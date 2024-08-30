Медведев о будущем Сергеева в «Зените» после перехода Соболева: «Никак не связано. Иван поехал вместе с командой на игру»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Матч ТВ Александр Соболев Иван Сергеев Футбол

Александр Медведев высказался о будущем Ивана Сергеева в «Зените».

Сегодня петербургский клуб объявил о трансфере Александра Соболева из «Спартака». Нападающий подписал контракт на три года с опцией продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что Сергеев отправится в «Крылья Советов» после перехода Соболева.

Иван Сергеев поехал вместе с командой на игру, вопрос трансфера Соболева никак не связан с Сергеевым.

Можете сказать, что он точно останется в «Зените»?

– Я же не гадалка на кофейной гуще. Мы очень ценим Ивана за то, что он сделал и делает для команды. Чего стоит гол, который привел ко второй звезде, такое не забывается, – сказал председатель правления «Зенита».

Матч 7-го тура Мир РПЛ «Пари НН» – «Зенит» пройдет в Нижнем Новгороде в субботу, 31 августа.

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17 комментариев
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Понятно, Медведев отрицает значит пару дней и оформят в Крылья )
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Иван беги!
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Мы очень ценим Ивана.
Это значит на следующей неделе точно уйдет.
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Медведев первый от Зенита переобулся в ласты, сколько раз он отрицал переход Соболева, ему верить нельзя ...
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Ответ Доктор Щульц
Мне кажется что Сергееву стоит попробовать себя в Локомотиве или вернуться в Крылья
Зенит в Локо не пустит
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Значит точно уйдет в дне 24 часа в часе 60 минут…..
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Мне кажется что Сергееву стоит попробовать себя в Локомотиве или вернуться в Крылья
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В крылья Иван уже приехал
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Грошь - цена твоим словам.
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Иван, давай в крылья, тебя там не хватает. Денег уже заработал, чемпионом стал, пора о душе и футболе подумать)
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Вот надо было ЦСКА посраться с Зенитом той зимой..
Могли бы и Сергеева сейчас забрать, но Зенит из принципа не отдаст
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Да ладно, понятно что Ваня уйдет, а может и Кассьерра тоже, который в этом сезоне нулевой вообще.
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У Зенита 3 позиции в атаке. Прямо сейчас на них приходится 8 человек:
Педро - Касьерра - Глушенков
Мостовой - Сергеев - Артур
Гонду - Соболев

Понятно же, что количество нападающих чрезмерно. Что с ними делать? Явно надо продавать или в аренды отправлять.

И это при том, что нормальной замены фланговым защитникам нет. Караваев и Дуглас основные, а запасные кто? Горшкова слева ни разу еще не использовали, Волков - это тихий ужас.

Трансферы несбалансированные в это окно.
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Поехал на ближайшую игру, а дальше будут пристраивать в аренду. До закрытия трансферного окна осталось всего ничего.
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