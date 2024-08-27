Плиев об отношении болельщиков к «Зениту»: «Приелся, может – столько лет выигрывает. У них «Газпром», финансы, возможности, но в «Краснодаре» и «Динамо» тоже по 7-8 иностранцев играют»

Заурбек Плиев высказался об отношении к «Зениту» в России.

– Вы понимаете, почему «Зенит» так не любят в России? Они надоели своими постоянными победами или есть какие-то другие причины?

– Это футбол, у всех все по-разному. У « » – «Газпром», финансы, возможности. Поэтому они выигрывают. Что касается иностранцев, то вы посмотрите на другие клубы. « », «Динамо» – 7-8 иностранцев играют. Как и в том же «Зените». Последнюю игру в «Краснодаре» играли Стас Агкацев и . Остальные были иностранцы.

– Да. Еще армянин не считается легионером.

– Но все равно у него другой паспорт. Не любят «Зенит» – это, может, громко сказано. Может, он приелся, потому что уже столько времени выигрывает чемпионство. Но это футбол. « » показали, что можно спокойно играть с «Зенитом» и отнимать очки.

– В прошлом сезоне «Зенит» мог остаться без чемпионства. Вы переписывались с кем-то из игроков «Динамо» после ошеломительной развязки?

– Да, я общался со многими. И с Тюкавиным, и с Фоминым. Они были настолько опустошены, что в раздевалке были в ужасном состоянии. У «Динамо» был хороший шанс побороться за чемпионство. Молодая команда, может, чуть психологически не хватило. Но уверен, что в этом году «Динамо» тоже составит конкуренцию «Зениту», – сказал экс-защитник «Динамо», а ныне игрок «Ротора».