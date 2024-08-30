«Спартак» об уходе Соболева в «Зенит»: «Благодарим за годы, проведенные в нашем клубе»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

«Спартак» опубликовал пост об уходе Александра Соболева.

Сегодня нападающий перешел в «Зенит».

«Александр Соболев покидает «Спартак». Красно-белые согласовали условия трансфера нападающего в «Зенит».

За 4,5 года форвард провел за нашу команду 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевых передачи. Вместе со «Спартаком» Соболев выиграл Кубок России.

ФК «Спартак-Москва» благодарит Александра за годы, проведенные в нашем клубе», – говорится в сообщении москвичей.

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50 комментариев
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Достойное заявление
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У Спартака сегодня праздник 🥳
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Ответ Spymeat
Кроме шуток: Саня, спасибо за Кубок! И за то, что был небезразличен на поле.
факт. до прошлого сезона
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А статистка-то неплохая. Если заиграет, то как Дзюба клепать гол+пас только так будет. Но как человек конечно полная мерзость, сочувствую сбгшным и поздравляю всех нас 🤣
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Кроме шуток: Саня, спасибо за Кубок! И за то, что был небезразличен на поле.
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Насколько же руководство Спартака адекватнее и порядочнее своих так называемых "болельщиков", уважение клубу.
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Хороший футболист, высокого уровня для нашего чемпионата. Пожелаю удачи, были матчи, где он бился и приносил огромную пользу. Было матчи, где у него ничего не получалось , и он вёл себя, как истеричка. Возможно, тоже таким образом переживал за результат. Последние года полтора разлагал атмосферу и дисциплину в команде - это оставило неприятный осадок. Считал себя звездой и выше всех, особенно в ситуации с Джикией. В любом случае успехов и спасибо , справится с головой забьет много хороших голов, все для этого есть.
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В Зените не дураки-плохого б не купили,в Спартаке не дураки-дешево не продали.Болелы и журналюги не дураки:поймали хайп и навыражались.Один Сашок как умный Дельфин молчал и держал форму.Все получили что хотели.....Успехов,Александр!
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Присоединяюсь к официальной позиции клуба .
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Ответ fil_spb
Так и есть. Стоит заметить, что в КС Соболев таким не был. Его нынешний облик и поведение это именно что результат нахождения в Спартаке. Посмотрим на него в Зенита, но ожидания пока пессимистичные. Хотя играть очень даже может будет хорошо, но поведение такого ему в Петербурге не просят. Мы же не спартаковцы.
А вы не думали, что деньги к примеру развращают людей? Или недостаток интеллекта в совокупности с большими деньгами? Вам лишь бы Спартак обвинить, но посмотрите - у нас сейчас отличный коллектив, где все друг друга поддерживают. Соболев над всеми постоянно подтрунивал свысока и дружил с еще одним довольно высокомерным товарищем - Жорой Джикией. Но тот человек все же порядочный. А Соболев вдруг решил, что не хочет больше играть за Спартак, плюнув на контракт действующий с немалой зарплатой - и забил хрен. В чем же тут Спартак виноват? Напротив - здоровый коллектив очень быстро разобрался и выплюнул токсичную кучу из себя.
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Проводы и встреча состоялись, теперь будем смотреть футбол.
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В любом случае сейчас Спартаку будет проще без Александра
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руководство Спартака получается адекватнее их же болельщиков ....тьфу фанов
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Вот вроде и хочется сказать Александру спасибо за годы игры в футболке Спартака, но как-то не искренне это получится..
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Даже удивительно, насколько у него приличная стата. Не был бы истеричкой, авось реально смог бы и за солидный европейский клуб попылить.

Но, 2 млн евро и 5 лет контракта, выбили из него всяческие зачатки игры в футбол.
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Обращаюсь к настоящим болельщикам Спартака - просто из интереса прошу ответить в чëм конкретно причина такой гипертрофированной ненависти к Соболеву? Ведь он не жрал кур в кровати, не складывал куриные кости под подушку, не устраивал драки с одноклубниками, не ссал около ворот во время игры, не приходил на тренировки с тесаком под халатом, не избивал жену, не тыкал ножом брательника, не принимал участие в торговле наркотой. В общем не замечен в деяниях опасных для окружающего общества. Если только из-за его человеческих качеств, так кто из нас не без греха, как говорил Христос?
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Ответ fil_spb
"И, никто не забыл, как болельщики и руководство Спартака его любили и поддерживали, даже когда он творил полный кринж," Ну спартаковцы сейчас всеми силами лицемерят и пытаются делать вид, что этого не было.
Лицемерие это про Зенит, который таких мерзких персонажей собирает, Спартак же от шакалов избавляется, коих было не мало
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Только сам Соболев клуб и болельщиков не поблагодарил.
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И за 10 млн …добавили в Спартаке ))
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Ответ Spartakus1984
Не благодарны не благодарному.
да и мы не рады совсем.
вот такая запутанная история
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Молодцы - достойно, без оскорблений и упреков.
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Ответ Nogoi89
Да, он когда перешёл туда, сразу начал клясться в любви, целовать ромбик, драться, пихаться, показывать всем пах, нырять. И что?! Они все это оправдывали, говорили, что Саше не всё равно, он бъется за Спартак. Но, в одно мгновение он стал плохим и нестерпимым для них. Как такое возможно? Признайте, что вы сами виноваты, что такого вот защищали и держали в команде. Но, это же Спартак.
Не в "одно мгновение". Соболев действительно бился, но со временем перестал. Отчего и почему - большой вопрос.
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Ответ fil_spb
"И, никто не забыл, как болельщики и руководство Спартака его любили и поддерживали, даже когда он творил полный кринж," Ну спартаковцы сейчас всеми силами лицемерят и пытаются делать вид, что этого не было.
Это их защитная стратегия. Пытаются на опережение сыграть, потому что так легче, чем осознать то, что они сами вскормили эту змею у себя на груди
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Зачем?! Благодарить того, кто вытер ноги о «Спартак» и его болельщиков?!
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Не благодарны не благодарному.
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Поблагодарить за 10лямов евро.
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7 номер срочно нужно отдать - Барко или Маркиньосу
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Достойно. Но в принципе все клубы выпускают такие пресс-релизы об ушедших игроках. Я не помню, чтоб в официальном заявлении плюнули вслед ушедшему.
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искренне желаю этому телу судьбы бакаева, чтоб сел на лавочку и никогда не вышел
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Спасибо за 10 лямов!)
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