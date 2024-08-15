«Тебе напомнить? 2452». «Зенит» отсылкой к фанатской кричалке о «Динамо» ответил на пост москвичей, где «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» сравнили с поддакивающими петербуржцам мышами

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Первая лига Динамо Москва Оренбург соцсети Сочи брань контент Футбол

«Динамо» и «Зенит» обменялись колкостями в соцсетях.

Московский клуб в тиктоке выложил фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразил «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают «Зениту». Так «Динамо» отреагировало на первое место петербуржцев в таблице РПЛ.

В ролике хомяк, на которого наложили эмблему «Зенита», говорит: «Все знают, что это моя территория. Скажите, моя, да?» Мыши с эмблемами «Спартака», «Сочи» и «Оренбурга» отвечают: «Да».

«Мыши всегда поддакивают. Вы же тупые, да?» – говорит хомяк с эмблемой «Динамо».

«Динамо» в комментариях ответили с аккаунта «Зенита»: «Тебе напомнить? Я напомню – 2452».

Скриншоты: тикток «Динамо»

Вероятно, число 2452 – отсылка к оскорбительной фанатской кричалке про «Динамо». 

Однажды на трибунах стадиона «Динамо» прозвучала песня «Динамо» – жемчужина футбола». Предположительно фанаты «Спартака» переделали последние строчки песни: «Эх, «Динамо», ты мой любимый клуб! Так отсоси, «Динамо», три тысячи залуп!»

Так появился фанатский «Маяковский счетчик», согласно которому «Динамо» для следующего чемпионства нужно «отсосать 3000 залуп» – по одной «убавляется» за каждое поражение. Сейчас на этом счетчике число 2452.

«Зенит» выложил стикерпак «Вы опустились на дно» перед игрой с «Динамо» – с отсылкой к фанатской кричалке про «отсосать 3000 залуп»

«Зенит» против «Динамо» в медиа: здесь и «Маяковский счетчик», и мем с тонущим ребенком

Известно, когда «Динамо» станет чемпионом. Проклятие наложили фанаты «Спартака»

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144 комментария
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Предлагаю запустить маяковский счётчик на главной спортса
+242
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+225
ЗАЛУПА!
+126
-4
+122
Ответ Evgeny Trifonov
Предлагаю запустить маяковский счётчик на главной спортса
На главной – это перебор уже. Надо на странице Динамо 😎
+101
-9
+92
А зачем сммщики Динамо приплетают другие клубы в целях подколоть Зенит? И причёс тут пердивное Сочи? Ну и спартачам отдельный привет, знайте как к вам относятся в клубе, за который вы притапливали этой весной.
+97
-22
+75
Ответ Алексей Филиппов
То есть чисто теоретически, если Динамо как вы же сами написали в новости, отсосет 2452 залупы, то клуб станет чемпионом, я все правильно понимаю?
Не 😆 Счётчик маяка перезапустится 😆 Только динамикам это не говорите, пусть им сюрприз будет 😆)))
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-7
+60
Итересно теперь болелы Спартака, будут болеть за Динамо против Зенита))?
+40
-2
+38
То есть чисто теоретически, если Динамо как вы же сами написали в новости, отсосет 2452 залупы, то клуб станет чемпионом, я все правильно понимаю?
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-4
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Некрасиво динамики поступили, конечно. Взяли и спалили список всех наших фармов...
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Обе стороны поступили некрасиво, но нафига динамовские смм-щики такое выкинули вообще?
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0
+23
Там тинейджеры что ли ведут эти аккаунты?) Логика убийственная просто. Юмор ниже плинтуса.
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Как много нового можно узнать на нашем литературном сайте!))
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Деградация … всеобщая… 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Хорошая заметка, просветительскую работу в sports не забрасывают.
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Ответ Алексей Филиппов
То есть чисто теоретически, если Динамо как вы же сами написали в новости, отсосет 2452 залупы, то клуб станет чемпионом, я все правильно понимаю?
Ну, при нашей жизни этого не произойдет. Им даже если все матчи проигрывать понадобиться около 80 лет, так они ещё и тянут со счётчиком, не хотят его скручивать.
Хотя, ну против счётчика не попрёшь) Прошлый сезон показал.
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Ответ Tom_York
Итересно теперь болелы Спартака, будут болеть за Динамо против Зенита))?
Динамо из же клуб и оскорбило
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+8
Тюкавин, Карраскаль, Нгамалё - три мыши поддакивающие Латышонку
+10
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+8
по некоторым данным, число сейчас равняется 2450.

когда и почему появились расхождения, нужно разбираться. например, создать Счётную Комиссию во главе со Степашиным - у него опыт есть.
+8
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+6
Какие же малолетки ведут соцсети у обоих клубов? С убогими мемасиками и отсылками к специфичнейшим кричалкам
+6
0
+6
Ахаха! Лица спартаковцев, которые на днях так болели за динаму в матче с Зенитом, - к осмотру!)))
+11
-5
+6
Ответ Mapk Kpacc
Комментарий удален модератором
А когда простите "Динамо" вылетало во вторую лигу? Помнится, они в 2016 году это сделали. Более того, путевку для завоевания первого трофея за 22 года после кубка России оформил... "Зенит".
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0
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Суп из 3000 залуп ©
+7
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А ведь люди за это еще зарплату получают, собеседование проходили, наверное.
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Ответ Egor .
Не боитесь, что Зенит за свои грехи притянет проклятие себе?
Какие грехи?
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Ответ Tom_York
Итересно теперь болелы Спартака, будут болеть за Динамо против Зенита))?
С чего вдруг, Динамо их принципиальный соперник, и они при этом все равно болеют за Динамо, даже не за ничью а именно за Динамо. Они готовы болеть за кого угодно, лишь бы не Зенит. Вспомнить только как они бомбили с того что Краснодар не проиграл Динамо. Кроме того что они болели за Динамо в матче с Краснодаром, они были недовольны тем Краснодар не слил матч)
+9
-3
+6
Вся эта пикировка мне кажется детским садом (особенно после того, как динамовцы вчистую проиграли матч), но знаю, что СММ Зенита могут и поостроумнее отвечать)
+12
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Ответ mean machine/
Ахаха! Лица спартаковцев, которые на днях так болели за динаму в матче с Зенитом, - к осмотру!)))
Да они за чай болеют, если только ПРОТИВ Зенита. Им пофиг
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+5
Пробили дно
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+4
М-да, динамо в свете поражений от зенита и Спартака сидеть бы и не отсвечивать
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Ответ mean machine/
Ахаха! Лица спартаковцев, которые на днях так болели за динаму в матче с Зенитом, - к осмотру!)))
позорники что и говорить перевертыши
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+4
Ответ Ксюша Каблукова
Но твой Зенит там был прописан))) А мы заскакивали в гости))
Сезоны 85-86 и 88-89. Что-то не похоже, что заскакивали.
+4
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