой Зенита в нападении.
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Да и Быстров не был лидером Спартака никогда ....
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До Быстрова далеко, так то он вдвойне иуда получается)))
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Очень надеюсь, что перехода Соболева не будет! Ну бред же полный, для чего нужен этот токсичный дельфин? Я бы может ещё понял( хотя вряд-ли), если бы он приходил свободным агентом. Но ещё и за деньги? Ну на ухо?
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Ответ Тренерские конспекты Бормана
Я бы поверил, что он хотел в Спартак, но зачем? Как его там приняли все помнят, это было ожидаемо. И свалил он при первой возможности.
На тот момент в Спартаке был лучше финансовый аспект и больше амбиции. Разве его плохо приняли в Спартаке? Впервые слышу. Его и сейчас-то в Спартаке не особо плохо вспоминают.
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Ответ </c/>
беспринципный куколдизм это зенитовский фанатизм...кого угодно привезут любого примут... - помню как положили на "в цветах зенита нет чёрного", проглотили и теперь чёрных пол состава...
Негров в Зените как не было, так и нет, если на то пошло.
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Ответ Simplicissimus
действительно сложно сравнить. У одного стихия море, у другого гей-клуб
Вы там пересекались?
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Ответ Valentin Kompaneytsev
Не припомню чтобы Быстров был лидером.
Да ладно уж.
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Мне кажется Быстрый имеет в виду, что он был одним из лидеров Зенита, когда переходил в Спартак. А вовсе не Спартака, как пишут в комментах.
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