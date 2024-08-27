Плиев об отношении болельщиков к «Зениту»: «Приелся, может – столько лет выигрывает. У них «Газпром», финансы, возможности, но в «Краснодаре» и «Динамо» тоже по 7-8 иностранцев играют»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Заурбек Плиев Краснодар Сергей Петров Даниил Фомин Эдуард Сперцян Станислав Агкацев Константин Тюкавин Футбол

Заурбек Плиев высказался об отношении к «Зениту» в России.

– Вы понимаете, почему «Зенит» так не любят в России? Они надоели своими постоянными победами или есть какие-то другие причины?

– Это футбол, у всех все по-разному. У «Зенита» – «Газпром», финансы, возможности. Поэтому они выигрывают. Что касается иностранцев, то вы посмотрите на другие клубы. «Краснодар», «Динамо» – 7-8 иностранцев играют. Как и в том же «Зените». Последнюю игру в «Краснодаре» играли Стас Агкацев и Сергей Петров. Остальные были иностранцы.

– Да. Еще армянин Сперцян не считается легионером.

– Но все равно у него другой паспорт. Не любят «Зенит» – это, может, громко сказано. Может, он приелся, потому что уже столько времени выигрывает чемпионство. Но это футбол. «Химки» показали, что можно спокойно играть с  «Зенитом» и отнимать очки.

– В прошлом сезоне «Зенит» мог остаться без чемпионства. Вы переписывались с кем-то из игроков «Динамо» после ошеломительной развязки?

– Да, я общался со многими. И с Тюкавиным, и с Фоминым. Они были настолько опустошены, что в раздевалке были в ужасном состоянии. У «Динамо» был хороший шанс побороться за чемпионство. Молодая команда, может, чуть психологически не хватило. Но уверен, что в этом году «Динамо» тоже составит конкуренцию «Зениту», – сказал экс-защитник «Динамо», а ныне игрок «Ротора».

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81 комментарий
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"Вы понимаете, почему «Зенит» так не любят в России?"

Профессиональная московская спортивная журналистика. Эталон.
+89
-29
+60
К вопросу о легионерах -
Спартак 13
Краснодар 12
Динамо 11
Зенит 11
Оренбург 13
+46
-6
+40
Ответ Owen_the_Simple
"Вы понимаете, почему «Зенит» так не любят в России?" Профессиональная московская спортивная журналистика. Эталон.
А самое главное так безапелляционно, журналистика ТОП)
Вот я люблю Зенит, хотя с Воронежа.
А еще знал парня заводилу фансектора Факела, еще до выхода в РПЛ, который за Зенит болел)))
Доставщика в фиременной футболке Зенита.
+38
-12
+26
Ответ КашельКашалота
Комментарий скрыт
То, откуда ты, не делает тебя адекватным, судя по последнему, хм, уточнению
+20
0
+20
Да это от бессилия. Собака лает, каравает. И заводят смуту в основном спартаковские болельщики, коих после 90-х по всей России как вшей. До сих пор не могут смириться с уходом их эпохи. И столичная журналистика ещё их подогревает.
+22
-5
+17
какой позор -это наша журналистика?-ни такта ни образования где непредвзятость -всё отсутствует- типичная жёлтая пресса -всё для прибыли
+16
-1
+15
Ответ Barsenoga
Комментарий удален модератором
Уже столько чемоданов назаносили, что их в судейской ставить некуда. Зато больше всего судейских ошибок в прошлом сезоне - против Зенита. Как так то?
+16
-1
+15
Ответ SMART789
Собрал списком основные претензии 1) финансовые потоки из средств госкомпании 2) покупки игроков у других команд 3) много легионеров в составе и плохие результаты работы академии 4) админресурс и судейство якобы в пользу нашего клуба Даже не знаю стоит ли писать, как по мне это элементарно опровергается по каждому пункту Что из этого не применимо к 99% клубов в России?
Самое прикольное когда пишешь болельщикам некоторых клубов, которые эту мантру повторяют))
Локо — 100 акций в собственности РЖД (постоянное субсидирование от государства)
ЦСКА — ВЭБ государственная корпорация развития России
Диномо — ВТБ контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%)
+12
-1
+11
Ответ ДядюнТоп
Комментарий скрыт
В разное время было по разному, раньше московские клубы сидели на деньгах ведомств и тратили больше всех

Сейчас ФК Зенит побольше тратит, но уже нет такого, что условный Киев ест в 3 горла, а в Петербурге выдается зарплата ботинками

Лукойл актив ворованный в 90ые у государства, олигархат
Это же не стартап, все было создано в ссср и разница между ним и Газпромом только в том, что первый успели растащить

Называть это частным бред
+13
-2
+11
Ответ EVERGREEN
Так и создается нужное мнение масс : забытые «герои» высказывают ежедневно свои мнения относительно объекта, отношений с которым никогда не было, в сознании забытые «герои» после прочтения уходят в забвение, а остается - НУЖНОЕ
Тут дело в формулировке. Допустим, что по каким-то причинам непредвзятым московскому трудяге диктофона и клавиатуры захотелось спросить Заурбека Плиева об отношении третьих людей к Зениту. Допустим.
Что происходит дальше.
Он не спрашивает "Как вы оцениваете отношение людей к Зениту?", "Согласны ли вы с утверждением, что Зенит не любят?" и т.д. Он говорит "Вы понимаете, почему «Зенит» так не любят в России?". Это просто детсадовская манипуляция. Но они вот так все работают и считают, что хорошо делают свою работу, за которую получают деньги.
+13
-3
+10
Ответ Ка Ман
Комментарий скрыт
Как московские клубы десятилетиями со всеми делились? Никак. Выньте нос из зенитовского кармана. Это неприлично.
+12
-3
+9
Потому что в прошлом сезоне Краснодар натянул Динамо, а Зенит , как обычно виноват, да и Москва это не вся Россия.
+8
0
+8
Ответ ДядюнТоп
Я не говорил, что Зенит нарушает законы, лишь о привлекательности клуба для широкой общественности
Мы с вами и пытаемся понять в чем заключается не привлекательность для отдельной части болельщиков

