Боярский о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «От зависти это, вот и все! Если уж позор занимает 1-е место, то их команды еще хуже!»

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Михаил Боярский Спорт-Экспресс Футбол

Михаил Боярский высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола».

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл чемпионат России в последних 6 сезонах. 

– Болельщики «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и других клубов РПЛ часто скандируют: «Зенит» – позор российского футбола». У вас есть объяснение почему?

– Конечно. От зависти, вот и все! Это их личное дело. Пусть делают что угодно. Кричать – одно, а смотреть на табло – другое.

– Зависть от результатов?

– Никакого спортивного азарта здесь нет. Есть только чисто личные завистливые и корыстные интересы. Если «Зенит» – позор нашего футбола, то на каком месте находятся их команды? Ниже позора?

Если уж позор занимает первое место, то их команды еще хуже! Пускай они об этом задумаются, – сказал актер. 

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153 комментария
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Питер сам своим поведением во всех делах заставил всех нормальных людей,себя ненавидеть.
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Рассуждения уровня "проститутка зарабатывает больше учительницы". Позор, как и есть
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Тысяча чертей, позор, он не потому что на 1м месте, а по совокупности других параметров...
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Ответ Олег Сагайдачный
Комментарий скрыт
Ну так Москва - это столица. В АПЛ такая же ситуация.
И да - напомнить, кто задушил питерское Динамо? Ну там один город - одна извилина, не?
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Позор - в данном случае это вовсе не оценка спортивных показателей. Это другое.
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Раз у боярского как у всех питерских подгорает,значит правда..
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Скоро будут и про город кричать, Миллер и Ротенберг делают для этого всё возможное
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Конечно, позор. Во время, когда нет еврокубков, на игру со Спартаком выходит сборная Южной Америки, сдобренная тремя россиянами, двое из которых куплены в межсезонье. О своих воспитанниках речь вообще не идёт. На табло смотреть, конечно, надо, но люди ещё и на поле почему-то смотрят.
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"Зенит позор российского футбола"- это кричалка не про достижения и не от зависти, а в принципе про существование зенита в российском футболе, про то, как ведут себя руководители всех питерских команд. Тоже самое будут кричать и про ска, недолго осталось.
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Ответ Kerghoodoo
Рассуждения уровня "проститутка зарабатывает больше учительницы". Позор, как и есть
хаха, идеальное сравнение 👍🤣
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+15
Это как сравнивать мокрое и холодное, Боярский подменяет понятия, хотя в нынешнее время подмена понятий - это норма для многих, к сожалению :(
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+15
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Под Питером чел подразумевал не город, а один клуб из Питера в голубой форме. Стыдно не понимать элементарного.
+22
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+14
Ответ Евгения Тиунова
А кричали так о Спартаке в условном 2001 после 6 чемпионств подряд??
Нет - Спартак весьма прилично играл в ЕК, и не скупал на корню всех, кто попадает по мячу
+22
-9
+13
Боярский валенком прикинулся. Кричалку запустили в Воронеже,далее везде. А почему сейчас? Не 2007,2008 когда Зенит стал чемпионом и выиграл два ЕК, ? Тогда все должны были лопнуть от зависти. А потому,что тогда Зенит был честной командой,на половину состоящей из питерцев. А когда Зенит создал фармы,внедрил своих в верхушку РПЛ и РФС,скупил медиа,подкормил судейский корпус,сделал опору на легионеров,вот тогда и стал позором. И чемпионства тут непричем. Вот.
+13
0
+13
дядь, там локо на первом месте))
+16
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+11
А кричали так о Спартаке в условном 2001 после 6 чемпионств подряд??
+16
-6
+10
Ладно, не позор, а тысяча чертей.
+11
-2
+9
Хотел перечислить по пунктам из-за чего так " вдруг " образовалась кричалка, но после где-то 20 позиции стер. Длинно очень выходит.
+11
-4
+7
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Ээээ... Мы про 90е говорим, когда Спартак выиграл 6 из 6, да и в целом хорошо играл и растил игроков.
Про Зенит раньше тоже не кричали, когда там свои воспитанники играли, например.
+10
-3
+7
"Кто как обзывается - тот так и называется" В.В. Путин
+10
-3
+7
деда уже старенький, как и его деда, нам покой уже пора
+17
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+6
Мдаа дартаньян...он похоже не понимает о чем речь вообще.
+7
-1
+6
Ответ Pok_Toholo
Комментарий скрыт
Вы действительно не понимаете, что скандирование ЗПРФ это не про игру Зенита ?
А про его позорное существование в рос футболе
+10
-5
+5
Ответ Евгения Тиунова
А кричали так о Спартаке в условном 2001 после 6 чемпионств подряд??
На тот Спартак не скидывались всей страной , оплачивая квитанции по газу =0
+6
-1
+5
Этому запойному дартаньяну самое то рассуждать о позоре - сынка пропихнул в госдуму и бездарную дочурку везде по блату трудоустроил в кино.
Какой клуб такие и болельщики.
+4
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+4
И Все таки позор ))
+6
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Ответ Евгения Тиунова
А кричали так о Спартаке в условном 2001 после 6 чемпионств подряд??
Конечно, со стороны хейтили и троллили по разным поводам, это можно понять, 9 титулов за 10 сезонов объективно бесит. Но нынешней степени раздражения не было и близко.
+5
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+4
Д’Артаньян не понял посыл кричалки. Позором зенит является не потому, что первый. Если бы пять чемпионатов подряд выиграл зенит, например, времён Петржелы, никто бы и слова не сказал. А так - газпромовская помойка, задавившая рпл бюджетом и админресурсом.
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Боярский опять таблетки забыл выпить ? Я уже и забывать нем стал ….
+4
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+3
Ответ Liver0910
"Зенит позор российского футбола"- это кричалка не про достижения и не от зависти, а в принципе про существование зенита в российском футболе, про то, как ведут себя руководители всех питерских команд. Тоже самое будут кричать и про ска, недолго осталось.
СКА повезло, что Воронежа нет в КХЛ)). Там правда про хот доги заряжают во многих городах
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