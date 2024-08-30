Медведев о будущем Сергеева в «Зените» после перехода Соболева: «Никак не связано. Иван поехал вместе с командой на игру»
Александр Медведев высказался о будущем Ивана Сергеева в «Зените».
Сегодня петербургский клуб объявил о трансфере Александра Соболева из «Спартака». Нападающий подписал контракт на три года с опцией продления еще на один сезон.
Ранее сообщалось, что Сергеев отправится в «Крылья Советов» после перехода Соболева.
– Иван Сергеев поехал вместе с командой на игру, вопрос трансфера Соболева никак не связан с Сергеевым.
– Можете сказать, что он точно останется в «Зените»?
– Я же не гадалка на кофейной гуще. Мы очень ценим Ивана за то, что он сделал и делает для команды. Чего стоит гол, который привел ко второй звезде, такое не забывается, – сказал председатель правления «Зенита».
Матч 7-го тура Мир РПЛ «Пари НН» – «Зенит» пройдет в Нижнем Новгороде в субботу, 31 августа.
Это значит на следующей неделе точно уйдет.
Могли бы и Сергеева сейчас забрать, но Зенит из принципа не отдаст
Педро - Касьерра - Глушенков
Мостовой - Сергеев - Артур
Гонду - Соболев
Понятно же, что количество нападающих чрезмерно. Что с ними делать? Явно надо продавать или в аренды отправлять.
И это при том, что нормальной замены фланговым защитникам нет. Караваев и Дуглас основные, а запасные кто? Горшкова слева ни разу еще не использовали, Волков - это тихий ужас.
Трансферы несбалансированные в это окно.