И мы выяснили, что дело не в госкомпании, не в деньгах, не в легионерах, не в воспитанниках

А в чем же? Может быть все таки в успехах - зависть
+8
0
+8
Собрал списком основные претензии

1) финансовые потоки из средств госкомпании

2) покупки игроков у других команд

3) много легионеров в составе и плохие результаты работы академии

4) админресурс и судейство якобы в пользу нашего клуба

Даже не знаю стоит ли писать, как по мне это элементарно опровергается по каждому пункту

Что из этого не применимо к 99% клубов в России?
+21
-13
+8
Ответ ДядюнТоп
Комментарий скрыт
Да-да, Лукойл частной нефтью торгует.
+9
-2
+7
Ответ Owen_the_Simple
"Вы понимаете, почему «Зенит» так не любят в России?" Профессиональная московская спортивная журналистика. Эталон.
Как раз это же хотел подчеркнуть. Ответ скармливают заранее, как какую-то "данность". Это называется "продвигать повесточку". Буду очень удивлен, если когда-нибудь кто-то из этих продажных "журналистов" начнет продвигать тему "Вы понимаете, почему в России так презирают Спартак за его допинговые мошенничества, вечные скандалы и всяких уголовников с наркоторговцами в составе". Ведь за это "журнашлюпкам" не платят :)
+10
-3
+7
Так не любят Зенит в России? Москва это не Россия, Зенит не любят в Москве. Москва хороший город но деревня, в Питер надо дергать там великий Зенит находится. В Питере вся сила!
+14
-7
+7
Это ,что за вопрос??!! Журналист из Московского кружка " Вся Страна"??!! Почему задаёт вопрос от имени Всех Граждан??!! Почему Зенит так не любят в России??!! Зенит,что? Не Российский клуб??! Люди на стадионе болеющие за Зенит, какое-то " исключение", т к. по мнению журналиста Зенит не любят в Стране??!! Совсем Сдурели?!!
+7
0
+7
Ответ ДядюнТоп
Частная нефть это что такое?) По твоему чем торгуют американские нефтегазовые частные компании? Они делают что-то противозаконное или аморальное? Мы перешли к капитализму в девяностых, очнитесь
А что делает Зенит противозаконного)?
+6
0
+6
Ответ КашельКашалота
Комментарий скрыт
Ты интерьвью брал?)))
+6
0
+6
Ответ Owen_the_Simple
Почему Заурбека Плиева спрашивают об отношении болельщиков к «Зениту»? Я не понял.
Они всех спрашивают. Классический наброс на вентилятор. Ж - журналистика.
+7
-1
+6
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
К вопросу о легионерах - Спартак 13 Краснодар 12 Динамо 11 Зенит 11 Оренбург 13
У остальных: Это легионеры у кого надо легионеры)))
+6
-1
+5
Ответ Barsenoga
Комментарий удален модератором
Что-то ты прям рассщедрился с точкой в конце
+5
0
+5
Ответ Owen_the_Simple
"Вы понимаете, почему «Зенит» так не любят в России?" Профессиональная московская спортивная журналистика. Эталон.
Так и создается нужное мнение масс : забытые «герои» высказывают ежедневно свои мнения относительно объекта, отношений с которым никогда не было, в сознании забытые «герои» после прочтения уходят в забвение, а остается - НУЖНОЕ
+6
-1
+5
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
К вопросу о легионерах - Спартак 13 Краснодар 12 Динамо 11 Зенит 11 Оренбург 13
зато какая школа у крснодара .... и парк
+6
-1
+5
Ответ ДядюнТоп
Частная нефть это что такое?) По твоему чем торгуют американские нефтегазовые частные компании? Они делают что-то противозаконное или аморальное? Мы перешли к капитализму в девяностых, очнитесь
Вы правы

Нет ничего предосудительного в том чтобы заниматься разработкой месторождений

Частная нефтяная компания продает не нефть, а услуги по ее добыче и реализации и платит налоги

Вопросов бы не было будь она действительно частной: от стартапа до корпорации

Но когда актив созданный усилиями всей страны СССР отдается каким жуликам в 100 раз дешевле рынка, то это не капитализируе, а бандитизм
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0
+5
Почему Заурбека Плиева спрашивают об отношении болельщиков к «Зениту»? Я не понял.
+10
-5
+5
Ответ ДядюнТоп
Как будто в разных ТНК никто ни у кого не воровал. Есть факты, состав акционеров организации, остальное глупость и нытье
...остальное глупость и нытье...

Результаты глупости:
- финансовые скандалы, в результате чего столичные клубы лишились своей идентичности, спортивной базы/стадиона и не имеют юридических гарантий от различных неожиданностей, при изменении конъюнктурной обстановки
- клубы были использованы своими бывшими владельцами для развития частного бизнеса
- нет требуемого спортивного результат
Всей этой "глупости" менеджменту Зенита удалось избежать, а главное - результат есть. Вы за это критикуете Зенит?
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что плохого в хороших легионерах? то лимитчики им не нравятся, то классные легионеры не то

главное чтобы хороший футбол игроки показывали. вон Барко в Спартаке, Угальде, Рябчук, Мартинс, Бабич плохо чтоли?
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Очередной журналист провокатор.
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