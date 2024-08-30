«Спартак» об уходе Соболева в «Зенит»: «Благодарим за годы, проведенные в нашем клубе»

«Спартак» опубликовал пост об уходе Александра Соболева.

Сегодня нападающий перешел в «Зенит».

«Александр Соболев покидает «Спартак». Красно-белые согласовали условия трансфера нападающего в «Зенит».

За 4,5 года форвард провел за нашу команду 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевых передачи. Вместе со «Спартаком» Соболев выиграл Кубок России.

ФК «Спартак-Москва» благодарит Александра за годы, проведенные в нашем клубе», – говорится в сообщении москвичей.

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