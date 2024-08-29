Вопрос о трансфере Соболева в «Зенит» решен положительно. Сергеев перейдет в «Крылья» (Георгий Черданцев)
«Зенит» решил приобрести Александра Соболева у «Спартака».
Об этом сообщил Георгий Черданцев.
«По моей информации, переговоры вчера завершились принятием принципиального положительного решения. Осталось поставить подписи.
Тогда – Соболев в «Зенит», Сергеев в «Крылья Советов». В течение дня вопрос должен быть решен окончательно», – написал комментатор «Матч ТВ».
Напомним, что Александр Соболев не тренируется вместе со «Спартаком» с середины июля – он был отстранен от команды из-за возможного перехода в «Зенит».
Иван Сергеев провел три матча в Мир РПЛ за «Зенит» в этом сезоне, среднее время на поле – 6 минут.
Черданцев ждал Соболева в «Зените» уже вечером – вопреки своему инсайду («Соболева в «Зените» не будет»)
КС в плюсе.
Зенит в минусе.
Думаю, Семак настоял на этом трансфере. Что крайне ухудшило моё отношение к нему.
Но есть плюс. К футболу давно охладел, смотрю разве что Зенит, ну и другие матчи РПЛ иногда. А Соболь это повод вообще забить и не смотреть)