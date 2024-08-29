Вопрос о трансфере Соболева в «Зенит» решен положительно. Сергеев перейдет в «Крылья» (Георгий Черданцев)

«Зенит» решил приобрести Александра Соболева у «Спартака».

Об этом сообщил .

«По моей информации, переговоры вчера завершились принятием принципиального положительного решения. Осталось поставить подписи.

Тогда – Соболев в «Зенит», Сергеев в « ». В течение дня вопрос должен быть решен окончательно», – написал комментатор «Матч ТВ».

Напомним, что не тренируется вместе со « » с середины июля – он был отстранен от команды из-за возможного перехода в «Зенит».

Иван Сергеев провел три матча в Мир РПЛ за «Зенит» в этом сезоне, среднее время на поле – 6 минут.

Черданцев ждал Соболева в «Зените» уже вечером – вопреки своему инсайду («Соболева в «Зените» не будет»)