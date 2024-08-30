Александр Соболев – в «Зените»! Попросил болельщиков «дать шансик»

Это были длинные три месяца.

Александр Соболев все-таки перешел из «Спартака» в «Зенит». Контракт – до лета 2027-го с возможностью продления еще на год.

Клуб анонсировал трансфер отсылкой к тому, что форвард особенно увлекался CS2 во время игровой паузы из-за переговоров о трансфере из «Спартака».

Трансферная сага длилась все лето и наконец закончилась: Соболев получил столь желанный трансфер, «Зенит» подписал качественного нападающего с российским паспортом, а «Спартак» избавился от токсичного актива.

«Я пришел в сильнейшую команду России, – сказал футболист. – Для меня честь и счастье играть за нее. Я хочу играть как можно больше, как можно больше приносить пользы. Я счастлив.

Когда я переезжал, я не думал о погоде, где я буду жить. Я просто хотел играть за «Зенит». Хочу выигрывать трофеи с «Зенитом». Для меня это огромный вызов. Команда последние 6 лет выигрывает чемпионство, на носу столетие, ответственность еще больше.

Долго думал, что скажу болельщикам. Уважаемые болельщики. Обращаюсь к болельщикам «Зенита» и СКА – в принципе, эти болельщики едины. Я понимаю, что у большинства из вас ко мне наверняка присутствует негатив, потому что все знают, из какой команды я пришел.

Я не прошу вас меня поддержать. Я прошу дать мне шансик небольшой, а я постараюсь им воспользоваться. Обещаю, что своим отношением к делу, городу, болельщикам, команде я постараюсь воспользоваться шансом и стать своим».

«Спартак» получит 10 млн евро

«Зенит» заплатит за Соболева 10 млн евро. Это существенно меньше прописанных в контракте Александра со «Спартаком» отступных для российских клубов.

Скорее всего, теперь «Зенит» отправит нападающего Ивана Сергеева в «Крылья Советов».

Как Соболев провел лето: собирался в «Зенит» еще в июне, последний месяц играл в Dota

🔴 Сезон-2023/24 получился одним из худших для Соболева за все время в «Спартаке». Лишь 10 голов во всех турнирах: меньше только в дебютные полгода в сезоне-2019/20 (три). Немного сглаживают 5+3 в Кубке России. Одна из причин проблем Александра – сложные отношения с тренером Гильермо Абаскалем, который даже отстранял игрока за нарушение дисциплины.

🔵 Первые слухи о возможном переходе в «Зенит» появились 3 июня – первыми сообщили инсайдер Иван Карпов и журналист «СЭ» Максим Никитин. Карпов писал про отступные для российских клубов в размере 30 млн евро, Никитин – про обсуждаемую сумму в 20-22 млн евро. За несколько дней тема как-будто поутихла.

🔴 Вторая серия началась в конце июня. Тогда же появилась информация, что новый тренер Деян Станкович не против отпустить Соболева: видит, что футболист потерял мотивацию. При этом другие источники (например, Игорь Рабинер) писали про то, что Александр тренируется и не показывает недовольство.

🔴 Инсайды Спортса говорят, что тогда никакого предложения по Соболеву от «Зенита» не было – его передавали на словах через агента Павла Андреева. Впрочем, этого хватило, чтобы очаровать нападающего идеей: он и так грустил из-за ситуации с Абаскалем и ухода друга Джикии, еще нервничал из-за покупки Виллиана Жозе.

🔴 Сам Соболев на фоне слухов выступил расплывчато. Опубликовал в телеграме цитату: «Мы живем в такое время, что если о тебе слышат хорошее, то скрывают это, если слышат плохое, то распространяют. А если и вовсе не слышат ничего, то придумывают».

С одной стороны, намек на то, что слухи – неправда. С другой стороны, фоном для цитаты был Исаакиевский собор.

🔴 Как раз в начале июля возможный переход Соболева в «Зенит» стал главной темой российского футбола. Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев заигрывал со слухами через медиа, ветераны «Спартака» и «Зенита» обсуждали целесообразность трансфера, а гендиректор красно-белых Олег Малышев заявлял, что предложений по Александру не было.

Ярче всех в тот период выступил Роман Зобнин. Капитан «Спартака» в эфире канала «Россия-24» так описал ситуацию с Соболевым:

«Сразу скажу, что я с ним не обсуждал его переходы и состояние. Про переход нужно спрашивать его, хочет он этого или нет. Могу сказать, что «Спартаку» нужны футболисты, которые хотят играть за команду и любят клуб. Если игрок не мотивирован и не хочет играть за «Спартак», то такому футболисту не место в команде».

🔴 Соболев вышел на поле в первом туре РПЛ против «Оренбурга» и не забил, а «Спартак» проиграл 0:2. Через два дня Александра отстранили от первой команды.

Канал «Мутко против» написал, что Станкович объявил команде об уходе Соболева в «Зенит», инсайдер Иван Карпов это опроверг: Александр извинился перед тренером за слабую игру против «Оренбурга» и объяснил это тем, что мысли заняты возможным переходом. Станкович предложил футболисту заниматься отдельно – так и поступили.

🔴 С тех пор Соболев тренируется отдельно – индивидуальный график занятий построен так, чтобы даже не пересекаться на базе с основой. Если верить инсайдам, сам нападающий выглядит подавленно, а без него в первой команде спало напряжение.

Параллельно Соболев стал активнее играть в Dota 2 – за месяц провел 43 матча. С одной стороны, для самого Александра это серьезный темп (почти 4% от общего числа матчей), с другой – это примерно полторы игры в день. То есть примерно час времени.

Но тогда же всплыл скандал из-за других видеоигр. Еще в мае сын Соболева стримил на Twitch с аккаунта отца и по ходу трансляции сказал: «Серега, «Зенит» – позор российского футбола. Согласен полностью. Кто такие «Зенит»? Бомжи!» Запись же появилась в аккаунте Mash в середине августа.

🔵 Примерно тогда же окружение Соболева начало изучать другие варианты с командами из Турции, Европы или Ближнего Востока, появились слухи про другие российские клубы. Инсайды Спортса сообщали, что для переговоров с «Зенитом» хватит предложения в 10-12 млн евро.

Судя по всему, в районе 21 августа оно поступило. «Чемпионат» сообщил о близкой договоренности по переходу нападающего: на ход переговоров повлияло вмешательство президента «Газпрома» Алексея Миллера.

🔵 В последнюю неделю казалось, что трансфер все-таки не случится. Еще 24 августа Геогрий Черданцев заявил: «Соболева в «Зените» не будет. Так говорят знающие люди. Вопрос был закрыт еще месяц назад». После этого клуб из Петербурга подписал аргентинского нападающего Лусиано Гонду – еще и анонсировал это при участии блогера Николая Соболева. Понятный подкол.

🔵 Но все тот же Черданцев 28 августа прямо во время матча «Динамо» и «Крыльев Советов» дал новый инсайд: «Я получал, можно сказать, в режиме реального времени информацию о том, что в течение часа, до 21-го по московскому времени, Александр Соболев может все-таки перейти в «Зенит».

До 21:00 по московскому времени Соболев в «Зенит» не перешел, но переговоры действительно были в решающей стадии. Уже на следующий день Александр оказался в Петербурге.

🔵 В пятницу Соболев успешно прошел медобследование – по данным Mash, к физическому состоянию игрока вопросов нет, а вот к ментальному – есть. Причина в постоянных стрессах.

🔵 Соболев будет играть за «Зенит» под седьмым номером.

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Александр Нестеров; Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press ; fc-zenit.ru