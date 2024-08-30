Медведев о Соболеве в «Зените»: «Мы помним, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать. Репутационные потери? Такого не будет»
В «Зените» высказались о репутационных рисках после трансфера Александра Соболева.
«Репутационные потери в связи с переходом Соболева? Если кому-то хочется такого, то такого не будет.
В качестве доказательства вспомним наши переходы между «Зенитом» и «Спартаком». Такие фамилии, как Дзюба, Быстров, Широков... Да, было не без хайпа, как модно сейчас говорить, но все эти игроки показали себя отлично.
Не надо забывать, что жизнь спортсмена короткая и по-разному складывается. Мы помним, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Медведев о поведении Соболева: «У нас же не институт благородных девиц. Я научился распознавать дурость и пошлость. Уверен, Саша вольется в команду»
Соболев – болельщикам «Зенита»: «Понимаю, что у большинства из вас ко мне негатив. Не прошу поддержать – прошу дать шансик. Постараюсь стать своим»
Дзюба похожий случай, но все таки другой, он пришел свободным агентом, не заряжал на фанатке Спартака, скандалил конечно, но не оскорблял ФК Зенит, а что воспитанники Тарасовки так в том не его вина
А дельфин отвратный, хоть и талантливый, все вышеперечисленное делал, как и его ребетенок, который наверное не сам пел оскорбления нашего клуба, а сейчас так ловко переобулся
Он не сыграл за Спартак ни одного матча после приговора про наркотики.
Он даже не понимает что такого то...
А почему именно вы можете выдумывать сколько влезет, всё равно эти выдумки могут только случайно в правду попасть.
но есть еще моральное, думал этот торг ведут потому что есть возможность изящно выключить дельфина из состава тушино и легче взять например Кордобу