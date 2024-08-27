Плиев об отношении болельщиков к «Зениту»: «Приелся, может – столько лет выигрывает. У них «Газпром», финансы, возможности, но в «Краснодаре» и «Динамо» тоже по 7-8 иностранцев играют»
Заурбек Плиев высказался об отношении к «Зениту» в России.
– Вы понимаете, почему «Зенит» так не любят в России? Они надоели своими постоянными победами или есть какие-то другие причины?
– Это футбол, у всех все по-разному. У «Зенита» – «Газпром», финансы, возможности. Поэтому они выигрывают. Что касается иностранцев, то вы посмотрите на другие клубы. «Краснодар», «Динамо» – 7-8 иностранцев играют. Как и в том же «Зените». Последнюю игру в «Краснодаре» играли Стас Агкацев и Сергей Петров. Остальные были иностранцы.
– Да. Еще армянин Сперцян не считается легионером.
– Но все равно у него другой паспорт. Не любят «Зенит» – это, может, громко сказано. Может, он приелся, потому что уже столько времени выигрывает чемпионство. Но это футбол. «Химки» показали, что можно спокойно играть с «Зенитом» и отнимать очки.
– В прошлом сезоне «Зенит» мог остаться без чемпионства. Вы переписывались с кем-то из игроков «Динамо» после ошеломительной развязки?
– Да, я общался со многими. И с Тюкавиным, и с Фоминым. Они были настолько опустошены, что в раздевалке были в ужасном состоянии. У «Динамо» был хороший шанс побороться за чемпионство. Молодая команда, может, чуть психологически не хватило. Но уверен, что в этом году «Динамо» тоже составит конкуренцию «Зениту», – сказал экс-защитник «Динамо», а ныне игрок «Ротора».
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Спартак 13
Краснодар 12
Динамо 11
Зенит 11
Оренбург 13
Вот я люблю Зенит, хотя с Воронежа.
А еще знал парня заводилу фансектора Факела, еще до выхода в РПЛ, который за Зенит болел)))
Доставщика в фиременной футболке Зенита.
Локо — 100 акций в собственности РЖД (постоянное субсидирование от государства)
ЦСКА — ВЭБ государственная корпорация развития России
Диномо — ВТБ контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%)
Сейчас ФК Зенит побольше тратит, но уже нет такого, что условный Киев ест в 3 горла, а в Петербурге выдается зарплата ботинками
Лукойл актив ворованный в 90ые у государства, олигархат
Это же не стартап, все было создано в ссср и разница между ним и Газпромом только в том, что первый успели растащить
Называть это частным бред
Что происходит дальше.
Он не спрашивает "Как вы оцениваете отношение людей к Зениту?", "Согласны ли вы с утверждением, что Зенит не любят?" и т.д. Он говорит "Вы понимаете, почему «Зенит» так не любят в России?". Это просто детсадовская манипуляция. Но они вот так все работают и считают, что хорошо делают свою работу, за которую получают деньги.
И мы выяснили, что дело не в госкомпании, не в деньгах, не в легионерах, не в воспитанниках
А в чем же? Может быть все таки в успехах - зависть
1) финансовые потоки из средств госкомпании
2) покупки игроков у других команд
3) много легионеров в составе и плохие результаты работы академии
4) админресурс и судейство якобы в пользу нашего клуба
Даже не знаю стоит ли писать, как по мне это элементарно опровергается по каждому пункту
Что из этого не применимо к 99% клубов в России?
Нет ничего предосудительного в том чтобы заниматься разработкой месторождений
Частная нефтяная компания продает не нефть, а услуги по ее добыче и реализации и платит налоги
Вопросов бы не было будь она действительно частной: от стартапа до корпорации
Но когда актив созданный усилиями всей страны СССР отдается каким жуликам в 100 раз дешевле рынка, то это не капитализируе, а бандитизм
Результаты глупости:
- финансовые скандалы, в результате чего столичные клубы лишились своей идентичности, спортивной базы/стадиона и не имеют юридических гарантий от различных неожиданностей, при изменении конъюнктурной обстановки
- клубы были использованы своими бывшими владельцами для развития частного бизнеса
- нет требуемого спортивного результат
Всей этой "глупости" менеджменту Зенита удалось избежать, а главное - результат есть. Вы за это критикуете Зенит?
главное чтобы хороший футбол игроки показывали. вон Барко в Спартаке, Угальде, Рябчук, Мартинс, Бабич плохо чтоли?