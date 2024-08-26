Боярский о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «От зависти это, вот и все! Если уж позор занимает 1-е место, то их команды еще хуже!»

Михаил Боярский высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола».

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл чемпионат России в последних 6 сезонах.

– Болельщики « », « », « » и других клубов часто скандируют: « » – позор российского футбола». У вас есть объяснение почему?

– Конечно. От зависти, вот и все! Это их личное дело. Пусть делают что угодно. Кричать – одно, а смотреть на табло – другое.

– Зависть от результатов?

– Никакого спортивного азарта здесь нет. Есть только чисто личные завистливые и корыстные интересы. Если «Зенит» – позор нашего футбола, то на каком месте находятся их команды? Ниже позора?

Если уж позор занимает первое место, то их команды еще хуже! Пускай они об этом задумаются, – сказал актер.