«Спишь?» «Зенит» опубликовал видео с Черданцевым перед объявлением трансфера Соболева

Георгий Черданцев анонсировал трансфер Александра Соболева в «Зенит».

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе нападающего «Спартака».

За несколько минут до официального объявления комментатор «Матч ТВ» произнес фразу «Спишь?» в коротком видеоролике, выложенном в телеграм-канале петербургского клуба.

Ранее подобным образом блогер Николай Соболев анонсировал переход Лусиано Гонду в «Зенит».