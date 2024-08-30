Соболеву давно нечего ловить в «Спартаке»

Колонка Чернявского.

«Это же бред», – подумал я, когда впервые услышал о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит». Но очень быстро понял, что все реально.

Такая вот картинка: одновременно и шокирующая, и логичная.

Соболев – один из лучших трансферов «Спартака» за последние лет десять.

Все было по науке: дебют в РПЛ за «Томь», обкатка в «Крыльях» (ФНЛ/РПЛ) и за «Енисей» (РПЛ), космическая первая часть сезона-2019/20 в Самаре – 10 голов в 18 матчах. Переход в «Спартак» выглядел идеальным продолжением. Доменико Тедеско получал эффективного 23-летнего нападающего, а Соболев все то, о чем мечтал: большие амбиции и мощных партнеров вокруг.

Так хорошо, что даже не похоже на «Спартак», который с атакующими игроками часто стреляет мимо: Шюррле, Кокорин, Тил и другие.

Соболев три года стабильно играл, забивал и отдавал: 14+4 в сезоне-2020/21, 9+3 в сезоне-2021/22, 13+6 в сезоне-2022/23.

Да, характер вызывал вопросы (симуляции, истерики, безумие с Виллианом Рошей ), но по игровым качествам – никаких претензий. Соболев мог все: обводил, отдавал, бил. Играл и центрфорварда, и второго нападающего, действовал в оттяжке, справлялся даже с ролью правого вингера, когда такое вдруг пришло в голову Гильермо Абаскалю.

До прошлого сезона мне казалось, что Соболев в «Спартаке» точно надолго, а после ухода Георгия Джикии и Квинси Промеса вообще станет не просто лидером, а огненным капитаном. Например, как Денис Глушаков в чемпионском сезоне. Да, слегка сумасшедшим, но зажигающим и ведущим команду за собой.

Сезон показал, что Соболев такую роль вообще не тянет.

Во-первых, еще при Промесе Александр сдал. А без Промеса совсем потускнел: весной только 2+1, и то спасибо ошибкам Игоря Лещука.

Во-вторых, неудачи в игре эмоционально раскачали и без того несдержанного Соболева. Так громыхнул конфликт с Абаскалем из-за завтраков , который серьезно напряг команду.

Соболев совершенно не стремился к роли лидера, которая освободилась после пропажи Промеса и ухода Джикии. Скорее даже убегал от нее. При этом амбиции никуда не делись – они не позволяли спокойно сидеть под Угальде. При Деяне Станковиче Соболев совсем потерял веру в свое спартаковское будущее.

И здесь появилась возможность уехать туда, где будет все и сразу. О чем мечтал годами и никак не мог получить в «Спартаке». Где зарплата и премиальные побольше, где партнеры посильнее. Где сильно проще собирать трофеи. Да и паспорт поможет выиграть конкуренцию у Матео Кассьерры (плюс есть надежды, что он уедет). Да, есть еще загадочный аргентинский форвард Лусиану Гонду, но борьба за старт здесь начинается заново, а не решена, как с Угальде.

Как странно бы это ни звучало, прямо сейчас шансы стать ключевым форвардом у Соболева куда выше в «Зените», чем в «Спартаке». При этом к контракту в Санкт-Петербурге прилагаются приятные бонусы: доминация над соперниками и пасы на пустые ворота, а весной – чемпионство. В Тушино вместо чемпионства можно пока бороться лишь за место в старте. И слушать, какой ты плохой, если ничего не выйдет.

С одной стороны, трансфер в «Зенит» шокирует. Соболев будто врос в форму «Спартака». Ну как красно-белый символ может поехать в «логово зла»? И это не моя формулировка. Два года назад «Спартак» перед игрой с «Зенитом» выпустил ролик в стиле сериала «Очень странные дела», а Соболев даже произнес реплику про логово.

А с другой стороны, за это лето Соболев потерял всякую связь со «Спартаком» – тем более после интервью Зобнина и Чернова. И восстанавливать ее не хочет. Куда легче отправиться за легкой (как кажется!) карьерой в «Зенит» и не страдать ради романтики, в которую давно не веришь.

Это вполне нормально для любого человека – искать лучшие условия. Тем более есть пример Дзюбы, который построил в «Зените» суперуспешную карьеру и ни о чем не жалеет.

Правда, стоит помнить, что не у каждого российского игрока в Петербурге все сразу складывается успешно.

Соболеву точно нужна выдержка, полный контроль над эмоциями. Иначе вместо мечты о победе в РПЛ можно получить аренду в «Сочи».

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Григорий Сысоев, Александр Вильф; Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

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