Медведев о Соболеве в «Зените»: «Мы помним, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать. Репутационные потери? Такого не будет»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров Артем Дзюба Роман Широков премьер-лига Россия болельщики Александр Медведев Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

В «Зените» высказались о репутационных рисках после трансфера Александра Соболева.

«Репутационные потери в связи с переходом Соболева? Если кому-то хочется такого, то такого не будет.

В качестве доказательства вспомним наши переходы между «Зенитом» и «Спартаком». Такие фамилии, как Дзюба, Быстров, Широков... Да, было не без хайпа, как модно сейчас говорить, но все эти игроки показали себя отлично.

Не надо забывать, что жизнь спортсмена короткая и по-разному складывается. Мы помним, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Медведев о поведении Соболева: «У нас же не институт благородных девиц. Я научился распознавать дурость и пошлость. Уверен, Саша вольется в команду»

Соболев – болельщикам «Зенита»: «Понимаю, что у большинства из вас ко мне негатив. Не прошу поддержать – прошу дать шансик. Постараюсь стать своим»

66 комментариев
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Когда нет репутации, то и терять нечего
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Нет репутации нет потерь

Дзюба похожий случай, но все таки другой, он пришел свободным агентом, не заряжал на фанатке Спартака, скандалил конечно, но не оскорблял ФК Зенит, а что воспитанники Тарасовки так в том не его вина

А дельфин отвратный, хоть и талантливый, все вышеперечисленное делал, как и его ребетенок, который наверное не сам пел оскорбления нашего клуба, а сейчас так ловко переобулся
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Ответ Алексей Горланов
Комментарий скрыт
а в чем заключается кейс Промеса?
Он не сыграл за Спартак ни одного матча после приговора про наркотики.
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Ответ SMART789
Нет репутации нет потерь Дзюба похожий случай, но все таки другой, он пришел свободным агентом, не заряжал на фанатке Спартака, скандалил конечно, но не оскорблял ФК Зенит, а что воспитанники Тарасовки так в том не его вина А дельфин отвратный, хоть и талантливый, все вышеперечисленное делал, как и его ребетенок, который наверное не сам пел оскорбления нашего клуба, а сейчас так ловко переобулся
Да, тут упор делают, что игрок из Спартака типа и поэтому его тяжело примут. Да нет. Пофиг, откуда. Важно что за мерзкий игрок.
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Репутационные потери? Таких не будет, потому что терять нечего
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Конечно не будет. У нас репутация не значит ничего. Хоть того ниже-ни на что не влияет.
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Переход Дзюбы и Соболева,это все таки разное.Тогда было жалко болельщикам Спартака что ушел воспиатнник,не плохой человек,(так как он тогда был еще молод и скромен)а сейчас даже радуются уходу Соболева,а болельщикам зенита было все равно на тот трансфер Дзюбы и Дзюба не относился открыто плохо к ним и к клубу и тем более к игрокам Питерским,как это делал Соболев.Медведеву то что,он сам наемник,через пару лет и его не будет в зените а пятно останется на клубе.
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Для Медведева Зенит - проект денежный. Честь, порядочность - это не про него.
Он даже не понимает что такого то...
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Наплевать на мнение болельщиков, какие ещё потери репутационные нужны.. Барыги толстомордые везде.. 🙃
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Ответ KaaTim
Только потому что не смог выехать от арабов. Совсем-то уж ересь не несите.
Это ваши домыслы. Есть простой факт - не сыграл.
А почему именно вы можете выдумывать сколько влезет, всё равно эти выдумки могут только случайно в правду попасть.
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Вот и все, полное фуфло, больше всего бесило его поведение, но, он это выставлял как преданность ромбику, а тут такой переход, такие слова…пшик. Он не спартач, и зенитовцем не станет, ему только бабки нужны и удовлетворение эго, а когда не получается на поле, то бесконтрольная истерика, якобы за бравое дело. Его голы я праздновать не буду, фу. Надеюсь сядет на банку беспросветно. Любой его конкурент мой любимчик.
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Ответ Shatkiy KokoZhir
Комментарий удален модератором
Не фанатов, а массовки, фанат у клуба только один - Алексей Борисович Миллер)))
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Дзюба в разы сильнее Соболева как футболист он забивал стабильно 10-15 за сезон . Соболеву до такого далеко
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Репутацией надо дорожить, а не нырять вместе с Дельфином головой в воду...
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Ответ Док Аксель
Репутацией надо дорожить, а не нырять вместе с Дельфином головой в воду...
Да тут не в воду...
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Это все было, но в случае с Соболевым это взять всех трех и самое плохое от каждого и засунуть в один сосуд. Ещё и игрок посредственный. Моё мнение - наберет форму, месяц пофеерит и все, а потом всех достанет и будет тупая история о том, что Соболев и не нужен то был.
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Ответ Дмитрий9779
Да тут не в воду...
Да понятно куда сами нырнули и нас туда хотят окунуть своими объяснениями с этим трансфером.
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зачем думать о репутации, когда твой бюджет с ней не коррелирует
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Все плохо, в дельфинарии вода портится начинает , запашек пошёл
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Репутационные потери? Такого не знаем...
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А в России есть институт репутации?
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Ответ Вадим Григорьев
Комментарий удален модератором
игрок прекрасный, сильнейший нападающий в РПЛ

но есть еще моральное, думал этот торг ведут потому что есть возможность изящно выключить дельфина из состава тушино и легче взять например Кордобу
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Дельфину только и остается рыть носом землю, чтобы изменить отношение к себе. Глядишь, будем наблюдать версию Дзюба 2.0
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Ответ Alex Chernov
Наплевать на мнение болельщиков, какие ещё потери репутационные нужны.. Барыги толстомордые везде.. 🙃
Да почти уничтожили у нас болельщиков.
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Ответ a2wai
Не фанатов, а массовки, фанат у клуба только один - Алексей Борисович Миллер)))
С этим не поспоришь, конечно
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Ответ Owen_the_Simple
>как и его ребетенок Вы это сейчас серьёзно?
да вполне дети - продолжение своих родителей, что вложено то и получаем
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Ответ SMART789
Нет репутации нет потерь Дзюба похожий случай, но все таки другой, он пришел свободным агентом, не заряжал на фанатке Спартака, скандалил конечно, но не оскорблял ФК Зенит, а что воспитанники Тарасовки так в том не его вина А дельфин отвратный, хоть и талантливый, все вышеперечисленное делал, как и его ребетенок, который наверное не сам пел оскорбления нашего клуба, а сейчас так ловко переобулся
Комментарий удален модератором
Ответ SMART789
Нет репутации нет потерь Дзюба похожий случай, но все таки другой, он пришел свободным агентом, не заряжал на фанатке Спартака, скандалил конечно, но не оскорблял ФК Зенит, а что воспитанники Тарасовки так в том не его вина А дельфин отвратный, хоть и талантливый, все вышеперечисленное делал, как и его ребетенок, который наверное не сам пел оскорбления нашего клуба, а сейчас так ловко переобулся
Задай этот вопрос Семаку как можно было взять этого персонажа после всего того как он вел себя в отношении Зенита и его игроков и руководителей
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Ответ Nerazzurri-88
Зенит пишется с большой буквы, закомплексованная ты наша.
В начале предложения зенит можно писать с заглавной буквы
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Ответ Алексей Горланов
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Комментарий удален модератором
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