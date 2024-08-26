Боярский о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «От зависти это, вот и все! Если уж позор занимает 1-е место, то их команды еще хуже!»
Михаил Боярский высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола».
Клуб из Санкт-Петербурга выиграл чемпионат России в последних 6 сезонах.
– Болельщики «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и других клубов РПЛ часто скандируют: «Зенит» – позор российского футбола». У вас есть объяснение почему?
– Конечно. От зависти, вот и все! Это их личное дело. Пусть делают что угодно. Кричать – одно, а смотреть на табло – другое.
– Зависть от результатов?
– Никакого спортивного азарта здесь нет. Есть только чисто личные завистливые и корыстные интересы. Если «Зенит» – позор нашего футбола, то на каком месте находятся их команды? Ниже позора?
Если уж позор занимает первое место, то их команды еще хуже! Пускай они об этом задумаются, – сказал актер.
И да - напомнить, кто задушил питерское Динамо? Ну там один город - одна извилина, не?
Про Зенит раньше тоже не кричали, когда там свои воспитанники играли, например.
А про его позорное существование в рос футболе
Какой клуб такие и болельщики.