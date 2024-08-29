Вопрос о трансфере Соболева в «Зенит» решен положительно. Сергеев перейдет в «Крылья» (Георгий Черданцев)

Теги Спартак Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Георгий Черданцев Александр Соболев Иван Сергеев Футбол

«Зенит» решил приобрести Александра Соболева у «Спартака».

Об этом сообщил Георгий Черданцев.

«По моей информации, переговоры вчера завершились принятием принципиального положительного решения. Осталось поставить подписи.

Тогда – Соболев в «Зенит», Сергеев в «Крылья Советов». В течение дня вопрос должен быть решен окончательно», – написал комментатор «Матч ТВ».

Напомним, что Александр Соболев не тренируется вместе со «Спартаком» с середины июля – он был отстранен от команды из-за возможного перехода в «Зенит».

Иван Сергеев провел три матча в Мир РПЛ за «Зенит» в этом сезоне, среднее время на поле – 6 минут. 

Черданцев ждал Соболева в «Зените» уже вечером – вопреки своему инсайду («Соболева в «Зените» не будет»)

56 комментариев
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Спартак в плюсе.
КС в плюсе.
Зенит в минусе.
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Ответ Caniball
Спартак в плюсе. КС в плюсе. Зенит в минусе.
Зная, импульсивность Соболева, думаю, будет рвать и метать в Зените, для таких игроков мотивация выше, переедет Питер, будет забивать, скажет потом, что правильно сделал, уйдя из Спартака…для нашего чемпионата хороший игрок, в Зените заиграет
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Сын Соболева будет теперь хвастаться, что его папа бомж?
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Ответ Эдуард Глянцев
Сын Соболева будет теперь хвастаться, что его папа бомж?
Там сын самый адекватный в семье.
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Надеюсь у них закончатся чернила
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Леша Миллер анонсировал массовый выпуск сменной обуви под маркой Газпром, бггггг
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Черданцев, пожалуйста, будь как всегда, чтобы по факту всё наоборот вышло. Матом тебя прошу!
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ЦИРК 🤡 приехал!
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Очередной инсайд и переобувание за день 2 раза?
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Ответ SCR
Мне видится, в свете этого решения - Семака на царство ведут, я про сборную если что. При условии если выиграет на 100 летие Зенита чемпионство. Так сказать почетные проводы, а может совмещение, как у Карпина ).
А какая связь, пардон, между покупкой дельфина, и сборной для Семака?
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Ответ Где ваше прошлое?
Зная, импульсивность Соболева, думаю, будет рвать и метать в Зените, для таких игроков мотивация выше, переедет Питер, будет забивать, скажет потом, что правильно сделал, уйдя из Спартака…для нашего чемпионата хороший игрок, в Зените заиграет
Обычный он игрок. Тем более, растренированный. Ну и это, мотивация это хорошо, только её хватает на время. А Соболь показал, что он и профессионализм - разные вещи ;)
Думаю, Семак настоял на этом трансфере. Что крайне ухудшило моё отношение к нему.
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Ответ Где ваше прошлое?
Зная, импульсивность Соболева, думаю, будет рвать и метать в Зените, для таких игроков мотивация выше, переедет Питер, будет забивать, скажет потом, что правильно сделал, уйдя из Спартака…для нашего чемпионата хороший игрок, в Зените заиграет
Согласен. Тот же вариант, что и Дзюба с Погребняком. В матчах со Спартаком всегда разрывали
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Ответ Caniball
Спартак в плюсе. КС в плюсе. Зенит в минусе.
С отрывом самый идиотский трансфер.
Но есть плюс. К футболу давно охладел, смотрю разве что Зенит, ну и другие матчи РПЛ иногда. А Соболь это повод вообще забить и не смотреть)
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Ахаха... Опохмелите Медведева, а то сейчас снова начнёт бухтеть бред про Луну и что он не в курсе))
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Ответ Эдуард Глянцев
Сын Соболева будет теперь хвастаться, что его папа бомж?
Папа 321 - горе в семье
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Ответ Любитель шоколада
В Питере сегодня обувные магазины сделают план продаж за месяц.
Им не привыкать.
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В Питере сегодня обувные магазины сделают план продаж за месяц.
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Жора, конечно, хорош. Из одной новости по потенциальному трансферу Дельфина сделал 100500 инсайдов. Разумеется, хотя бы один из них окажется правдой, так что даже не подкопаешься ни к Жоре, ни к его инсайдам, ведь хотя бы одна из инф будет правдой.
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Ждём срача от Соболева в адрес Спартака) просто интересно понаблюдать будет. Это вам не Широков с Быстровым)
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Бедный Соболев. Чердак похоронил надежды на переход в Зенит)) Теперь остаётся мариноваться в Спартаке, извиняться перед всеми)
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Кассьера , Гондоу 1 , Гондоу 2
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По одним данным перейдёт, по другим нет.
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А на кой чёрт Зениту столько нападающих? Глушенкова взяли, Гонду купили, сейчас ещё Соболев будет. А есть еще Кассьерра, Артур и Сергеев (ну последний может уйти еще в Крылья). Но всё равно, это очень много. Их в Питере там в банки закатывать будут?
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Единственное положительное решение это что Соболева не было в Зените)
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Если Чердака в очередной раз не подвели информаторы, то слава тебе господи. А то уже надоела эта Санта-Барбара.
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Если только в зенит по дота2
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Ответ unreality
Обычный он игрок. Тем более, растренированный. Ну и это, мотивация это хорошо, только её хватает на время. А Соболь показал, что он и профессионализм - разные вещи ;) Думаю, Семак настоял на этом трансфере. Что крайне ухудшило моё отношение к нему.
Мне кажется, тут речь будет идти от эмоций, он обижен на Спартак, поэтому будет доказывать, что ушел не зря! А Семак, видя проблемы в атаке без Глушенкова, понимает нужно что-то придумать, Соболев игрок штрафной, вполне продавливает лучше чем Касьера, так что в атаке будет два бывший спартаковца
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Ответ kuznetsov12
Надеюсь у них закончатся чернила
в данный момент идёт давление на Спартак через администрацию президента, чтобы продали за бесценок
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До 14:35?
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Ответ Alex Rykov
По одним данным перейдёт, по другим нет.
Вероятность любого события 50%.
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