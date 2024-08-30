Медведев о будущем Сергеева в «Зените» после перехода Соболева: «Никак не связано. Иван поехал вместе с командой на игру»

Александр Медведев высказался о будущем Ивана Сергеева в «Зените».

Сегодня петербургский клуб объявил о трансфере из «Спартака». Нападающий подписал контракт на три года с опцией продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что Сергеев отправится в «Крылья Советов» после перехода Соболева.

– поехал вместе с командой на игру, вопрос трансфера Соболева никак не связан с Сергеевым.

– Можете сказать, что он точно останется в «Зените»?

– Я же не гадалка на кофейной гуще. Мы очень ценим Ивана за то, что он сделал и делает для команды. Чего стоит гол, который привел ко второй звезде, такое не забывается, – сказал председатель правления « ».

7-го тура Мир «Пари НН» – «Зенит» пройдет в Нижнем Новгороде в субботу, 31 августа.