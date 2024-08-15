«Тебе напомнить? 2452». «Зенит» отсылкой к фанатской кричалке о «Динамо» ответил на пост москвичей, где «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» сравнили с поддакивающими петербуржцам мышами

«Динамо» и «Зенит» обменялись колкостями в соцсетях.

Московский клуб в тиктоке выложил фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразил «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают « ». Так «Динамо» отреагировало на первое место петербуржцев в таблице .

В ролике хомяк, на которого наложили эмблему «Зенита», говорит: «Все знают, что это моя территория. Скажите, моя, да?» Мыши с эмблемами «Спартака», « » и « » отвечают: «Да».

«Мыши всегда поддакивают. Вы же тупые, да?» – говорит хомяк с эмблемой «Динамо».

«Динамо» в комментариях ответили с аккаунта «Зенита»: «Тебе напомнить? Я напомню – 2452».

Скриншоты: тикток «Динамо»

Вероятно, число 2452 – отсылка к оскорбительной фанатской кричалке про «Динамо».

Однажды на трибунах стадиона «Динамо» прозвучала песня «Динамо» – жемчужина футбола». Предположительно фанаты «Спартака» переделали последние строчки песни: «Эх, «Динамо», ты мой любимый клуб! Так отсоси, «Динамо», три тысячи залуп!»

Так появился фанатский «Маяковский счетчик», согласно которому «Динамо» для следующего чемпионства нужно «отсосать 3000 залуп» – по одной «убавляется» за каждое поражение. Сейчас на этом счетчике число 2452.

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