«Спишь?» «Зенит» опубликовал видео с Черданцевым перед объявлением трансфера Соболева
Георгий Черданцев анонсировал трансфер Александра Соболева в «Зенит».
Сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе нападающего «Спартака».
За несколько минут до официального объявления комментатор «Матч ТВ» произнес фразу «Спишь?» в коротком видеоролике, выложенном в телеграм-канале петербургского клуба.
Ранее подобным образом блогер Николай Соболев анонсировал переход Лусиано Гонду в «Зенит».
Мда уж.
Ну-ну, манямирок прост, как я посмотрю