«Тебе напомнить? 2452». «Зенит» отсылкой к фанатской кричалке о «Динамо» ответил на пост москвичей, где «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» сравнили с поддакивающими петербуржцам мышами
«Динамо» и «Зенит» обменялись колкостями в соцсетях.
Московский клуб в тиктоке выложил фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразил «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают «Зениту». Так «Динамо» отреагировало на первое место петербуржцев в таблице РПЛ.
В ролике хомяк, на которого наложили эмблему «Зенита», говорит: «Все знают, что это моя территория. Скажите, моя, да?» Мыши с эмблемами «Спартака», «Сочи» и «Оренбурга» отвечают: «Да».
«Мыши всегда поддакивают. Вы же тупые, да?» – говорит хомяк с эмблемой «Динамо».
«Динамо» в комментариях ответили с аккаунта «Зенита»: «Тебе напомнить? Я напомню – 2452».
Скриншоты: тикток «Динамо»
Вероятно, число 2452 – отсылка к оскорбительной фанатской кричалке про «Динамо».
Однажды на трибунах стадиона «Динамо» прозвучала песня «Динамо» – жемчужина футбола». Предположительно фанаты «Спартака» переделали последние строчки песни: «Эх, «Динамо», ты мой любимый клуб! Так отсоси, «Динамо», три тысячи залуп!»
Так появился фанатский «Маяковский счетчик», согласно которому «Динамо» для следующего чемпионства нужно «отсосать 3000 залуп» – по одной «убавляется» за каждое поражение. Сейчас на этом счетчике число 2452.
«Зенит» выложил стикерпак «Вы опустились на дно» перед игрой с «Динамо» – с отсылкой к фанатской кричалке про «отсосать 3000 залуп»
«Зенит» против «Динамо» в медиа: здесь и «Маяковский счетчик», и мем с тонущим ребенком
Известно, когда «Динамо» станет чемпионом. Проклятие наложили фанаты «Спартака»
Хотя, ну против счётчика не попрёшь) Прошлый сезон показал.
когда и почему появились расхождения, нужно разбираться. например, создать Счётную Комиссию во главе со Степашиным - у него опыт есть.