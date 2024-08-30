«Спишь?» «Зенит» опубликовал видео с Черданцевым перед объявлением трансфера Соболева

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Георгий Черданцев соцсети Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Георгий Черданцев анонсировал трансфер Александра Соболева в «Зенит».

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе нападающего «Спартака».

За несколько минут до официального объявления комментатор «Матч ТВ» произнес фразу «Спишь?» в коротком видеоролике, выложенном в телеграм-канале петербургского клуба.

Ранее подобным образом блогер Николай Соболев анонсировал переход Лусиано Гонду в «Зенит». 

43 комментария
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Фабрицио Черданцев
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Мерзость,у Семака и Медведева нет ни чести не достоинства.
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Ответ egorov.bsp
Ну, это ты круто взял. Не настолько все плохо. Теперь дело за Виражом.
Правильно писать не "вираж", а "сцена"
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Ответ Артём Амирджанян
Фабрицио Черданцев
Sleep we go
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Ответ Виктор Шевелев
Комментарий удален модератором
Так болей за Зенит 2, там сплошь воспитанники
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День,когда не захотелось проснуться. Всего плохого сблеву и тем,кто его притащил.
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Он во всем бездарен))) даже в секундном кружочке бесит
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Ответ Three Days Grace
Sleep we go
Here we sleep
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Когда Месси в ПСЖ переходил шуму было меньше, чем во время перехода посредственного игрочишки в дворовой лиге без еврокубков)
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Похоже Черданцев что то имеет 💰 с этого трансфера 🐬, аж покраснел от стыда... 🥵
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"Инсайдер Черданцев", определённо лучше, чем "Прогнозист Черданцев".
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Руководство зенита не понимает, что этим трансфером они сделали Спартаку только лучше.
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Ответ egorov.bsp
Ну, это ты круто взял. Не настолько все плохо. Теперь дело за Виражом.
Пффхахаха, сколько раз виражами этими подтирались? От широкова с быстровым до дзюбы. Скушаете и не такое)))
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Соболев: "А я и не сплю"
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Спишь? А ипотека!?
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Зачем было портить столетие Сережа? Или это Медведев? Неужели без него никак было?! Мне вот теперь даже чемпионство не поднимет особо настроение. Зачем покупать в команду таких персонажей?! Ладно бы если бы это был Месси, Роналду, Фигу. Но, он ничем не лучше многих!
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Не зря этот приспособленец комментирует все матчи Зенита.тьфу.
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Ждали видимо пока прикус выровняет))
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Это они к кому, состоящему из СКА, Зенита и Соболева, ещё и Чердака добавили? ))))
Мда уж.
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Достойному трансферу достойные люди для анонса
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Да уш чердак жгёт. Скоро Фабрицио Романо дрожать будет перед великим и ужасным Жорой Ипотекой.
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Ответ Спартак сила
Унижай зенит везде
Унижай спартак везде
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Ответ Хозяин патриотов
Когда Месси в ПСЖ переходил шуму было меньше, чем во время перехода посредственного игрочишки в дворовой лиге без еврокубков)
Ну так и Месси когда ехал в ПСЖ по сути карьеру завершал, как оно и вышло, а тут прима Соболёв
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Ответ Виктор Шевелев
Комментарий удален модератором
А много у вас вообще воспитанников в старте за последние пару лет были?
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Ответ S1rAlex
Пффхахаха, сколько раз виражами этими подтирались? От широкова с быстровым до дзюбы. Скушаете и не такое)))
Скушаете? Ты меня уже в вираж, или питерским записал?
Ну-ну, манямирок прост, как я посмотрю
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Ошибся Черданцев,что бывает крайне редко
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Ответ Старик Стариканов
Мерзость,у Семака и Медведева нет ни чести не достоинства.
О чем вообще речь в комментариях? Изначально было понятно, что Спартак с Зенитом договаривались о трансфере, просто что-то не сходилось по контракту Соболева и обсуждение затянулось, вот он и не играл. Как будто первый раз в футболе, честное слово)
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Да мне все равно кто ты и откуда. Я писал про вираж, который всем подлизнуть успевает
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