Медведев о Соболеве в «Зените»: «Мы помним, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать. Репутационные потери? Такого не будет»

В «Зените» высказались о репутационных рисках после трансфера Александра Соболева.

«Репутационные потери в связи с переходом Соболева? Если кому-то хочется такого, то такого не будет.

В качестве доказательства вспомним наши переходы между « » и «Спартаком». Такие фамилии, как , , ... Да, было не без хайпа, как модно сейчас говорить, но все эти игроки показали себя отлично.

Не надо забывать, что жизнь спортсмена короткая и по-разному складывается. Мы помним, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать», – сказал председатель правления «Зенита» .

Медведев о поведении Соболева: «У нас же не институт благородных девиц. Я научился распознавать дурость и пошлость. Уверен, Саша вольется в команду»

Соболев – болельщикам «Зенита»: «Понимаю, что у большинства из вас ко мне негатив. Не прошу поддержать – прошу дать шансик. Постараюсь стать своим»